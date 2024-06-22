Fazer baliza é uma dificuldade muito comum dos motoristas Crédito: Shutterstock

Olá, amigos leitores de A Gazeta. Hoje o tema do nosso artigo vai interessar a muitos leitores.

Além de falarmos sobre carros, aqui a gente também aproveita para compartilhar nosso conhecimento e a nossa experiência sobre os temas relacionados ao mundo automotivo. E a pergunta que lanço aos amigos leitores é: você é bom de baliza?

E a proposta deste artigo é compartilhar com vocês as técnicas que podemos lançar mão para melhorar a performance na hora de estacionar o carro.

A gente sabe que essa é uma dificuldade muito comum entre os motoristas. E não apenas daqueles que são novatos na habilitação de trânsito. Podemos perceber no nosso trânsito, que a habilidade, ou não, para estacionar, independe de gênero ou idade. É muito rotineira, inclusive, a cena de sair do carro ou mesmo de pedir ajuda ao carona para indicar até o limite da manobra para evitar uma colisão.

E essa dificuldade vem desde o momento em que nos submetemos à prova de avaliação para habilitação no trânsito. Se os amigos leitores puxarem na memória, irão lembrar que a baliza é o momento mais temido da prova. E ali não tem chance e nem ajuda. Errou, ficou reprovado, não tem conversa.

Mas a proposta do artigo de hoje é quebrar um pouco esse paradigma da baliza. Afinal, há técnicas que podem ajudar tanto aqueles que estão aprendendo, quanto aqueles que ainda não conseguiram superar essa dificuldade.

Eu, particularmente, tenho vários conhecidos que não gostam de fazer baliza, que preferem vagas posicionadas na diagonal ou aquelas que permitem parar de frente. Há quem diga: “eu até dirijo, mas na hora de estacionar é um problema, já até pedi para um guardador estacionar o carro para mim.”

Há uma parcela da nova geração que, inclusive, prefere andar de carro de aplicativo em função da concorrência das vagas de estacionamento e da própria dificuldade em estacionar.

A gente pode perceber que os tempos e, consequentemente, os comportamentos, mudaram. No meu tempo – e aqui confesso que para lá se vão algumas décadas – os jovens torciam para completarem os 18 anos para se habilitarem no trânsito.

Mas para todos aqueles que fazem questão de dirigir e saber estacionar o carro, compartilho aqui algumas dicas.

Recentemente um cantor de funk criou uma música que caiu na graça das redes sociais. Confesso que, apesar de não ser adepto a esse estilo de música, reconheço que ficou muito boa e que realmente pode ser aplicada como dicas para você se tornar “bom de baliza”.

Então peço licença para citar o funk da baliza que teve milhões de curtidas na rede social:

“Espelho com espelho, traseira com traseira,

volante pra direita gira uma volta e meia,

vai na marcha ré até os dois faróis passar,

passo segurou o volante é só alinhar,

continue em marcha ré,

não mexe na direção,

leva a roda de trás em cima da marcação,

gira toda pra esquerda só pra concluir,

já está dentro da vaga não esquece de seguir”.



1. Comece a baliza alinhando o carro: o motorista deve parar o carro um pouco adiante do veículo estacionado na frente da vaga. A dica aqui é utilizar os retrovisores como referência para o alinhamento entre o seu carro e o veículo ao seu lado já estacionado.

2. Utilize o truque do retrovisor: após alinhar o veículo corretamente, vire o volante completamente para o lado da calçada e inicie a marcha à ré. Quando o farol direito do seu carro estiver alinhado com a traseira do veículo da frente, pise no freio. Esse é o momento certo de pisar no freio e se preparar para o truque do retrovisor. Fique atento, pois ele será determinante para o sucesso, ou não, da sua baliza.

Após pisar no freio e com o carro parado, é hora de aplicar o truque do retrovisor: verifique se é possível enxergar o farol direito do veículo de trás com seu retrovisor esquerdo. Se for possível, você estará perto de finalizar a manobra com sucesso.

3. Inicie a entrada na vaga: após utilizar o truque do retrovisor e se certificar de que o carro está na posição correta, vire o volante totalmente para o lado aposto ao da calçada e continue a marcha à ré. A dica valiosa, nesse momento, é vagarosamente posicionar o carro na vaga. Posso afirmar que, nessa etapa, a pressa é a inimiga da perfeição.

E o resultado esperado e obtido é: estacionar com sucesso, não arranhou a roda ou a calota do carro e seguir tranquilo para o seu destino. Afinal, o carro é uma bela ferramenta que em muito facilita a sua vida e a habilidade para estacionar pode sim ser aprendida, treinada e deixar de ser, de vez, o fantasma da prova da baliza.

E você: é bom de baliza?