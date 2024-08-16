Concessionárias do ES dão descontos de até R$ 62 mil para troca de carro ou moto

Nissan Frontier tem versões com até R$ 62 mil de desconto e primeira parcela para pagar em dezembro Crédito: Nissan/Divulgação

Para quem está pensando em trocar ou comprar um carro ou moto, concessionárias do Espírito Santo trazem promoções e condições especiais neste final de semana. O destaque fica por conta da Kobe Nissan, que está com o Frontier Day, trazendo descontos de até R$ 62 mil na picape da montadora japonesa.

Outro destaque é para quem está atrás de um modelo seminovo. A Kurumá iniciou, neste mês, a campanha “Seu Seminovo Espera por Você Aqui”. A ação traz veículos seminovos selecionados com benefícios como IPVA 2024 pago, entrada parcelada em até 10 vezes sem juros no cartão e taxas de financiamento a partir de 0,99%.

Já a BYD está com uma promoção exclusiva para motoristas de aplicativos que desejam adquirir um dos dois modelos elétricos mais populares da marca. Até o final de agosto, o Dolphin Mini é oferecido com R$ 2 mil de bônus, enquanto o Dolphin tem bônus de R$ 3 mil. Já o BYD Dolphin GS tem bônus de R$ 12 mil e o Dolphin Mini, na configuração de quatro lugares, com R$ 7 mil.

A Moto Vena traz formas de pagamento facilitada da moto Honda nova, com 50% de entrada e até 12 vezes no cartão sem juros ou financiamento com pagamento do IPVA. Outra promoção é para adquirir modelos de caminhão da marca Foton, na Contauto Foton: três anos ou 100 mil km de revisões gratuitas.

Veja as promoções:

Kobe Nissan

Nissan Frontier Attack 2025: de R$ 270.990 por R$ 209.990, taxa zero e primeira parcela em dezembro.

de R$ 270.990 por R$ 209.990, taxa zero e primeira parcela em dezembro. Nissan Frontier XE 2025: de R$ 284.990 por R$ 222.990, taxa zero e primeira parcela em dezembro.

Renault Orvel

Renault Kardian tem taxa zero Crédito: Renault/Divulgação

Renault Kardian Premiere Edition 2024/2025: valorização de até R$ 12 mil mais taxa 0%.

valorização de até R$ 12 mil mais taxa 0%. Renault Oroch Intense 2024/2025: de R$ 128.380 por R$ 113.200, taxa zero e até 24 meses.

Citroën Orvel

Citroën C3 Live Plus 1.0 24/24: de R$ 76.890 por R$ 69.990

de R$ 76.890 por R$ 69.990 Citroën C4 Cactus Shine Pack THP 1.6 turbo: de R$ 141.990 por R$ 123.990, mais emplacamento grátis.

Peugeot Orvel

Peugeot 208 Style 1.0 MT 24/24: de R$ 97.999 por R$ 84.990

de R$ 97.999 por R$ 84.990 Peugeot 208 Griffe Turbo 200, CVT 24/24: de R$ 116.490 por R$ 114.990

Contauto Foton

Na compra de um caminhão Foton Euro 6, ganha três anos ou 100 mil km de revisões gratuitas Crédito: Divulgação

Na compra de um caminhão Foton Euro 6, ganha três anos ou 100 mil km de revisões gratuitas. A gratuidade é referente a itens da revisão (peças e mão de obra obrigatórias) dos modelos Aumark S 315/315L/715/916/1217AB e está disponível a apenas 500 unidades para o Brasil.

Moto Vena

Honda Scooter Elite 125 tem preços que partem de R$ 15.424 para financiamento ou pagamento à vista Crédito: Honda Scooter Elite 125 2025

Honda Elite 125: R$ 15.424 à vista ou financiada com emplacamento grátis. Ou R$ 15.424 com 50% de entrada mais 12x no cartão de crédito sem juros (entrada R$ 7.712 + 12x R$ 642,67).

R$ 15.424 à vista ou financiada com emplacamento grátis. Ou R$ 15.424 com 50% de entrada mais 12x no cartão de crédito sem juros (entrada R$ 7.712 + 12x R$ 642,67). Honda Biz 125: R$ 17.449 à vista ou financiada com emplacamento grátis. Ou R$ 17.449 com 50% de entrada mais 12x no cartão de crédito sem juros (entrada R$ 8.724,50 + 12x R$ 727,04).

