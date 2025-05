Chega ao ES primeiro caminhão semipesado da marca chinesa Foton

O Auman D 1722 será um dos primeiros a ser montado na fábrica da Foton inaugurada recentemente no país. Crédito: Divulgação

O primeiro caminhão semipesado no Brasil, da Foton, o Auman D 1722, já está disponível no Espírito Santo, na concessionária Contauto Foton, na Serra. O modelo representa a entrada da Foton no segmento e será um dos primeiros a ser montado no país na fábrica da marca, inaugurada em 8 de abril, em Caxias do Sul (RS).



O modelo será produzido no esquema CKD (completely knock-down), onde peças e componentes são enviados da fábrica original em kits para serem montados no país. A marca tem a pretensão de vender, até 2030, 150 mil veículos em toda a América Latina.

“É crescente a atuação da marca no mercado. A Foton é a primeira montadora do mundo a atingir 12 milhões de veículos comerciais fabricados em menos de 30 anos”, conta o diretor da Contauto Foton e presidente da Associação Brasileira dos concessionários Foton (Abrafoton), Apolo Rizk.

Sobre suas especificações, o Auman D 1722 tem peso bruto total (PBT) de 16 toneladas e peso bruto total combinado (PBTC) de 26 toneladas. Debaixo do túnel do motor, o caminhão vem equipado com motor Cummins F4.5 de quatro-cilindros, que desenvolve 220 cv de potência e 84 mkgf de torque. O trem de força conta com a transmissão manual de seis velocidades da ZF.

Conforme a Foton, o modelo utiliza um chassi de alta resistência. Dessa forma, é capaz de suportar vários tipos de cargas e impactos. O Auman D 1722 é equipado, ainda, com volante multifuncional, ar-condicionado automático, painel de instrumentos com tela colorida multifuncional de 7”, sistema de controle de cruzeiro e conectividade via Bluetooth para chamadas em viva-voz e streaming de áudio.

O assento do motorista tem amortecimento pneumático. E o acendimento dos faróis é automático por sensor crepuscular. O basculamento da cabine é feito eletronicamente e ele tem para-choque reforçado e faróis de LED com iluminação diurna. Com relação à segurança, o caminhão é equipado com ABS controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de subida de ladeira e controle de tração.

Scania lança edição especial com 500 unidades

A Edição Especial Super 500 da Scania comemora o lançamento da gama Super no Brasil, em 2022, com um lote de 500 veículos nessa configuração. O modelo escolhido foi o de 500 cv de potência com tração 6x2, motor de 13 litros e que desenvolve torque de 2.650 Nm entre 900 @ 1.320rpm.

A versão comemorativa vem na cor cinza Nardo e adesivagem em forma de raio. A grade frontal, saias laterais, para-choque e o painel inferior dos degraus estão pintados na cor Ebony Black. Por dentro, o modelo tem bancos de couro, multimídia e novo painel digital de 12,9’’, geladeira e climatização premium, kit aerodinâmico completo com defletores exclusivos e saias laterais, rodas de aço pretas e acabamento refinado.

Completa ainda pacote de segurança airbags laterais (cortina) e de volante, freio de emergência (AEB), assistente de mudança de faixa (LDW), sistema de estabilidade (ESP) e preparação de fábrica para a instalação de rastreador.



Interesse por carros blindados usados no Brasil também aumenta

Procura por modelos blindados usados cresceu mais do que por modelos zero quilômetro. Crédito: Shutterstock

Um levantamento da Webmotors Autoinsights mostra crescimento de 14% nas visitas por usados blindados entre janeiro e março de 2025. Para os modelos blindados zero quilômetro, o crescimento foi de 8% no período.

Entre os dez modelos usados mais visitados da categoria, o Toyota Corolla é o primeiro da lista, com 16,96% de participação deste mercado. Na sequência, estão Volkswagen Jetta (11,35%), Volkswagen Tiguan (10,54%), BMW 320i (10,48%), Volkswagen Passat (10,41%), Porsche Cayenne (9,12%), Toyota Hilux SW4 (8,04%), Honda Civic (7,82%), Volkswagen Golf (7,73%) e Volvo XC60 (7,56%).

Do lado dos 0KM, a lista dos mais visitados é encabeçada por Toyota Corolla Cross (16,69%), Toyota Hilux SW4 (13,32%), CAOA Chery Tiggo 7 PRO (11,38%), BMW X6 (9,44%), Toyota Corolla (8,70%), Volkswagen Nivus (8,45%), Honda HR-V (8,27%), Volkswagen T-Cross (8,09%), Hyundai Creta (8,05%) e Jeep Compass (7,60%).

