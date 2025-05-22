Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ampliação

Grupo capixaba abre nova loja Bajaj na Serra e planeja mais uma para Vila Velha

Marca de motocicletas vem crescendo sua atuação no país; expectativa é de chegar à comercialização de 120 unidades mensais

Públicado em 

22 mai 2025 às 13:49
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Loja da Bajaj na Serra
Nova loja da Serra já está funcionando e terá evento de inauguração no sábado Crédito: Divulgação
O grupo Triunfo Motorcicles vai abrir, neste sábado (24), a segunda loja da Bajaj no Espírito Santo. A nova unidade vai ficar em Jardim Limoeiro, na Serra e uma terceira loja já está sendo planejada para o primeiro semestre do ano que vem, em Vila Velha, segundo adiantou para a coluna o CEO do grupo Triunfo Motorcicles, André Orletti.
“Inauguramos a primeira em Vitória, em agosto do ano passado. E quando fizemos uma pesquisa para expandir a marca, foi apontado que a Serra tinha, até então, o maior mercado de emplacamentos de motos. No entanto, Vila Velha fechou o ano passado em primeiro lugar nas vendas de motos, e será onde teremos nossa próxima loja da Bajaj, no primeiro semestre de 2026”, conta.
Loja da Bajaj na Serra
A nova loja tem cerca de 600 metros quadrados de área e teve um investimento de R$ 1 milhão Crédito: Divulgação
A expectativa de Orletti com a nova loja da Serra é de chegar à comercialização de 120 unidades mensais. “Atualmente, essa média tem ficado em torno de 80 motos da marca por mês emplacadas. Quando abrimos a primeira loja, de Vitória, vendíamos cerca de 25 unidades por mês, chegando a um pico de 90”, acrescenta.
De origem indiana, a Bajaj chegou ao Brasil em 2022 e, diferentemente de outros países da América do Sul, onde atua por meio de importadores de distribuidores, a marca decidiu montar, no ano passado, uma fábrica no país, em Manaus (AM), onde opera em regime CKD (Completely Knock Down, ou seja, completamente desmontada).
Esta é a primeira fábrica da marca fora da Índia e, desde a sua chegada ao mercado nacional, já comercializou 23.750 motocicletas. Para o managing director Bajaj do Brasil, Waldyr Ferreira, a região Sudeste é estratégica para o crescimento da empresa no país.
Loja da Bajaj na Serra
Esta é a segunda loja da marca no Espírito Santo Crédito: Divulgação
“O Espírito Santo tem se mostrado um mercado com grande potencial de expansão. A inauguração da nossa segunda concessionária no Estado reforça esse compromisso. Acreditamos no perfil exigente e apaixonado dos motociclistas capixabas, e queremos oferecer a eles acesso a produtos de alta qualidade, com excelente custo-benefício e um pós-venda estruturado. Estar presente em municípios como Vitória e agora Serra nos aproxima ainda mais dos nossos clientes, ampliando nossa capilaridade e fortalecendo a rede Bajaj no país”, diz.
A nova loja tem cerca de 600 metros quadrados de área e teve um investimento de cerca de R$ 1 milhão. A inauguração oficial está programada para este sábado (24), com café da manhã, banda e churrasquinho. Mas a loja já está funcionando com condições especiais de inauguração.

Café com Moto inspirado no Maio Amarelo

O próximo Café com Moto da Moto Vena acontece no dia 31 de maio e terá como tema a harmonia no trânsito, inspirado no Maio Amarelo. O palestrante será o gerente geral da Moto Vena, Renato Fernandes, que vai abordar uma reflexão sobre o comportamento de cada indivíduo em relação à condução do próprio veículo. O evento é gratuito e será realizado na Moto Vena, em Vitória, a partir das 9h.

Viação Águia Branca realiza ações de educação no trânsito

Maio Amarelo na Águia Branca
Viação Águia Branca realiza ações de prevenção durante o Maio Amarelo Crédito: Divulgação
A Viação Águia Branca está com uma campanha educativa durante o mês de prevenção de acidentes de trânsito. Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a campanha traz ações educativas, como a realização da palestra “Desacelere: seu bem maior é a vida”, que aconteceu na matriz da companhia em Cariacica (ES) e foi transmitida ao vivo para todas as bases.
O encontro contou com a presença da coordenadora de Campanhas Educativas do Detran-ES, Daniela Rezende, que compartilhou orientações práticas e simulou dinâmica envolvendo sonolência e álcool.
Outras atividades continuam sendo realizadas internamente com os colaboradores, especialmente os motoristas. Para fechar a programação, no dia 28 de maio, será realizada uma panfletagem educativa na BR-262, em frente à sede da empresa.

Check-up gratuito na Nissan para prevenção de acidentes

Também no clima do Maio Amarelo, a Nissan está com uma campanha de segurança oferecendo um check-up gratuito de 21 itens essenciais do carro, como sistema de freios, suspensão, pneus, rodas, óleos, fluídos lubrificantes. Os veículos da marca podem estar dentro ou fora do período de garantia. O serviço está disponível nas concessionárias da marca em todo o Brasil até o dia 31 de maio. Segundo a Nissan, o cliente só arca com eventuais custos caso seja identificada a necessidade de substituição de peças ou fluídos.

Banestes Seguros ganha guinchos exclusivos

Novos guinchos Banestes Seguros
Os novos veículos já começaram a circular esta semana Crédito: Divulgação
A Banestes Seguros acaba de ganhar dois novos guinchos leves que passam a operar para atender às ocorrências dos clientes da seguradora. A nova frota de veículos exclusivos começou a rodar nesta semana e é uma parceria com a Mondial Assistance.
Com a operação dos veículos concentrada na Grande Vitória, a expectativa, segundo o diretor-presidente da Banestes Seguros, Carlos Roberto Rafael, é dar mais agilidade no atendimento aos segurados da empresa que necessitarem do serviço de guincho

Carros elétricos para PCD

A BYD Vitória Motors realiza, no dia 28 de maio, uma ação voltada para pessoas com deficiência (PCD) interessadas em adquirir carros elétricos com condições especiais. A ação "Mobilidade para Todos" ocorrerá em todas as concessionárias BYD Vitória Motors localizadas no Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais e contará com ofertas. O momento também é destinado ao esclarecimento de dúvidas sobre a adaptação dos carros e as condições para isenções fiscais, que podem chegar a até 30% com a isenção do IPI e ICMS.

MAIS KARINE NOBRE

Picapes 'roubam' protagonismo de SUVs e dominam a lista dos 10 veículos mais vendidos no ES

Veja o ranking das cores de carros mais buscadas pelos capixabas

Chega ao ES primeiro caminhão semipesado da marca chinesa Foton

ES tem maior crescimento do Sudeste na venda de carros usados

Omoda 5 e Jaecoo 7 chegam ao Brasil pelo Porto de Vitória e começam a ser vendidos na próxima semana

Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

Tópicos Relacionados

Serra Motociclista Moto Bajaj
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira os deputados do ES que trocaram de legenda durante janela partidária
Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados