Alta nas vendas marca início do 2° semestre do mercado automotivo no ES

Número de emplacamentos em julho cresceu em relação a junho e também ao mesmo mês em 2023 Crédito: Shutterstock

O segundo semestre começou com resultados positivos para o setor automotivo no Espírito Santo, com o Estado registrando 9.274 veículos vendidos no mês de julho, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Espírito Santo (Sincodives)

O número representa um aumento de 5,29% em relação às 8.808 unidades vendidas em junho e de 36,12% comparado a julho de 2023, quando foram registrados 6.183 emplacamentos no Estado. Segundo o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti, o mês de julho foi o melhor do ano para o emplacamento de veículos.

“O resultado foi excelente, e acima da expectativa. No acumulado dos setes meses do ano mostrou um crescimento acima das nossas prospecções para 2024. Podemos afirmar que a boa oferta de crédito trouxe forte influência no resultado das vendas”, avalia.

Mercado nacional também aqueceu

O alto número de emplacamentos em julho no Estado acompanha uma tendência a nível nacional de crescimento do setor automotivo. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o mês terminou com 241,3 mil unidades vendidas – dado que inclui carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.

Assim como no Espírito Santo, julho também teve o melhor resultado do ano para o Brasil, com uma alta de 12,6% em relação a junho e 7% em comparação a julho de 2023. Vale ressaltar que, no ano passado, esse mesmo período teve números elevados, como resultado da medida provisória que concedeu incentivos na compra de carros com custo menor que R$ 120 mil

Ainda segundo a Anfavea, foram vendidas 1,39 milhão de unidades no acumulado de 2024, com alta de 13,2% sobre o mesmo período de 2023. Além disso, o número de carros usados também cresceu no país , com alta de 20% em relação a julho do ano passadao (Fenauto).