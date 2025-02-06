Frota de veículos no Espírito Santo cresce acima da média nacional

A Ford vai lançar duas novas motorizações para veículos de alta performance este ano: o Megazilla V8 supercharger 7.3 L e o Coyote V8 supercharger 5.0 L. O primeiro é indicado para quem deseja potência máxima. Ele ganha a adição de um supercharger Whipple Gen 6 de 3 litros, que eleva a sua potência a mais de 1.000 cv. O seu uso é aprovado somente para competição.

Já o segundo é voltado para quem deseja um veículo legalizado para as ruas: equipado com supercharger de 3 litros, módulo de controle reprogramado e outros recursos para gerar mais de 800 cv de potência e torque estimado em 85 kgfm. Além disso, vem com garantia de dois anos ou 24 mil milhas (38.624 km). Ambos poderão ser adquiridos por encomenda, a partir do quarto trimestre, nas concessionárias Ford ou na Ford Performance nos Estados Unidos.