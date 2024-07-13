Férias escolares: veja os cuidados que você deve ter com seu veículo antes de pegar a estrada

Para realizar uma viagem segura, é indispensável que o carro esteja devidamente revisado Crédito: Shutterstock

É muito comum, ao relembrarmos a infância, vir à memória aquela viagem de carro em família para visitar parentes distantes. Encontrar os tios, brincadeiras entre os primos, uma verdadeira diversão. Na juventude, também são muito frequentes as viagens de carro para os balneários, para curtir aquela praia com os amigos. Pura farra!

E o mês de julho, período de férias escolares, é quando todo esse movimento de viagem também costuma acontecer. O destino das famílias não é outro: pé na estrada! Mas para realizar uma viagem segura, é indispensável que o carro esteja devidamente revisado. Afinal, a segurança no trânsito começa com a boa manutenção dos nossos veículos.

A proposta do artigo de hoje, para os amigos leitores da coluna, é compartilhar quais são os itens indispensáveis para revisão do carro antes de pegar a estrada. Antes de apertarem os cintos, vejam essas dicas:

1. Checar a bateria

É muito importante verificar a carga da bateria e realizar a limpeza dos polos da bateria. Deixo aqui a dica para evitar manter o som ligado por muito tempo na praia ou na balada, sem o motor do carro em funcionamento. Se você não quer ficar na mão e ter que ir atrás da famosa “chupeta”, melhor seguir essa recomendação.

2. Água do radiador

A checagem do nível de água deve ser feita com o carro desligado antes de pegar a estrada. E durante o percurso da viagem, a orientação é de observar o ponteiro do marcador de temperatura que indica situação de aquecimento do motor. Bastante cuidado com esse tipo de sinal luminoso.

3. Pneus

Item essencial para a segurança dos motoristas e, por isso, é fundamental que o pneu esteja em bom estado. A calibragem ajuda a não desgastar e, por incrível que pareça, também interfere na economia de combustível.

Não podemos deixar de lembrar do pneu estepe, pois quando menos se espera, você pode vir a precisar. Não menos importante também é alinhar e balancear os pneus do carro. Realizar o rodízio dos pneus também pode ser uma boa opção.

4. Óleo do motor

Trocar o óleo e o filtro de óleo é muito importante em uma viagem. Realizando esse procedimento, a vida útil do motor é preservada. Caso a troca já tenha sido realizada há pouco tempo, ainda assim recomenda-se verificar o nível do mesmo. Afinal, sem óleo do tipo e quantidade adequados, a consequência é o carro fundir o motor com uma interrupção indesejável da viagem.

5. Luzes

As luzes indicativas são muito importantes, a exemplo da luz de freio, luz do farol, luz de seta, dentre tantas outras. Então fica aqui a dica para a conferência de todas as luzes do carro, já que desempenham funções essenciais na estrada além do que luzes queimadas geram multa. E ninguém quer essa surpresa desagradável nas férias, não é mesmo?

6. Luzes do painel

Não dá para fazer uma viagem sem observar o painel de instrumentos, pois ele indica se o carro está com algum problema. Muitos motoristas ignoram o significado dos símbolos e, nesse caso, não deixe de lançar mão da explicação no manual do fabricante.

7. Macaco, triângulo e chave de roda

Se o pneu furar em local ermo, sem possibilidade de socorro imediato ou acionamento de seguro, você vai precisa realizar a troca do mesmo. Por isso verificar, antes de embarcar na aventura das estradas, o macaco, o triângulo e a chave de roda é muito importante.

8. Outros itens

Em uma revisão, o seu mecânico de confiança, cuidadoso como deve ser, irá checar outros itens tão importantes como os que listei acima: correias, limpeza dos bicos injetores, desgaste das pastilhas de freio, funcionalidade da suspensão, eficiência das paleta do para-brisa, funcionamento do ar-condicionado, dentre outros pertinentes a cada tipo de automóvel. A dica aqui é: procure o seu mecânico de confiança.

Atenção esses detalhes também

Além dos itens relacionados à mecânica do seu carro, compartilho aqui mais algumas dicas para que os amigos leitores de Motor A Gazeta possam realizar uma viagem tranquila, segura e voltem com muitas histórias para contar.

Sabemos que muita gente praticamente transporta a casa para o carro quando vai realizar uma viagem. Deixo aqui registrado para os desavisados que é necessário cuidado com o excesso de bagagem, sendo também proibido transportar volume solto dentro do carro.

De acordo com o Contran, o transporte de cargas pode ser realizado tanto no porta-malas quanto nos suportes apropriados (bagageiro ou rack) na parte superior do veículo. Atenção para o limite de altura das cargas fixadas no bagageiro, que não poderão ultrapassar a altura de 50 cm, como também para os limites de comprimento e largura do carro.

No caso da bicicleta, a regra de altura de 50 cm não se aplica. As bicicletas também podem ser transportadas na traseira do veículo, desde que não excedam a largura e nem cubram a placa do carro. Então para os meus companheiros e amigos ciclistas, desejo uma boa viagem!

Não poderia deixar de dizer que uma boa noite de sono no dia anterior ajuda bastante para que o motorista não dirija cansado e possa estar com a atenção e reflexos focados no movimento da estrada. Afinal, é preciso redobrar a atenção nesse período de férias escolares, pois as estradas ficam muito mais movimentadas.

Planejar previamente a rota de paradas para abastecimento, descansar e esticar as pernas também é uma dica valiosa.

E, por fim, confira se a documentação do veículo e a do motorista estão em dia. Afinal, sua viagem não pode ter como destino final a blitz policial.

E depois da revisão no seu veículo, amigos leitores de A Gazeta, peguem a família ou os amigos, e o destino é: pé na estrada e excelente viagem!