R$ 17.449 à vista ou financiada com emplacamento grátis. Ou R$ 17.449 com 50% de entrada mais 12x no cartão de crédito sem juros (entrada R$ 8.724,50 + 12x R$ 727,04). Honda PCX 160 CBS: R$ 20.899 à vista ou financiada com emplacamento grátis. Ou R$ 20.899 com 50% de entrada + 12x no cartão de crédito (entrada R$ 10.449,50 + 12x R$ 870,79)

R$ 20.899 à vista ou financiada com emplacamento grátis. Ou R$ 20.899 com 50% de entrada + 12x no cartão de crédito (entrada R$ 10.449,50 + 12x R$ 870,79) Honda PCX 160 ABS: R$ 22.930 à vista ou financiada com emplacamento grátis. Ou R$ 22.930 com 50% de entrada + 12x no cartão de crédito (entrada R$ 11.465,00 + 12x R$ 955,42).

Kurumá

Toyota Yaris Hatchback XS 2025: parcelas a partir de R$ 1.399 pelo Ciclo Toyota.

parcelas a partir de R$ 1.399 pelo Ciclo Toyota. Toyota RAV XSE Plug-in Hybrid 2024: taxa de financiamento de 0,39%.

taxa de financiamento de 0,39%. Toyota RAV4 SX Connect Hybrid 2024: R$ 349.290 à vista e bônus de até R$ 20 mil na troca de um seminovo.

R$ 349.290 à vista e bônus de até R$ 20 mil na troca de um seminovo. Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025: R$ 213.010 à vista.

R$ 213.010 à vista. Toyota Corolla Cross XRE 2025: R$ 181.910 com duas revisões gratuitas.

R$ 181.910 com duas revisões gratuitas. Toyota Corolla XEI 2024: R$ 162.820 e R$ 6 mil de bônus em seguro ou no seminovo.

R$ 162.820 e R$ 6 mil de bônus em seguro ou no seminovo. Toyota Hilux SRX 2024: R$ 326.700 com um bônus especial de R$ 15 mil para usar como quiser.

R$ 326.700 com um bônus especial de R$ 15 mil para usar como quiser. Toyota Hilux SRX Plus Diesel 2024: R$ 335.30 à vista com bônus especial de R$ 15 mil para usar como quiser.

R$ 335.30 à vista com bônus especial de R$ 15 mil para usar como quiser. Toyota Hilux SRV Diesel LED 2024: R$ 292.200 à vista.

R$ 292.200 à vista. Vouchers de até R$ 10 mil para viagens com a Agaxtur na compra de qualquer veículo da campanha.

Seminovos: benefícios como IPVA 2024 pago, entrada parcelada em até 10x sem juros no cartão e taxas de financiamento a partir de 0,99%.

BYD

O BYD Dolphin Mini de quatro lugares tem R$ 7 mil de bônus para motoristas de aplicativo Crédito: BYD/Divulgação

BYD Dolphin Mini: R$ 2 mil de bônus, mais R$ 7 mil de bônus na configuração de quatro lugares para motoristas de aplicativo.

R$ 2 mil de bônus, mais R$ 7 mil de bônus na configuração de quatro lugares para motoristas de aplicativo. BYD Dolphin: bônus de R$ 3 mil para motoristas de aplicativo.

bônus de R$ 3 mil para motoristas de aplicativo. BYD Dolphin GS: bônus de R$ 12 mil mais bônus extra de R$ 3 mil para motoristas de aplicativo.

GW Lider

O GWM Haval H6 está com condições especiais para a compra do modelo Crédito: GWM/Divulgação

Até sábado (17), há o GWM Drive Experience com condições exclusivas oferecidas durante este período para o Haval H6 e o ORA 03, como wallbox grátis, taxa zero e supervalorização do veículo usado utilizado na troca.

Vitoriawagen

Volks Festival nesta sexta (16) e sábado (17), com taxa zero, supervalorização de até R$ 10 mil do usado, descontos exclusivos e condições diferenciadas para o novo Volkswagen T-Cross.

CVC

Carreta CVC em Venda Nova do Imigrante, até sábado (17), com taxas exclusivas e parcelas diferenciadas de financiamento. Produtor Rural, PCD, Taxista e CNPJ têm taxas exclusivas na compra por meio da venda direta.

Tai Motors

Hyundai Creta: bônus de até R$ 10 mil para a versão mais equipada, com câmera de ponto cego, Smart Camera 360º e teto solar, entre outros diferenciais.

Carlider