Ford inicia pré-venda da nova F-150, picape mais vendida do mundo

A nova frente, vertical e imponente, traz faróis com luzes de assinatura em formato de F estilizado Crédito: Ford/Divulgação

A Ford anunciou a nova F-150 com as versões Lariat e Lariat Black, ambas topo de linha. Os novos modelos são equipados com motor V8 e completos, diferentes apenas no estilo de acabamento. A Lariat, vem com vários itens cromados. Já a Lariat Black, como diz o nome, traz peças em preto brilhante de apelo esportivo.

O preço é o mesmo nas duas versões: R$ 519.990.

Design e exterior

A nova frente, vertical e imponente, traz faróis com luzes de assinatura em formato de F estilizado, de Ford. A grade, com duas barras horizontais, tem acabamento cromado na versão Lariat e em preto brilhante na Lariat Black, padrão que se repete nos retrovisores, maçanetas e nas novas rodas de 20 polegadas. Já os para-choques são cromados na Lariat e na cor da carroceria na Black.

A caçamba multiacesso da nova F-150 pode ser aberta tanto da forma tradicional como lateralmente Crédito: Ford/Divulgação

A F-150 é o primeiro modelo a exibir o novo logotipo oval da Ford, com friso e letras brancas em vez do tradicional cromado. O emblema, aplicado na grade dianteira, é mais um item de personalização dos modelos, com fundo azul na Lariat e em preto na Black. . O emblema, aplicado na grade dianteira, é mais um item de personalização dos modelos, com fundo azul na Lariat e em preto na Black.

As novas lanternas traseiras da picape seguem o grafismo dos faróis e introduzem um sensor de carga com luzes de LED que indicam o peso embarcado na caçamba. Essas luzes, semelhantes a um medidor de bateria de celular, se acendem temporariamente, mas a informação fica disponível na central multimídia. O sistema funciona por meio de um sensor na suspensão e o peso é calculado por algoritmos.

Outra novidade é a tampa da caçamba multiacesso, chamada Pro Access, que pode ser aberta tanto da forma tradicional como lateralmente. Junto com o novo degrau embutido no para-choque, ela torna o acesso ao compartimento de carga mais fácil, principalmente quando o veículo é usado com reboque.

O escapamento com ponteiras duplas é outro detalhe esportivo da versão Black. A nova F-150 é disponível em seis cores: Vermelho Zadar, Cinza Torres, Cinza Avalanche, Preto Vesúvio, Branco Nur e Azul Mônaco. Ela também pode ser personalizada com uma linha de acessórios originais, composta por itens como: santantônio, capota elétrica e de lona, spoiler da cabine, barraca de camping, caixas organizadoras, suporte para bicicletas e adesivos.

Interior

O painel ganhou um novo formato que conecta o painel de instrumentos e a central multimídia, ambos com tela de 12 polegadas Crédito: Ford/Divulgação

O interior da F-150 ganhou novas cores e materiais de acabamento, além de um “head-up display”, que projeta informações para o motorista no para-brisa. O painel ganhou um novo formato que conecta o painel de instrumentos e a central multimídia, ambos com tela de 12 polegadas, ampliando visualmente a cabine. A cor preta predominante é combinada com itens cromados, esfumaçados e toques de cor terrosa na versão Lariat, e cromados acetinados e detalhes em cinza na Black.

A iluminação externa 360 graus é um recurso exclusivo da picape, com luzes que podem ser acionadas por zona e oferecem versatilidade em diferentes situações. A manopla do câmbio rebatível, que permite transformar o console numa mesa de apoio.

Conectividade e segurança

A picape conta com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas, assistente de descida e assistente em cruzamentos Crédito: Ford/Divulgação

A nova F-150 vem equipada com: oito airbags, piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de manutenção e centralização de faixa, assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas, assistente de descida, assistente em cruzamentos, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, câmera traseira com detecção de objetos e farol alto automático.

A central multimídia SYNC 4, de última geração, tem conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e permite acessar vários recursos, como a iluminação 360 graus, os assistentes de segurança e o manual do proprietário digital.

A conectividade embarcada permite que 75 módulos do veículo recebam atualizações e reforça o pacote de experiências conectadas, convenientes e personalizadas da marca, que inclui o aplicativo FordPass Connect, o agendamento de serviços online, o serviço leva e traz, o acompanhamento preventivo inteligente, o Guia 360 e o Ford Concierge.

A picape vem equipada ainda com: câmera 360 graus, ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais, sistema de som premium da B&O com 14 alto-falantes, compartimento com chave sob o banco traseiro e caçamba com protetor spray-in de alta durabilidade, nicho com trava, iluminação LED e tomada de 110 V.

Motor e transmissão

A picape vem de série com o pacote off-road FX4, composto por protetores metálicos e suspensão com tunagem especial para fora de estrada, e tanque estendido de 136 litros com autonomia de mais de 1.000 km Crédito: Ford/Divulgação

start-stop O motor da F-150 é um V8 5.0 de 405 cv e torque de 56,7 kgfm , que acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e tem a relação peso/potência de 5,89 kg/cv. O consumo é de 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada, com grade aerodinâmica ativa e sistema

A transmissão automática de dez velocidades proporciona trocas suaves e inteligentes. A tração 4x4 com as opções high, low ou automática e o bloqueio do diferencial eletrônico garantem desenvoltura em diversos terrenos.

A F-150 também tem carroceria em aço e liga de alumínio de alta resistência, de nível militar, com 200 kg mais leve e maior rigidez torcional, além de sete modos de condução (Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Lama/Terra, Rocha/Avanço Lento e Rebocar/Transportar). Seu engate de reboque, com capacidade de 3.492 kg, já vem com preparação elétrica, controle de freio e de oscilação e o exclusivo assistente de reboque Pro Trailer.

A picape vem de série com o pacote off-road FX4, composto por protetores metálicos e suspensão com tunagem especial para fora de estrada, e tanque estendido de 136 litros com autonomia de mais de 1.000 km. O modelo ainda oferece cinco anos de garantia sem limite de quilometragem.

O motor da F-150 é um V8 5.0 de 405 cv e torque de 56,7 kgfm, que acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos Crédito: Ford/Divulgação