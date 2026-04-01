Preso homem acusado de abuso sexual contra criança de 10 anos no ES

Crédito: Arte - Geraldo Neto

Um homem de 68 anos, acusado de abuso sexual praticado contra uma criança de 10 anos, foi preso no final da tarde desta terça-feira (31) no Norte do Espírito Santo.

Durante as investigações foi descoberto o envolvimento dele em mais dois casos: um outro abuso sexual e um estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu em Linhares, para onde ele fugiu, segundo a polícia, após o abuso sexual praticado em outra cidade da Região Norte.

O delegado Erick Lopes Esteves relata que o inquérito sobre o caso estava concluído desde outubro do ano passado, mas a sua equipe tentava localizar o acusado. Contra ele já havia um mandado de prisão.

“Assim que o localizamos em Linhares, fomos fazer a prisão, o que aconteceu no momento em que ele chegava em casa com a motocicleta. Não houve resistência”, relatou.

Levantamentos realizados pelo delegado apontam que o homem já foi condenado por estupro de vulnerável, caso ocorrido em 2013, tendo deixado a prisão em 2019. Ele também foi denunciado à polícia em um segundo caso de abuso sexual, com investigação ainda não concluída. Crimes praticados em cidades diferentes.

Abuso filmado

O abuso da criança de 10 anos ocorreu em dezembro de 2024 e foi registrado por imagens de videomonitoramento de um comércio. Segundo o delegado, o homem preso “praticou atos com o fim de satisfazer a própria lascívia na presença de uma criança”.

O que é apontado como crime contra a dignidade sexual de uma menor de 14 anos de idade.

De acordo com Esteves, com base nos depoimentos e nas análises das imagens, anexadas ao inquérito, foram constatadas algumas práticas criminais. Entre elas o assédio verbal e psicológico e os atos libidinosos.

A menina, quando percebeu o que ocorria, correu e contou para a mãe, enquanto o acusado deixou o local em sua moto.