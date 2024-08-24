5 dicas de manutenção para a sua picape rodar bem em qualquer tipo de estrada

Para áreas com muita lama, nada melhor do que utilizar a tração 4x4 em velocidade reduzida Crédito: Shutterstock

A Gazeta, pode pegar com a sua picape. O mercado das picapes está muito aquecido, já que esse tipo de utilitário pode ser usado tanto no campo para um trabalho pesado, como no dia-a-dia na cidade, ou mesmo para curtir uma viagem pelo asfalto aos finais de semana ou fazer uma trilha em estrada de terra. Enfim, são inúmeras as possibilidades e destinos que você, motorista e leitor da minha coluna em, pode pegar com a sua picape.

E agora compartilho aqui com vocês 5 valiosas dicas de conservação da sua picape:

1. Faça trilhas com os devidos cuidados

Mesmo sabendo que as picapes são mais resistentes, é importante tomar cuidado ao percorrer terrenos acidentados. Isso porque componentes como o eixo cardã (responsável por transmitir a energia gerada pelo motor para as rodas), semieixo (que é uma grande barra de aço cilíndrica localizada nas rodas tracionadas do veículo, que conecta o diferencial até as rodas) e as balanças da suspensão estão entre os itens que mais sofrem com a falta de cuidado.

Na hora de passar por um obstáculo ou mesmo um grande buraco, reduza a velocidade e utilize as marchas compatíveis com a velocidade e mantenha a aceleração baixa. E para áreas com muita lama, nada melhor do que utilizar a tração 4x4 em velocidade reduzida. Afinal, direção radical não é sinônimo de direção sem cuidados.

2. Atenção aos barulhos emitidos pelo veículo após uma trilha

Ouviu um barulho ou um ruído diferente depois de se divertir em uma trilha mais pesada? Então você deve ficar mais atento e levar a sua picape para uma revisão com o mecânico de confiança.

O óleo do diferencial (sistema responsável por dividir e transmitir o torque que o câmbio oferece entre as rodas, gerando tração) deve ser trocado caso passe por uma área alagada, na travessia de um rio, por exemplo, a água pode ter entrado no diferencial e vai contaminar o óleo, tornando necessária a sua substituição.

E se a trilha é formada por muito buraco, é provável que a direção comece a puxar para um lado, o que vai gerar a necessidade de alinhar e balancear a direção, ou mesmo realizar o procedimento de cambagem (que nada mais é que um ajuste da inclinação vertical das rodas de um veículo em relação à superfície).

3. Não segure o carro na embreagem

Em uma ladeira é muito comum o motorista segurar o carro na embreagem, procedimento esse que não é recomendável em automóveis de passeio e, especificamente nas picapes, as consequências podem ser ainda mais sérias, principalmente se ela estiver carregada.

Essa prática pode superaquecer e danificar o sistema de embreagem e a manutenção do sistema avariado possui um valor bastante significativo para o orçamento do motorista. Esse é um tipo de prejuízo que pode ser evitado pela boa prática na condução do veículo.

4. Atenção às novas tecnologias

As picapes atuais são muito mais tecnológicas e modernas , deixando de estarem associadas à ideia de carros grandes, com dificuldade na direção em função da dimensão do tamanho e espaço.

A nova tecnologia se, por um lado, ajuda muito a vida dos motoristas, por outro exige atenção aos problemas mais comuns que alguns itens podem apresentar, como sensores do ABS que estão instalados nas rodas, o controle de estabilidade, os bicos injetores e sensores de pressão dos pneus instalados nos pistos dentro das rodas.

E, por isso, é muito importante manter o seu veículo com a revisão em dia e também sempre observar as luzes que o painel de instrumento sinaliza quando detectada alguma anomalia.

5. Limpeza e lubrificação

Depois de uma bela viagem ou uma trilha radical fora da estrada, é imprescindível fazer uma boa lavagem e lubrificação na sua picape, principalmente na suspensão do carro. Algumas picapes têm bicos de engraxamento, tanto da parte dianteira, quanto dos feixes de mola da traseira.

Recomenda-se a lubrificação de itens como cruzetas (item responsável por transmitir o movimento feito pelo volante até o cilindro de direção das rodas), ponteiras (responsáveis por ligar todo o sistema de direção às rodas do veículo) e coifas das homocinéticas (elemento responsável por impedir que detritos contaminem elementos deslizantes).

Uma orientação muito importante é de que a lavagem seja feita por profissionais especializados, que vão realizar a retirada de todo o barro que ficou acumulado na suspensão, no para-lama e no assoalho do carro.

A manutenção preventiva da sua picape certamente fará com que ela rode bem em qualquer tipo de estrada!

Até a próxima coluna.