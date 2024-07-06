Quais as cores de carros mais vendidas no Brasil?

A escolha da cor de um carro pode estar ligada a vários fatores, como a facilidade da futura revenda, praticidade quanto à frequência da necessidade de lavagem ou, simplesmente, pelo gosto pessoal do motorista Crédito: Shutterstock

A proposta do artigo de hoje é compartilhar com os amigos leitores da coluna as cores de carro mais vendidas no Brasil. O assunto é corriqueiro. Presumo que os leitores até arrisquem assertivamente as respostas. Mas vocês sabem as razões pelas quais essas cores de carro são as mais escolhidas? Venham comigo e descubram no artigo de hoje.

A escolha da cor de um carro pode estar ligada a vários fatores. A motivação pode vir ao pensar na facilidade da futura revenda, pela praticidade quanto à frequência da necessidade de lavagem ou, simplesmente, pelo gosto pessoal do motorista ou mesmo de alguém da família.

Em se tratando de carro popular, podemos afirmar que, na maioria das vezes, a escolha considera se a cor é comercial na hora da revenda, justamente para não haver dificuldade na oferta e procura e como forma de preservar, ao máximo, o investimento realizado.

A manutenção também é um fator que os motoristas experientes consideram para a sua escolha. Apesar de, aparentemente, não haver correlação, a cor prata, por exemplo, deixam menos visíveis pequenos defeitos.

E, ao contrário, a cor preta realça os defeitos, pequenos amassados e, até mesmo, a sujeira decorrente do uso. Podem observar que quem tem carro preto precisa sempre estar com a lavagem em dia para não se não aparentar um carro velho ou mal cuidado.

Há, também, aqueles consumidores que simplesmente possuem uma cor de preferência e querem o carro dessa cor e pronto. Afinal, gosto é gosto! E não poderia deixar de citar os amigos leitores casados que, não raras as vezes, levam as esposas para participarem, ou mesmo decidirem, qual será a cor do carro da família.

Conforme podemos perceber nas ruas, a preferência dos brasileiros é pelas cores mais sóbrias e discretas. Esses dados são fornecidos pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) que divulgou um estudo mostrando a evolução das cores dos carros no Brasil nos últimos quatro anos.

E aí, estão curiosos para saberem quais são as cores de carro mais vendidas? Venham comigo!

O ranking das cores é ocupado, em primeiro lugar, pela cor branca; em segundo pela cor preta; em terceiro pela cor prata e, em quarto, pela cor cinza.

Carro branco

O campeão das escolhas dos brasileiros. Além de ser uma das cores mais vendidas entre os consumidores, os carros brancos também têm os melhores preços na hora da revenda. E não podemos deixar de dizer que a lataria na cor branca também apresenta uma manutenção mais fácil.

Carro preto

A cor preta, apesar de ser mais difícil para manutenção da lataria limpa, ainda é uma escolha popular por criar um visual sofisticado e elegante. Sabe aquela história do “pretinho básico”? Pois é, também se aplica aos carros.

Um ponto negativo a se ressaltar é que os veículos na cor preta tendem a absorver mais calor solar em regiões de clima mais quente, o que vai fazer com que o ar-condicionado trabalhe mais.

Carro prata e cinza

Os carros prateados e cinzas caíram no gosto do brasileiro já há alguns anos e tendem a ter um bom valor de revenda. Veículos com essas cores são bastante procurados tanto no mercado de novos, quanto no de usados.

Além disso, a cor prata e a cor cinza possuem uma boa capacidade de esconder pequenas imperfeições e sujeiras, gerando, como benefício, a diminuição da necessidade de lavagens e manutenções.

E uma curiosidade que trago aqui para vocês. Na década de 50, os carros costumavam a vir com duas cores, eram os chamados de “saia e blusa”. Esse tipo de carro tinha um charme todo especial, pois formavam um contraste entre as cores externas e a combinação com os estofamentos. Um primor.

Nos tempos atuais estamos na fase das cores exóticas como o verde abacate, o azul bebê, o abóbora, o verde limão e tantos outros. Geralmente são carros elétricos e premium que vêm com essas cores exóticas. Inicialmente até geravam um impacto visual, mas hoje elas já estão no gosto popular e pintando com belas cores o nosso trânsito.

Diferentes tipos de gostos, diferentes tipos de cores. Na onda da personalização de produtos, a tendência é essa moda ficar. O consumidor não quer ter o carro igual e o que ele puder mudar, vai fazer para deixar com a sua cara.

E vocês, amigos leitores da coluna Motor A Gazeta, já pararam para pensar quais foram as razões da escolha da cor do seu carro?

Se gosto não se discute, a cor do seu carro também não. Afinal, o que verdadeiramente importa é estar feliz e aproveitar a sua vida também sobre quatro rodas.