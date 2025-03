Grupo Águia Branca cria marca de seminovos e quer vender 40 mil veículos este ano

Com a nova marca, todas as lojas de veículos seminovos do grupo ficam unificadas. Crédito: Grupo Águia Branca/Divulgação

O mercado de veículos seminovos, no ano passado, atingiu a marca recorde de 11,7 milhões de comercializações, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). E com foco nesse segmento, o Grupo Águia Branca decidiu criar a sua própria marca, a Águia Branca Seminovos, com a perspectiva de comercializar, ainda este ano, 40 mil veículos dessa categoria.



Com a nova marca, todas as lojas do grupo dessa categoria ficam unificadas: Kurumá Seminovos, Osaka Seminovos, Kyoto Seminovos, Jeep Vitória Motors Seminovos, Mercedes-Benz Seminovos e Vitória Motors BYD Seminovos.

Além disso, a empresa vai realizar mais duas expansões, ainda no primeiro semestre, voltada para a comercialização de seminovos: uma com foco em caminhões, com a Vitória Diesel, e a outra focada em máquinas agrícolas, a Azul Agro, que atua em Goiás. Com essas novas unidades, o grupo passará a contar com um total de oito lojas até o fim do primeiro semestre de 2025.

“A Águia Branca Seminovos representa um movimento estratégico do Grupo Águia Branca, que reflete com clareza nossa atuação no mercado multimarcas de carros seminovos. O nome carrega um legado de confiança, qualidade, solidez e credibilidade. Essa estratégia de unificação reforça nossa identidade própria, amplia a oferta de serviços e permite um crescimento com maior autonomia”, explica o CEO da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, Marcelo Tinti.

Todos os veículos, segundo a empresa, serão submetidos a um laudo cautelar completo, que assegura a procedência do automóvel e fornece informações detalhadas sobre histórico, quilometragem e eventuais sinistros. Além disso, haverá opções de financiamento e atendimento personalizado em todas as etapas de compra.

“Com o lançamento, projetamos um crescimento consistente, que fortaleça nossa presença no mercado, amplie nosso alcance e proporcione uma experiência ainda melhor aos nossos clientes”, acrescenta.

BMW equipa quatro supercérebros em modelo conceito

A BMW criou um “sistema nervoso” digital que será usado em todos os seus carros, estreando nos modelos da Neue Klasse. Crédito: BMW/Divulgação

A BMW criou um “sistema nervoso” digital que será usado em todos os seus carros, estreando nos modelos da Neue Klasse. O sistema consiste de quatro computadores de alto desempenho, chamados de “Super Brains”, onde está o poder de computação para as funções como entretenimento, direção automatizada, dinâmica de direção e funções básicas, como acesso ao veículo, controle climático e conforto.

Segundo a empresa, os quatro supercérebros fornecem mais de 20 vezes o poder de computação em comparação à geração atual de veículos e já foram projetados para as próximas atualizações de software e função, incluindo experiências do cliente com tecnologia de IA.

Para o Neue Klasse, as equipes de desenvolvimento estão trabalhando em mais de 1.000 módulos de software, mais de 20 GB de software e mais de 500 milhões de linhas de código.

Audi apresenta programa de reparo de vidros

Serviço permite reparar pequenas trincas ou fissuras. Crédito: Audi/Divulgação

A Audi do Brasil anunciou o Programa de Reparo de Vidros, que já está sendo oferecido de forma gratuita em 29 concessionárias da marca. O procedimento é realizado mediante agendamento do cliente junto à concessionária e tem duração aproximada de uma hora.

O serviço permite reparar pequenas trincas ou fissuras no vidro, contanto que elas não estejam interligadas e o tamanho esteja no limite do reparo. Segundo a montadora, o tamanho máximo equivale ao de uma moeda de 10 centavos. Ainda, de acordo com o comunicado, é possível reparar todos os vidros laminados, mas não há reparo em vidros temperados. Também não é possível reparar vidros blindados.

