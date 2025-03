Feirão de veículos seminovos na Serra vai ter até a taça da Libertadores

Evento tem mais de 1,2 mil veículos com preços partindo de R$ 30 mil. Crédito: Arives/Divulgação

A Associação de Revendedores Independentes de Veículos do Espírito Santo (Arives) resolveu unir duas paixões nacionais em um só evento: futebol e carro. O feirão de seminovos que acontece de sexta (21) a domingo (23), no Pavilhão de Carapina, na Serra, e terá uma exposição única com a taça oficial da Libertadores.



“Esta é a primeira vez que acontece a exposição, onde as pessoas poderão ver de perto a taça do campeonato e também camisas oficiais dos times de futebol que foram autografadas pelos jogadores. A exposição acontece neste sábado e domingo”, conta o presidente da Arives, Paulo Souza.

Além disso, o evento vai trazer mais de 1,2 mil veículos seminovos, com preços partindo de R$ 30 mil a R$ 400 mil. O feirão tem conexão com o momento atual de procura por modelos seminovos e usados. De acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o mês de fevereiro registrou alta de 12,1% de vendas comparado com o ano anterior e de 7% no acumulado de 2025, alcançando 2.507.719 de unidades vendidas.

No Espírito Santo foram comercializadas 33.589 unidades (incluindo carros, comerciais leves e pesados e motos) somente em fevereiro, e 67.730 no acumulado do ano, uma alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2024.

“A nossa expectativa de negócios gira em torno de R$ 30 milhões para a feira, que terá duas financeiras para fechar os negócios. E também será possível fazer a transferência do veículo na hora, graças à parceria com o Detran, que estará lá por meio do sistema Renave, que possibilita esse trâmite em até 15 minutos”, conta.

Com entrada gratuita, o Mega Feirão de Veículos da Arives terá ainda praça de alimentação e espaço kids. Nesta sexta e sábado, o feirão vai das 9h às 20h e, no domingo (23), das 9h às 17h.

