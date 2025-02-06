Frota de veículos no Espírito Santo cresce acima da média nacional

A presença de SUVs na frota brasileira cresceu 13,9%Crédito: Shutterstock
Um levantamento tendo como base os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostrou que o ano de 2024 teve um crescimento de 4% na frota de veículos em todo o Brasil em relação ao ano anterior, enquanto o Espírito Santo ficou acima dessa média, com uma alta de 5,9%.
Em números absolutos, isso quer dizer que o Estado ganhou mais 137.935 veículos nas ruas, chegando a uma frota de 2.494.996 veículos ao todo. No caso do Brasil, o crescimento registrou um recorde, com o acréscimo de mais 4,75 milhões de veículos, totalizando 123,97 milhões nacionalmente.
A pesquisa foi realizada pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e mostra ainda o crescimento dos utilitários, modelos que mais receberam lançamentos e atualizações no ano passado. Ao todo, a presença de SUVs na frota brasileira cresceu 13,9%, seguido por quadriciclos (+12,1%); motonetas (+8,2%); ciclomotores (+8,1%); reboques (+6,8%); caminhões tratores (+6,2%) e semirreboques (+6,2%).
Quando se fala em paleta de cores, a tendência tem permanecido nos tons mais sóbrios e de “fácil revenda”: o branco em primeiro, com 27,5 milhões de veículos (21,7% da frota), seguido pelas cores preto (18,9%) e prata (16,5%).
No entanto, o ano também registrou um crescimento no interesse por outras tonalidades, como fantasia (9,7%), classificada como qualquer cor que não seja considerada padrão pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran); cinza (6,7%); branca (5,4%); preta (4,1%); azul (3,8%); e vermelha (3,4%).
No quesito combustível, a frota nacional tem predominância de veículos flex (42,2%), seguida de perto por automóveis movidos unicamente a gasolina (40,5%). Em terceiro, estão os veículos a diesel (7,8%) e, em quarto, os exclusivamente a álcool (3,5%).
Apesar de representarem uma parcela ainda pequena nessa categoria, os veículos 100% elétricos (0,01%), tiveram um aumento expressivo, de 563,9%, seguido dos híbridos plug-in (193,9%)
Mobilidade elétrica em pauta
O Senai vai realizar, em parceria com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), um encontro sobre o futuro da mobilidade elétrica no Brasil. O evento, programado para o dia 21 de março, às 18h30, no Senai Vitória, terá como palestrante o diretor de Mobilidade Elétrica Weg, Valter Knihs, além de uma visita ao Centro de Excelência e Mobilidade e coquetel. Mais informações podem ser encontradas no site: www.sincodives.com.br.
Venda de usados no Estado cai em janeiro, mas tem alta de 11% anual
O Toyota Corolla foi o modelo usado e seminovo mais vendido em janeiro no ESCrédito: Toyota/divulgação
A venda de veículos novos e usados no Espírito Santo, em janeiro, registrou uma queda de 1% em relação a dezembro do ano passado. Mas no comparativo anual, com o mesmo período de 2024, registrou um crescimento de 11%, índice mais alto da Região Sudeste, já que RJ registrou um crescimento de 3% comparado a janeiro de 2024, enquanto SP (-7,3%) e MG (-3,2¨%) tiveram queda.
Os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), que mostram também que a categoria de automóveis com mais de 13 anos (os chamados velhinhos) teve a maior quantidade de unidades vendidas (9.977).
Em seguida, estão os usados jovens (4 a 8 anos), com 8.917 unidades; em terceiro, os usados maduros (9 a 12 anos), com 7.765 unidades e, por último, os seminovos (0 a 3 anos), com 7.482 unidades, sendo que esta categoria teve o maior aumento em comparação a dezembro, de 4,6%.
Veja os modelos mais vendidos em janeiro:
Ford apresenta dois novos motores com mais de 1.000 cv
A Ford vai lançar duas novas motorizações para veículos de alta performance este ano: o Megazilla V8 supercharger 7.3 L e o Coyote V8 supercharger 5.0 L. O primeiro é indicado para quem deseja potência máxima. Ele ganha a adição de um supercharger Whipple Gen 6 de 3 litros, que eleva a sua potência a mais de 1.000 cv. O seu uso é aprovado somente para competição.
Já o segundo é voltado para quem deseja um veículo legalizado para as ruas: equipado com supercharger de 3 litros, módulo de controle reprogramado e outros recursos para gerar mais de 800 cv de potência e torque estimado em 85 kgfm. Além disso, vem com garantia de dois anos ou 24 mil milhas (38.624 km). Ambos poderão ser adquiridos por encomenda, a partir do quarto trimestre, nas concessionárias Ford ou na Ford Performance nos Estados Unidos.