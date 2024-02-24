Quais cuidados devo ter com meu carro ao voltar da praia?

Carro bem cuidado é um carro que, além de permitir qualidade e conforto para o motorista e passageiros, também preserva o seu valor de mercado Crédito: Shutterstock

Verão terminando, período de férias escolares também já chegou ao fim, feriados prolongados já quase não temos mais e a pergunta de hoje compartilhada com os amigos leitores de A Gazeta é: “Quais são os cuidados que eu devo ter com meu carro ao voltar da praia?”

A maioria de nós brasileiros além de gostarmos de carro, também apreciamos por demais uma praia, não é verdade?

Convido o leitor a relembrar aquele dia ensolarado, o carro lotado com cadeira de praia, brinquedos para as crianças, boias infláveis, canga, bolsa de praia, uma infinidade de itens que as famílias carregaram para passarem o dia ou uma temporada na praia. A sensação da brisa do mar, o pé na areia, uma água de coco geladinha, o famoso frango com farofa, quanta memória afetiva as famílias têm quando lembramos dos dias desfrutados na praia!

Mas depois da diversão vem a preocupação acerca do cuidado que devemos ter com os veículos. Pois é muito bom ir e voltar, mas ainda melhor é manter a segurança e o adequado estado de conservação de nossos veículos.

Hoje divido com os amigos leitores alguns cuidados que são bem importantes para os veículos que transitam no ambiente da beira-mar.

Então vamos lá?

A primeira pergunta que trago é: preciso lavar o carro depois que volto da praia?

A resposta ideal aqui é sim. Recomenda-se que, após um período na praia, o carro seja aspirado, os bancos sejam bem limpos, a lataria seja lavada. Isso tudo porque a água do mar, pelo seu percentual de salinização, tem a potencialidade de danificar os bancos, os tecidos e a própria pintura. Então aqui a dica é: higienização vai garantir a conservação.

Uma outra dica que deixo para os leitores é em relação ao local em que o carro é estacionado.

Se você parar, por exemplo, em frente a algum estabelecimento com a presença de banhistas, a chance de seu carro ser utilizado como apoio para sentar ou encostar é grande. E o contato da lataria com o corpo molhado, as roupas de banho salinizadas, acaba gerando a exposição da pintura. Então, se você puder escolher, estacione num local sem tanta possibilidade do seu carro ser utilizado como apoio.

A terceira dica que deixo para vocês é: o que devemos fazer para proteger a pintura da maresia?

Posso dizer que essa é uma preocupação antiga. Para quem mora próximo à praia, é comum a identificação de utensílios domésticos com corrosão e, a depender do nível de cuidado, o mesmo pode ocorrer com o automóvel.

A dica de ouro aqui é: uma boa cera já vai proteger bem a pintura do carro. Hoje já é muito comum os automóveis saírem das concessionárias e, também, das oficinas, com a proteção de pintura que em muito auxilia na proteção do veículo. Eu diria que não se trata mais nem de supérfluo, mas de uma verdadeira necessidade pois o nível de proteção do seu carro aumenta significativamente e o seu ganho futuro também, já que evita o custo com restauração ou substituição de peças.

A quarta dúvida muito recebida de clientes, amigos e familiares é se o carro exposto ao sol danifica muito.

Realmente, o sol, com toda a sua potência estrelar, acaba estragando alguns itens dos veículos, como, por exemplo, com maior incidência, o banco de couro, o painel de instrumento que pode apresentar microfissuras e, até mesmo, trincar. E a orientação que deixo para os queridos leitores é: lembrem-se da importância de hidratar, com regularidade, o painel e os bancos de couro.

A quinta dica que deixo na coluna de hoje é para os carros que transportam jet ski, barcos ou lanchas. Quais são os cuidados que devemos ter por ocasião desse transporte?

Vou aproveitar a oportunidade para destacar para os leitores que o assoalho é um item que muitos esquecem no desembarque do barco, da lancha ou jet ski no mar. Na manobra, acaba entrando e tendo o contato direto com a água do mar. E, via de regra, quando o carro vai ser lavado, o assoalho é esquecido o que, futuramente, pode representar um problema e dar muita dor de cabeça em função da corrosão de todo aquele material localizado no fundo do carro. Então fica a dica: lembrem-se de lavar o fundo do carro e o reboque.

E para aqueles que moram nas proximidades da praia, a ferrugem é um ponto de observação frequente nos veículos. Como já falei anteriormente, a aplicação de cera, a proteção de pintura e, em sendo possível, a utilização de uma capa de proteção são dicas de cuidado que contribuirão para a conservação do carro.

Afinal, carro bem cuidado é um carro que, além de permitir qualidade e conforto para o motorista e passageiros, também preserva o seu valor de mercado.