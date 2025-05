Edição limitada

Ford Mustang GT Manual chega ao Brasil por R$ 600 mil com mais potência e menos marchas

Sete anos após a chegada do modelo automático no país, versão manual chega custando mais caro e oferecendo mais esportividade; vendas já estão abertas, com entregas previstas para julho deste ano

Publicado em 7 de maio de 2025 às 13:35

O Ford Mustang, um clássico esportivo, agora ganha uma versão de câmbio manual no mercado brasileiro Crédito: Ford/Divulgação

Um clássico entre os fãs de carros esportivos, o Ford Mustang chegou ao Brasil em 2018, mas disponível apenas na versão automática. Agora, a marca norte-americana traz a versão manual do modelo para o país, como uma versão única e limitada, com apenas 200 unidades disponíveis: o Ford Mustang GT Performance Manual.>

No entanto, a novidade chega ao Brasil custando R$ 600 mil, um acréscimo de R$ 51 mil em relação à versão com câmbio automático. Esse aumento é curioso e considerável, tendo em vista que as únicas diferenças em relação à versão de 2018 são o câmbio manual (que costuma ser mais barato) de seis marchas (a versão automática tem dez velocidades) e o fato de ser uma edição limitada.>

As vendas do novo Mustang manual, inclusive, já começaram e as entregas estão marcadas para julho. A pré-venda acontecerá em três fases: primeiro, para quem já é dono de um Mustang, em seguida para proprietários de carros da Ford e, se não esgotarem as unidades disponíveis, a terceira fase será voltada para o público geral.>

Todas as unidades da nova versão são numeradas e contam com um emblema especial.>

Motorização e condução

Equipado com o motor V8 5.0 Coyote, o Mustang manual oferece ainda cinco modos de condução: Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag Crédito: Ford/Divulgação

A motorização, é a mesma da versão automática, o V8 5.0 Coyote, que oferece de diferente apenas a calibração: são 492 cv de potência (@ a 7.250 rpm) e 58 kgfm de torque (@ 4.900 rpm), um ganho de 4 cv em relação ao Mustang automático. Com essa atualização no motor, a versão manual se torna a mais potente do modelo no mercado brasileiro.>

Além disso, o Mustang GT Manual tem dois corpos de borboletas eletrônicos e um sistema de indução e escapamento menos restritivo. A transmissão é manual MT82 de seis marchas, com as duas últimas sendo usadas como overdrive, e a aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita em 4,3 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 250 km/h. >

O esportivo conta ainda com cinco modos de condução – Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag –, que alteram os ajustes do ronco do escapamento, assistência da direção elétrica, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, controle de estabilidade e tração, som do motor no interior da cabine e aparência do painel de instrumentos.>

Independentemente do modo de condução, o motorista pode variar também as configurações da direção (Normal, Esportivo e Conforto), do escapamento com válvula ativa (Normal, Silencioso e Esportivo) e da suspensão (Normal, Esportivo, Pista e Pista Drag).>

Com uma distribuição equilibrada de peso (55% na dianteira e 45% na traseira), o modelo vem equipado com a suspensão adaptativa MagneRide, que tem as mesmas barras estabilizadoras do Mustang Mach 1 e inclui o sistema de detecção automática de buracos – que aumenta a rigidez dos amortecedores para evitar impactos nos pneus e nas rodas.>

Os freios Brembo de alta performance contam com discos de 15,3 polegadas e seis pistões na dianteira e discos de 14 polegadas e quatro pistões na traseira. As rodas de 19x9” na dianteira e 19x9,5” na traseira são calçadas com pneus Pirelli PZero 255/40 e 275/40, respectivamente.>

Tecnologias de esportividade

Utilizando o Track Apps, o motorista consegue acessar algumas tecnologias de esportividade que foram incluídas na edição especial do Mustang Crédito: Ford/Divulgação

Para melhorar o desempenho do carro, a Ford incluiu uma série de novas tecnologias no novo Mustang. Uma delas é o Flat Shift, uma função que permite fazer a troca de marchas sem tirar o pé do acelerador. Acionado quando o motor está a mais de 5.000 rpm e o pedal do acelerador é pressionado acima de 40%, ele equaliza a rotação automaticamente. >

Outra funcionalidade presente no modelo é o Rev Match, que serve para sincronizar a rotação do motor ao reduzir a marcha – simulando a técnica de "punta-taco”, mas feita de forma automática –, permitindo reduções mais suaves, rápidas e sem trancos.>

Além disso, o Launch Control também faz parte das tecnologias voltadas para a pista. Trata-se de um sistema eletrônico que maximiza a aceleração e evita o patinamento das rodas ao arrancar com o carro. Ele limita a rotação do motor a um valor predeterminado e permite soltar a embreagem rapidamente, modulando a potência e o torque.>

Essas e outras funções podem ser encontradas no Track Apps, tela que reúne os recursos do carro para as pistas.>

Design e itens de série

O novo Mustang manual tem faixas esportivas pretas com frisos vermelhos, que percorrem a carroceria do capô à traseira Crédito: Ford/Divulgação

O design do exterior do novo Mustang tem como destaque as faixas esportivas pretas com frisos vermelhos, que percorrem a carroceria do capô à traseira e valorizam as linhas aerodinâmicas do esportivo. Um dos itens exclusivos dele é a cor bronze vista nas rodas, no ícone do cavalo na grade dianteira e nos emblemas 5.0 nas laterais e GT na traseira. >

A cabine conta com novos bancos esportivos Recaro, do tipo concha, painel digital de 12,4" e central multimídia SYNC 4 de 13,2". O modelo traz também GPS embarcado, conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, entradas USB tipo A e C, carregador por indução e comandos de voz.>

Completam a lista de itens de tecnologia e conforto: o volante com aquecimento, os retrovisores com ajuste e rebatimento elétrico e a entrada e partida sem chave, assim como o sistema de som da B&O, de 900 W, com 12 alto-falantes e subwoofer. As três opções de cor para o modelo são Preto Astúrias, Cinza Torres e Branco Oxford.>

