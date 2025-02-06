Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais carros

Frota de veículos no Espírito Santo cresce acima da média nacional

Dados da Senatran mostram que em 2024 a frota nacional aumentou 4% enquanto que no Estado, esse percentual foi de 5,9%

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 01:58

Públicado em 

06 fev 2025 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

carros, trânsito, automóvel, tráfego
A presença de SUVs na frota brasileira cresceu 13,9% Crédito: Shutterstock
Um levantamento tendo como base os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostrou que o ano de 2024 teve um crescimento de 4% na frota de veículos em todo o Brasil em relação ao ano anterior, enquanto o Espírito Santo ficou acima dessa média, com uma alta de 5,9%.
Em números absolutos, isso quer dizer que o Estado ganhou mais 137.935 veículos nas ruas, chegando a uma frota de 2.494.996 veículos ao todo. No caso do Brasil, o crescimento registrou um recorde, com o acréscimo de mais 4,75 milhões de veículos, totalizando 123,97 milhões nacionalmente.
A pesquisa foi realizada pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e mostra ainda o crescimento dos utilitários, modelos que mais receberam lançamentos e atualizações no ano passado. Ao todo, a presença de SUVs na frota brasileira cresceu 13,9%, seguido por quadriciclos (+12,1%); motonetas (+8,2%); ciclomotores (+8,1%); reboques (+6,8%); caminhões tratores (+6,2%) e semirreboques (+6,2%).
Quando se fala em paleta de cores, a tendência tem permanecido nos tons mais sóbrios e de “fácil revenda”: o branco em primeiro, com 27,5 milhões de veículos (21,7% da frota), seguido pelas cores preto (18,9%) e prata (16,5%).
No entanto, o ano também registrou um crescimento no interesse por outras tonalidades, como fantasia (9,7%), classificada como qualquer cor que não seja considerada padrão pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran); cinza (6,7%); branca (5,4%); preta (4,1%); azul (3,8%); e vermelha (3,4%).
No quesito combustível, a frota nacional tem predominância de veículos flex (42,2%), seguida de perto por automóveis movidos unicamente a gasolina (40,5%). Em terceiro, estão os veículos a diesel (7,8%) e, em quarto, os exclusivamente a álcool (3,5%).
Apesar de representarem uma parcela ainda pequena nessa categoria, os veículos 100% elétricos (0,01%), tiveram um aumento expressivo, de 563,9%, seguido dos híbridos plug-in (193,9%)

Mobilidade elétrica em pauta

O Senai vai realizar, em parceria com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), um encontro sobre o futuro da mobilidade elétrica no Brasil. O evento, programado para o dia 21 de março, às 18h30, no Senai Vitória, terá como palestrante o diretor de Mobilidade Elétrica Weg, Valter Knihs, além de uma visita ao Centro de Excelência e Mobilidade e coquetel. Mais informações podem ser encontradas no site: www.sincodives.com.br.

Venda de usados no Estado cai em janeiro, mas tem alta de 11% anual

Toyota Corolla é um dos sedãs mais vendidos no mercado
O Toyota Corolla foi o modelo usado e seminovo mais vendido em janeiro no ES Crédito: Toyota/divulgação
A venda de veículos novos e usados no Espírito Santo, em janeiro, registrou uma queda de 1% em relação a dezembro do ano passado. Mas no comparativo anual, com o mesmo período de 2024, registrou um crescimento de 11%, índice mais alto da Região Sudeste, já que RJ registrou um crescimento de 3% comparado a janeiro de 2024, enquanto SP (-7,3%) e MG (-3,2¨%) tiveram queda.
Os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), que mostram também que a categoria de automóveis com mais de 13 anos (os chamados velhinhos) teve a maior quantidade de unidades vendidas (9.977).
Em seguida, estão os usados jovens (4 a 8 anos), com 8.917 unidades; em terceiro, os usados maduros (9 a 12 anos), com 7.765 unidades e, por último, os seminovos (0 a 3 anos), com 7.482 unidades, sendo que esta categoria teve o maior aumento em comparação a dezembro, de 4,6%.
Veja os modelos mais vendidos em janeiro:

Ford apresenta dois novos motores com mais de 1.000 cv

A Ford vai lançar duas novas motorizações para veículos de alta performance este ano: o Megazilla V8 supercharger 7.3 L e o Coyote V8 supercharger 5.0 L. O primeiro é indicado para quem deseja potência máxima. Ele ganha a adição de um supercharger Whipple Gen 6 de 3 litros, que eleva a sua potência a mais de 1.000 cv. O seu uso é aprovado somente para competição. 

Já o segundo é voltado para quem deseja um veículo legalizado para as ruas: equipado com supercharger de 3 litros, módulo de controle reprogramado e outros recursos para gerar mais de 800 cv de potência e torque estimado em 85 kgfm. Além disso, vem com garantia de dois anos ou 24 mil milhas (38.624 km). Ambos poderão ser adquiridos por encomenda, a partir do quarto trimestre, nas concessionárias Ford ou na Ford Performance nos Estados Unidos.

MAIS EM KARINE NOBRE

Grupo capixaba chega a Cachoeiro com nova loja de serviços automotivos

Loja no ES já está com um GWM Tank 300 de demonstração antes do lançamento

Marca capixaba vai começar a montar motocicletas em fábrica de Manaus

Hyundai Creta é o carro mais vendido no ES em 2024; veja lista

ES tem maior crescimento de vendas de carros seminovos e usados do Sudeste

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Seminovo Carro Usado Comprar Carro Carro Zero Zero km
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
EUA abordam navio com petróleo iraniano, e Trump autoriza tiros contra minas no estreito de Ormuz
Imagem de destaque
'Humilhação e constrangimento': o que diz ex-funcionária brasileira que acusa empresa de MrBeast de assédio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados