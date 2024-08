Venda de carros usados em julho cresce mais de 20%; veja modelos mais procurados

Dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto) mostram resultado positivo para a venda de usados no mês de julho

A venda de carros usados cresceu significativamente no Brasil. De acordo com os dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), em julho deste ano, foram emplacadas 1.467.096 unidades, o que representa 20,4% a mais que o mesmo período do ano passado e 13,3% a mais que o mês anterior.