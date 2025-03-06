Outro compacto da Volkswagen: desta vez é o ID.Every1, 'sucessor' do Up! elétrico

Volkswagen ID.Every1
Volkswagen lidera Índice de Veículos Usados entre os SUVs
O Volkswagen T-Cross se mantém dianteira dentre os SUVs com até 3 anos, dentro do Índice de Veículos Usados de janeiro, totalizando 72,1. Na categoria dos veículos de 4 a 8 anos, vence o Jeep Compass, com 81. Na lista de 9 a 12 anos, o Renault Duster assume a frente, pontuando 81,3. No caso dos carros com idade a partir de 13 anos, o Ford Ecosport continua insuperável com 81,1. Elaborado pelo Data OLX Autos e pela Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), o índice é um termômetro que cruza dados de procura e venda de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Fenauto, além de analisar desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo.
Ford Ranger foi a única picape que valorizou em 2024
Fiat Argo chega a 550 mil unidades vendidas
Um dos carros mais comercializados no ano passado, o Fiat Argo (foi o quinto mais vendido no país, segundo dados Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores - Fenabrave) alcançou a marca de 550 mil veículos emplacados no país, desde o seu lançamento, de acordo com divulgação da Fiat. Desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Argo também é comercializado em outros 10 países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.