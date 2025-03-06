Outro compacto da Volkswagen: desta vez é o ID.Every1, 'sucessor' do Up! elétrico

O ID.Every1 deve ficar na faixa dos 20 mil euros Crédito: Volkswagen/Divulgação

Na mesma semana em que apresentou o SUV compacto Tera no Brasil , a Volkswagen, desta vez lá na Alemanha, também revelou o seu carro conceito elétrico ID.Every1. Com foco na entrada dos carros chineses na Europa, com preços competitivos, que têm deixado as montadoras locais preocupadas, o novo subcompacto 100% elétrico deve ficar na faixa dos 20 mil euros (cerca de R$ 124,5 mil em conversão direta).

Com previsão de chegada ao mercado europeu no início de 2027, a missão da Volkswagen é a mesma de outras marcas europeias: estancar o avanço dos modelos chineses no velho continente. A exemplo da Renault, que tem apostado suas fichas no compacto 100% elétrico Spring, da Dacia, empresa que faz parte do portfolio da montadora francesa.

Mas voltando ao ID.Every1 (que se for lançado no Brasil, deveria ter um nome menos complicado), o subcompacto da Volkswagen faz lembrar, em seu design conceito, o Up! (que diga-se de passagem, já teve a versão elétrica e-Up! vendida no Uruguai, mas não no Brasil ) misturado ao Gol. E deve ser o “sucessor espiritual” do subcompacto.

A apresentação do modelo aconteceu nesta quarta-feira, transmitida pelo canal da montadora alemã no YouTube e teve o CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, como anfitrião. Ele fez um comparativo com a Champions League, afirmando que o vencedor do “campeonato” seria não quem fizer um supercarro e sim quem conseguir levar para o mercado um modelo com alta qualidade, grande autonomia e tecnologia de ponta pelo preço de 20 mil euros. Detalhe, o modelo vai usar software desenvolvido pela Rivian, montadora dos EUA de carros elétricos.

Volkswagen ID.Every1

Volkswagen lidera Índice de Veículos Usados entre os SUVs O Volkswagen T-Cross se mantém dianteira dentre os SUVs com até 3 anos, dentro do Índice de Veículos Usados de janeiro, totalizando 72,1. Na categoria dos veículos de 4 a 8 anos, vence o Jeep Compass, com 81. Na lista de 9 a 12 anos, o Renault Duster assume a frente, pontuando 81,3. No caso dos carros com idade a partir de 13 anos, o Ford Ecosport continua insuperável com 81,1. Elaborado pelo Data OLX Autos e pela Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), o índice é um termômetro que cruza dados de procura e venda de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Fenauto, além de analisar desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo.

Ford Ranger foi a única picape que valorizou em 2024

Picape Ford Ranger teve valorização de 6,28% Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Um estudo divulgado pela Mobiauto mostra que a Ford Ranger foi a picape que mais valorizou no último ano. Segundo levantamento feito pelo site de compra e vendas de veículos, o preço da picape subiu 6,28%, em média após um ano de uso. Já a maior desvalorização ficou para a Chevrolet S10, que chegou à média de -21,38% no ano passado – mesmo depois de sofrer uma importante atualização visual e de conteúdo.

Por outro lado, o modelo que teve menor depreciação foi outra picape da Chevrolet, a Silverado, que vendeu 1.277 unidades em 2024 e desvalorizou -5,45%. Menos do que a campeã de vendas, a Fiat Strada, que teve depreciação de -6,18% entre janeiro de 2024 (zero quilômetro) e janeiro de 2025 (seminovo).

Outro dado interessante levantado pela pesquisa é que as picapes tiveram um crescimento de 17,04% nas vendas no ano passado, correspondendo a 11,3% de participação da frota.