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Renault e Geely fecham plano conjunto para produzir e vender carros no Brasil

A parceria permitirá que o Geely acesse o complexo industrial Ayrton Senna, em São Jose dos Pinhais, no Paraná, incluindo áreas de produção, vendas e redes de serviços no Brasil

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 18:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2025 às 18:24
Zeekr X 2025
O grupo Geely detém marcas como a montadora de veículos elétricos da China, Zeekr Crédito: Zeekr/Divulgação
A montadora francesa Renault e o grupo chinês Zhejiang Geely Holding fecharam um acordo para produzir e vender de forma conjunta carros elétricos e de baixa emissão de carbono no Brasil, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 17. As negociações ainda estão sujeitas a um acordo definitivo e a aprovação de autoridades relevantes.
De acordo com a Renault, a parceria permitirá que o Geely acesse o complexo industrial Ayrton Senna, em São Jose dos Pinhais, no Paraná, incluindo áreas de produção, vendas e redes de serviços no Brasil. Em troca, o grupo Geely será uma investidora minoritária na filial da francesa no Brasil.
"A Renault do Brasil se tornará uma distribuidora do portfólio de veículos do Geely Holding no país, por meio do seu ecossistema de distribuição existente", descreve a nota. "Por meio desta parceria, ambas as empresas serão capazes de expandir seus poderes de marca e se tornarão players centrais no Brasil, mercado que representa 44% das vendas automotivas na América Latina."
O grupo Geely detém diversas marcas de carros ao redor do mundo, incluindo a montadora de veículos elétricos da China, Zeekr, e a sueca Volvo.

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