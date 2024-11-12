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Experiência

Uma semana com o EX30, carro 100% elétrico da Volvo

Clean e funcional, central multimídia agrada ao eliminar o excesso de luzes e de informações à frente do motorista. O ponto crítico é a chave

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 19:20

Públicado em 

12 nov 2024 às 19:20
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Volvo EX30 na versão Core
Volvo EX30 na versão Core Crédito: Volvo/Divulgação
Entre os dias 10 e 17 de outubro, recebi o convite da Volvo Brasil para passar uma semana com um Volvo EX30 na versão Core.
Em maio deste ano, em seu lançamento, eu já havia tido a experiência de condução desse SUV de entrada da Volvo 100% elétrico, porém a experiência foi rápida, de apenas dois dias, com tudo já planejado pela montadora.
Nesse caso, a diferença é que consegui sentir a realidade de usar um carro 100% elétrico durante um período que pude realmente testar os desafios de se ter um veículo com esse tipo de combustível na cidade de Vitória.
Falando do carro em si, a experiência de condução é muito boa e inovadora, por conta de todo espaço interno do carro, que vem com uma pegada mais ecológica. Segundo a montadora, mais de 90% do EX30 é feito com insumos reciclados.
Quando digo que a experiência de condução é boa, refiro-me à tocada esportiva e ágil do EX30, que faz de zero a 100 km/h em ótimos 5,7 segundos, evidenciando os 272 cavalos de potência do motor elétrico e torque de 35 kgfm. Tudo isso com tração traseira que empurra o SUV compacto com maestria.
Ainda falando de esportividade o volante é mais um item que evidencia essa característica de tocada, visto que nas extremidades de cima e de baixo o volante é reto, lembrando um volante de Fórmula 1.
Enquanto muitos críticos reclamaram do acabamento clean do EX30, afirmando ser simples demais, eu vou na contramão dessa onda. Agradou-me bastante essa leveza de informações. Tudo está centralizado na central multimídia, eliminando assim o excesso de luzes e informações na frente do motorista.
Meu único ponto de crítica no Volvo EX30 é em relação à chave. O cartão que serve como chave, apesar de agregar estilo, não é nenhum pouco funcional no dia a dia tanto para abrir a porta quanto para ligar. Na prática, funciona quase como uma chave convencional antiga, obrigando-nos sempre a passar o cartão na porta do motorista para abrir o carro e sempre encaixar o cartão no console central para conduzir o veículo. Além de antifuncional, ficou antiquado.
área interna Volvo EX30
Área interna da Volvo EX30 na versão core Crédito: Volvo/Divulgação
Sobre a experiência de usar um 100% elétrico em Vitória, posso garantir que foi supertranquila. Basta ter planejamento e organização em relação ao uso. Tratando-se do Volvo EX30, isso se mostra ainda mais fácil. O SUV de entrada da marca sueca tem excelente autonomia de 250 quilômetros, patamar divulgado pelo Inmetro, mas na prática esse número supera os 300 quilômetros.
Meu veredito final é que o cartão chave realmente é um ponto fraco do carro, mas não ao ponto de abalar a ótima experiência de condução oferecida por esse veículo. Se você pensa na aquisição de um 100% elétrico, com certeza vale considerar o Volvo EX30, que entrega prazer ao dirigir, praticidade para o dia a dia, acabamento inovador e exclusividade de ter um veículo premium com excelente autonomia.

Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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