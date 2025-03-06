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Elétrico popular

Outro compacto da Volkswagen: desta vez é o ID.Every1, 'sucessor' do Up! elétrico

Com previsão de chegar ao mercado no início de 2027, carro conceito lembra um pouco o Up! e deve ficar na faixa dos 20 mil euros

Publicado em 06 de Março de 2025 às 17:50

Públicado em 

06 mar 2025 às 17:50
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Volkswagen ID.Every1
O ID.Every1 deve ficar na faixa dos 20 mil euros Crédito: Volkswagen/Divulgação
Na mesma semana em que apresentou o SUV compacto Tera no Brasil, a Volkswagen, desta vez lá na Alemanha, também revelou o seu carro conceito elétrico ID.Every1. Com foco na entrada dos carros chineses na Europa, com preços competitivos, que têm deixado as montadoras locais preocupadas, o novo subcompacto 100% elétrico deve ficar na faixa dos 20 mil euros (cerca de R$ 124,5 mil em conversão direta).
Com previsão de chegada ao mercado europeu no início de 2027, a missão da Volkswagen é a mesma de outras marcas europeias: estancar o avanço dos modelos chineses no velho continente. A exemplo da Renault, que tem apostado suas fichas no compacto 100% elétrico Spring, da Dacia, empresa que faz parte do portfolio da montadora francesa.
Este deve chegar por aqui no Brasil para substituir o atual Kwid E-Tech (que parte de R$ 99.990, sendo o elétrico mais barato do país, até agora), com preço para competir com o BYD Dolphin Mini (atual carro elétrico mais vendido no Brasil, com a versão de entrada partindo de R$ 118.800).
Mas voltando ao ID.Every1 (que se for lançado no Brasil, deveria ter um nome menos complicado), o subcompacto da Volkswagen faz lembrar, em seu design conceito, o Up! (que diga-se de passagem, já teve a versão elétrica e-Up! vendida no Uruguai, mas não no Brasil) misturado ao Gol. E deve ser o “sucessor espiritual” do subcompacto.
A apresentação do modelo aconteceu nesta quarta-feira, transmitida pelo canal da montadora alemã no YouTube e teve o CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, como anfitrião. Ele fez um comparativo com a Champions League, afirmando que o vencedor do “campeonato” seria não quem fizer um supercarro e sim quem conseguir levar para o mercado um modelo com alta qualidade, grande autonomia e tecnologia de ponta pelo preço de 20 mil euros. Detalhe, o modelo vai usar software desenvolvido pela Rivian, montadora dos EUA de carros elétricos.

Volkswagen ID.Every1

Resta saber se o ID.Every1 vai conquistar o gosto dos europeus e vencer essa “taça”, e se ainda temos a esperança de ver o subcompacto por aqui, convivendo ao lado do Tera, outra estreia da Volkswagen, na mesma semana, que deve chegar aos mercados brasileiros já no segundo trimestre.

Volkswagen lidera Índice de Veículos Usados entre os SUVs

O Volkswagen T-Cross se mantém dianteira dentre os SUVs com até 3 anos, dentro do Índice de Veículos Usados de janeiro, totalizando 72,1. Na categoria dos veículos de 4 a 8 anos, vence o Jeep Compass, com 81. Na lista de 9 a 12 anos, o Renault Duster assume a frente, pontuando 81,3. No caso dos carros com idade a partir de 13 anos, o Ford Ecosport continua insuperável com 81,1. Elaborado pelo Data OLX Autos e pela Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), o índice é um termômetro que cruza dados de procura e venda de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Fenauto, além de analisar desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo.

Ford Ranger foi a única picape que valorizou em 2024

Picape Ford Ranger Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT
Picape Ford Ranger teve valorização de 6,28% Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Um estudo divulgado pela Mobiauto mostra que a Ford Ranger foi a picape que mais valorizou no último ano. Segundo levantamento feito pelo site de compra e vendas de veículos, o preço da picape subiu 6,28%, em média após um ano de uso. Já a maior desvalorização ficou para a Chevrolet S10, que chegou à média de -21,38% no ano passado – mesmo depois de sofrer uma importante atualização visual e de conteúdo.
Por outro lado, o modelo que teve menor depreciação foi outra picape da Chevrolet, a Silverado, que vendeu 1.277 unidades em 2024 e desvalorizou -5,45%. Menos do que a campeã de vendas, a Fiat Strada, que teve depreciação de -6,18% entre janeiro de 2024 (zero quilômetro) e janeiro de 2025 (seminovo).
Outro dado interessante levantado pela pesquisa é que as picapes tiveram um crescimento de 17,04% nas vendas no ano passado, correspondendo a 11,3% de participação da frota.

Fiat Argo chega a 550 mil unidades vendidas

Um dos carros mais comercializados no ano passado, o Fiat Argo (foi o quinto mais vendido no país, segundo dados Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - Fenabrave) alcançou a marca de 550 mil veículos emplacados no país, desde o seu lançamento, de acordo com divulgação da Fiat. Desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Argo também é comercializado em outros 10 países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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