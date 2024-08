Economia no posto

Saiba quais são os 10 carros a combustão mais econômicos no Brasil em 2024

Ranking foi elaborado tendo como base a tabela de eficiência energética do Inmetro, e critério de escolha foi pela quantidade de km rodados com um litro de gasolina

A gasolina foi o critério de desempate pra avaliar os modelos com o melhor desempenho energético. (Shutterstock)

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) divulgou uma atualização do ranking do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), com dados de consumo energético dos veículos leves autorizados a utilizar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

Para montar o ranking, analisamos a lista, que contém mais de 900 modelos e versões de carros de passeio e comerciais leves disponíveis no mercado, com motorizações variadas. Para medir o consumo energético, o Inmetro realiza um teste padronizado, feito em condições controladas, e atribui uma nota que vai de A (modelos mais eficientes) até E (menos eficientes). Quanto menor for o gasto a cada quilômetro rodado, mais eficiente o veículo é considerado.

Como os modelos movidos unicamente a combustão ainda são a maioria circulando no Brasil, escolhemos essa categoria para selecionarmos os 10 carros mais econômicos quando se trata de consumo de gasolina e etanol.

Portanto, o parâmetro usado nesse ranking, para definir o carro mais econômico, foi a quantidade de quilômetros que o carro roda a cada litro de gasolina, na cidade. Quanto maior for esse valor, mais econômico o veículo é considerado. Entre modelos onde houve um "empate técnico" o desempenho maior com a gasolina foi utilizado como desempate, já que este é o combustível ainda mais utilizado na frota de veículos flex no Brasil.

Como a maioria dos motoristas dirigem dentro do ambiente urbano no dia a dia, a performance dos veículos na cidade foi outro fator priorizado no ranking. Mesmo assim, alguns modelos que aparecem mais abaixo – como o Onix Plus (17,4 km/l na estrada) e o Polo (16,1 km/l), por exemplo – podem ser opções melhores para quem pega a estrada com frequência.

Além do Kwid, outros dois carros da Renault ficaram entre os cinco mais eficientes da tabela – o Sandero e o Logan –, mas como não encontramos esses dois modelos no site de vendas da empresa, optamos por não incluí-los.

Confira os 10 modelos flex à combustão mais econômicos da lista:

1. Renault Kwid

O Renault Kwid tem consumo de 15,3 km/l na cidade a gasolina. (Renault/Divulgação)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada

Consumo etanol: 10,8 km/l na cidade e 11 km/l na estrada



2. Volkswagen Polo

O consumo de gasolina na estrada do Volkswagen Polo é de 16,1 km/l. (Volkswagen/Divulgação)

Motor 1.0 turbo flex e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 13,7 km/l na cidade e 16,1 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,5 km/l na cidade e 11,3 km/l na estrada



3. Hyundai HB20

O Hyundai HB20 avaliado é a versão com motor 1.0 manual. (Hyundai/Divulgação)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 13,6 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada

Consumo etanol: 10 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada



4. Chevrolet Onix Plus

O Chevrolet Onix Plus tem consumo de 17,4 km/l de gasolina na estrada. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 6 marchas

Consumo gasolina: 13,5 km/l na cidade e 17,4 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,3 km/l na cidade e 12 km/l na estrada



5. Fiat Mobi

O Fiat Mobi tem motor 1.0 e câmbio manual. (Divulgação)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 13,5 km/l na cidade e 15 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,6 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada



6. Fiat Cronos

O Fiat Cronos ´[e um dos poucos sedãs que aparece entre os modelos mais eficientes. (Fiat/Divulgação)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 13,4 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,8 km/l na cidade e 11 km/l na estrada



7. Hyundai HB20S

A versão manual do sedã Hyundai HB20S está entre os veículos mais eficientes no consumo de combustível. (Hyundai/Divulgação)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 13,4 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,6 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada



8. Chevrolet Onix

A versão hatch do Chevrolet Onix tem consumo de 13,3 km/ de gasolina na cidade. (Chevrolet/Divulgação)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 6 marchas

Consumo gasolina: 13,3 km/l na cidade e 16,5 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,3 km/l na cidade e 11,4 km/l na estrada



9. Peugeot 208

O Peugeot 208 com motor 1.0 e câmbio manual está entre os 10 mais eficientes. (Peugeot/Divulgação)

Motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 13,3 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,6 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada



10. Honda City Hatch

O Honda City Hatch é o único modelo com câmbio automático entre os 10 mais eficientes. (Divulgação)

Motor 1.5 flex e câmbio CVT

Consumo gasolina: 13,3 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,1 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada



