Grupo capixaba abre nova loja Bajaj na Serra e planeja mais uma para Vila Velha

Nova loja da Serra já está funcionando e terá evento de inauguração no sábado Crédito: Divulgação

O grupo Triunfo Motorcicles vai abrir, neste sábado (24), a segunda loja da Bajaj no Espírito Santo. A nova unidade vai ficar em Jardim Limoeiro, na Serra e uma terceira loja já está sendo planejada para o primeiro semestre do ano que vem, em Vila Velha, segundo adiantou para a coluna o CEO do grupo Triunfo Motorcicles, André Orletti.

“Inauguramos a primeira em Vitória, em agosto do ano passado. E quando fizemos uma pesquisa para expandir a marca, foi apontado que a Serra tinha, até então, o maior mercado de emplacamentos de motos. No entanto, Vila Velha fechou o ano passado em primeiro lugar nas vendas de motos, e será onde teremos nossa próxima loja da Bajaj, no primeiro semestre de 2026”, conta.

A nova loja tem cerca de 600 metros quadrados de área e teve um investimento de R$ 1 milhão Crédito: Divulgação

A expectativa de Orletti com a nova loja da Serra é de chegar à comercialização de 120 unidades mensais. “Atualmente, essa média tem ficado em torno de 80 motos da marca por mês emplacadas. Quando abrimos a primeira loja, de Vitória, vendíamos cerca de 25 unidades por mês, chegando a um pico de 90”, acrescenta.

De origem indiana, a Bajaj chegou ao Brasil em 2022 e, diferentemente de outros países da América do Sul, onde atua por meio de importadores de distribuidores, a marca decidiu montar, no ano passado, uma fábrica no país, em Manaus (AM), onde opera em regime CKD (Completely Knock Down, ou seja, completamente desmontada).

Esta é a primeira fábrica da marca fora da Índia e, desde a sua chegada ao mercado nacional, já comercializou 23.750 motocicletas. Para o managing director Bajaj do Brasil, Waldyr Ferreira, a região Sudeste é estratégica para o crescimento da empresa no país.

Esta é a segunda loja da marca no Espírito Santo Crédito: Divulgação

“O Espírito Santo tem se mostrado um mercado com grande potencial de expansão. A inauguração da nossa segunda concessionária no Estado reforça esse compromisso. Acreditamos no perfil exigente e apaixonado dos motociclistas capixabas, e queremos oferecer a eles acesso a produtos de alta qualidade, com excelente custo-benefício e um pós-venda estruturado. Estar presente em municípios como Vitória e agora Serra nos aproxima ainda mais dos nossos clientes, ampliando nossa capilaridade e fortalecendo a rede Bajaj no país”, diz.

A nova loja tem cerca de 600 metros quadrados de área e teve um investimento de cerca de R$ 1 milhão. A inauguração oficial está programada para este sábado (24), com café da manhã, banda e churrasquinho. Mas a loja já está funcionando com condições especiais de inauguração.

Café com Moto inspirado no Maio Amarelo O próximo Café com Moto da Moto Vena acontece no dia 31 de maio e terá como tema a harmonia no trânsito, inspirado no Maio Amarelo. O palestrante será o gerente geral da Moto Vena, Renato Fernandes, que vai abordar uma reflexão sobre o comportamento de cada indivíduo em relação à condução do próprio veículo. O evento é gratuito e será realizado na Moto Vena, em Vitória, a partir das 9h.

Viação Águia Branca realiza ações de educação no trânsito

Viação Águia Branca realiza ações de prevenção durante o Maio Amarelo Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca está com uma campanha educativa durante o mês de prevenção de acidentes de trânsito. Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a campanha traz ações educativas, como a realização da palestra “Desacelere: seu bem maior é a vida”, que aconteceu na matriz da companhia em Cariacica (ES) e foi transmitida ao vivo para todas as bases.

O encontro contou com a presença da coordenadora de Campanhas Educativas do Detran-ES, Daniela Rezende, que compartilhou orientações práticas e simulou dinâmica envolvendo sonolência e álcool.

Outras atividades continuam sendo realizadas internamente com os colaboradores, especialmente os motoristas. Para fechar a programação, no dia 28 de maio, será realizada uma panfletagem educativa na BR-262, em frente à sede da empresa.

Check-up gratuito na Nissan para prevenção de acidentes Também no clima do Maio Amarelo, a Nissan está com uma campanha de segurança oferecendo um check-up gratuito de 21 itens essenciais do carro, como sistema de freios, suspensão, pneus, rodas, óleos, fluídos lubrificantes. Os veículos da marca podem estar dentro ou fora do período de garantia. O serviço está disponível nas concessionárias da marca em todo o Brasil até o dia 31 de maio. Segundo a Nissan, o cliente só arca com eventuais custos caso seja identificada a necessidade de substituição de peças ou fluídos.

Banestes Seguros ganha guinchos exclusivos

Os novos veículos já começaram a circular esta semana Crédito: Divulgação

A Banestes Seguros acaba de ganhar dois novos guinchos leves que passam a operar para atender às ocorrências dos clientes da seguradora. A nova frota de veículos exclusivos começou a rodar nesta semana e é uma parceria com a Mondial Assistance.

Com a operação dos veículos concentrada na Grande Vitória, a expectativa, segundo o diretor-presidente da Banestes Seguros, Carlos Roberto Rafael, é dar mais agilidade no atendimento aos segurados da empresa que necessitarem do serviço de guincho