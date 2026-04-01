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Região Norte

Preso homem acusado de abuso sexual contra criança de 10 anos no ES

A Polícia Civil descobriu o envolvimento dele em outros dois casos; o homem estava foragido e foi localizado e preso nesta terça-feira (31)

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 03:30

Públicado em 

01 abr 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Morte no centro - laudo
Crédito: Arte - Geraldo Neto
Um homem de 68 anos, acusado de abuso sexual praticado contra uma criança de 10 anos, foi preso no final da tarde desta terça-feira (31) no Norte do Espírito Santo.
Durante as investigações foi descoberto o envolvimento dele em mais dois casos: um outro abuso sexual e um estupro de vulnerável.
A prisão ocorreu em Linhares, para onde ele fugiu, segundo a polícia, após o abuso sexual praticado em outra cidade da Região Norte.
O delegado Erick Lopes Esteves relata que o inquérito sobre o caso estava concluído desde outubro do ano passado, mas a sua equipe tentava localizar o acusado. Contra ele já havia um mandado de prisão.
“Assim que o localizamos em Linhares, fomos fazer a prisão, o que aconteceu no momento em que ele chegava em casa com a motocicleta. Não houve resistência”, relatou.
Levantamentos realizados pelo delegado apontam que o homem já foi condenado por estupro de vulnerável, caso ocorrido em 2013, tendo deixado a prisão em 2019. Ele também foi denunciado à polícia em um segundo caso de abuso sexual, com investigação ainda não concluída. Crimes praticados em cidades diferentes.

Abuso filmado

O abuso da criança de 10 anos ocorreu em dezembro de 2024 e foi registrado por imagens de videomonitoramento de um comércio. Segundo o delegado, o homem preso “praticou atos com o fim de satisfazer a própria lascívia na presença de uma criança”.
O que é apontado como crime contra a dignidade sexual de uma menor de 14 anos de idade.
De acordo com Esteves, com base nos depoimentos e nas análises das imagens, anexadas ao inquérito, foram constatadas algumas práticas criminais. Entre elas o assédio verbal e psicológico e os atos libidinosos.
A menina, quando percebeu o que ocorria,  correu e contou para a mãe, enquanto o acusado deixou o local  em sua moto.
No final desta terça-feira (31) ele foi encaminhado para o sistema prisional.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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