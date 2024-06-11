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Duas rodas

Venda de motocicletas tem o melhor resultado do período em 16 anos

Segundo dados da Abraciclo, número de licenciamentos de janeiro a maio cresceram 19,9%, este é o melhor resultado desde 2008
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2024 às 15:05

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 15:05

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A categoria que teve mais emplacamentos foi a street, com 77.117 unidades vendidas Crédito: Shutterstock
O quinto mês do ano registrou um crescimento de 19,9% dos licenciamentos de motocicletas no país, totalizando 767,281 unidades. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), este é o melhor resultado para os primeiros cinco meses do ano, desde 2008.
No quinto mês do ano, teve 21 dias úteis e uma média diária de vendas de 7.835 motocicletas. Os licenciamentos apresentaram alta de 1,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado e somaram 164.533 unidades. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2011, segundo a entidade. Em relação a abril foi registrado recuo de 3,4%.
As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais licenciadas e responderam por 80,4% do mercado. Já os modelos de média cilindrada tiveram 16,8% de participação e os de alta cilindrada, 2,9%.
Com relação à categoria, a que teve mais emplacamentos foi a street, com 77.117 unidades e 46,9% de participação no mercado. Em seguida, está a trail, com 31.793 unidades, representando 19,3% do mercado. E em terceiro, estão as motonetas, com 29.795 motos comercializadas em maio, representando 18,1% de participação.

Produção

A produção mais uma vez alcançou resultados positivos, segundo a entidade: foram 160.389 motocicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus (PIM). Esse resultado foi destacado pela Abracilco como o melhor para o mês desde 2012.
Na comparação com o ano passado, o volume foi 3,4% superior. Já em relação a abril, houve queda de 1,8%, resultado do menor número de dias úteis por conta dos feriados.
A produção de janeiro a maio somou 761.734 motocicletas, alta de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2023. No acumulado do ano, a indústria também registrou o melhor desempenho dos últimos 13 anos. Nos cinco primeiros meses de 2023, a produção de modelos bicombustíveis cresceu 16,7% e totalizou 497,9 mil unidades.

Exportações

Assim como no caso dos automóveis, as exportações também registraram queda em maio:51,1% inferior ao alcançado no mesmo mês de 2023 e 44,3% menor na comparação com abril, totalizando 1.476 motocicletas exportadas.
No acumulado do ano foram embarcadas 13.503 unidades, retração de 20,4% na comparação com o mesmo período de 2023.

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