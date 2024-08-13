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Produção de motocicletas no Brasil ultrapassa 1 milhão de unidades

Em julho, foram fabricadas 147 mil unidades no Polo Industrial de Manaus; este é o melhor resultado para o mês em 14 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2024 às 18:52

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 18:52

Produção motocicleta
A média diária de vendas em julho foi de 6.823 unidades Crédito: Divulgação
De janeiro a julho, 1.015.201 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM), o que representa uma alta de 14,4% em comparação com o mesmo período de 2023. Esse volume representa o melhor desempenho para o período desde 2012, de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Em relação ao mês de julho, foram fabricadas 147.125 motocicletas, 19,7% a mais se comparado com julho de 2023 e 38,4% a mais em relação a junho. Este foi o melhor resultado para o mês em 14 anos, segundo o levantamento da associação.  
As vendas também estão em alta no país. De janeiro a julho, foram licenciadas 1.090.088 motocicletas, número 20,7% maior que o mesmo período do ano passado. Esse foi o melhor resultado atingido desde 2008 e representa o segundo melhor desempenho na história do segmento. As três categorias mais emplacadas foram Street (48,4%), Trail (18%) e Motoneta (17,4%).
Em julho, foram vendidas 156.930 motocicletas. O volume foi 27,5% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 5,4% menor em relação a junho. Foi, também, o melhor resultado para o mês desde 2011.
A média diária de vendas em julho foi de 6.823 unidades. As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais licenciadas, com 79% de participação do mercado. Na sequência, vieram os modelos de média cilindrada (17,6% de participação) e de alta cilindrada (3,5%).
Exportações
Em relação às exportações, as associadas da Abraciclo exportaram 19.024 motocicletas nos sete primeiros meses do ano. Esse volume é 19,8% menor ao registrado no mesmo período de 2023. Em julho, as exportações totalizaram 3.318 unidades, alta de 4,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado e de 50,6% em relação a junho.

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