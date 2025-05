Picapes 'roubam' protagonismo de SUVs e dominam a lista dos 10 veículos mais vendidos no ES

A Toyota Hilux ganhou destaque nos emplacamentos do quadrimestre no ES . Crédito: Toyota/Divulgação

O ano de 2025 começa a revelar uma forte tendência no Espírito Santo, que tem se espalhado pelo país: a preferência pelas picapes. Na lista dos dez veículos mais vendidos de janeiro a abril de 2025, metade das posições são delas, roubando, inclusive, o protagonismo dos SUVs, que atualmente são a categoria predominante no mercado.

Assim como no ranking nacional, a Fiat Strada ficou em primeiro entre os veículos e picapes mais vendidos no primeiro quadrimestre, no Espírito Santo. Foram 1.414 unidades emplacadas neste período. A compacta da montadora italiana vem seguida de outra picape, desta vez a Toyota Hilux, que emplacou 745 unidades de janeiro a abril, ficando em segunda posição tanto no ranking de picapes quanto no de veículos.

O terceiro lugar ficou com o Hyundai Creta, primeiro SUV a aparecer na lista (e carro mais vendido de 2024 no ES), com 610 unidades. Mas logo em seguida está outra picape: a intermediária Fiat Toro, com 534 unidades. Fechando o top 5, está o primeiro (e único) hatch da lista, o Volkswagen Polo (que tem competido com a Strada o posto de mais vendido do mercado nacional, mês a mês), com 526 unidades.

No ranking das motos mais emplacadas no Estado, tudo igual, já que a Honda continua dominando a lista, com oito dos dez primeiros lugares. A primeira posição é da Honda CG 160, com 2.990 unidades (o que a colocaria em primeiro na colocação geral de emplacamentos no ES), seguida da Honda Biz (2.332 unidades) e em terceiro, a Honda NXR 160, com 1.317 emplacamentos.

Veja a seguir o ranking completo de cada categoria:

Financiamento de veículos cai em abril

O financiamento de veículos em abril caiu 7,2% em comparação ao mesmo período de 2024. Crédito: Shutterstock

Dados da B3, a bolsa de valores, indicam que houve uma queda de 7,2% nas vendas financiadas de veículos no país em abril. Ao todo, foram vendidas por essa modalidade 567 mil unidades no mês, incluindo autos leves, pesados e motos em todo o país. Em relação a março deste ano, a alta foi de 3%. No acumulado do ano de 2025, até o mês de abril, as vendas de veículos financiadas somaram 2.245 mil unidades, entre novas e usadas , apresentando uma queda de 1,1% em relação ao ano de 2024, o equivalente a 25 mil unidades financiadas a menos.

“Este resultado ocorre em meio a um cenário econômico desafiador e reflete o impacto das altas taxas de juros. Já conseguimos perceber uma desaceleração no ritmo de crescimento, visto que a média de financiamentos por dia útil em abril foi menor em comparação com o mês anterior", afirma Daniel Takatohi, Superintendente de Produtos de Financiamentos na B3.

Renault amplia seu centro de design no Brasil

O Renault Design Center Latam, no Brasil, foi inaugurado recentemente pela montadora e ganhou o dobro do tamanho anterior. Crédito: Renault/Divulgação

O Renault Design Center Latam, no Brasil, foi inaugurado recentemente pela montadora e ganhou o dobro do tamanho anterior. Ele é um dos cinco centros de design da marca no mundo, e de onde saiu a inspiração para a criação do Kardian. Localizado em São José dos Pinhais (PR), o novo centro de design tem instalações preparadas para o desenvolvimento de modelos para o mercado latino-americano, além de projetos globais.

Entre as mudanças realizadas destacam-se as ampliações do showroom com novo painel de LED de alta resolução, do atelier para modelagem manual em clay e execução de protótipos; além de novo atelier de cores, materiais, acabamentos e validação industrial. A sala imersiva digital recebeu novos óculos de realidade virtual, permitindo o trabalho em tempo real das equipes de design de todo o mundo.

A sala imersiva digital recebeu novos óculos de realidade virtual, permitindo o trabalho em tempo real das equipes de design de todo o mundo. Crédito: Renault/Divulgação

Há ainda um showroom externo, com 500m² de área externa com isolamento confidencial, onde é possível analisar modelos e protótipos à luz natural. Segundo a montadora, o espaço também é importante para avaliação de protótipos e peças na fase industrial do design, sendo um dos poucos estúdios de design na América Latina que possuem este tipo de showroom elaborado por um pátio a céu aberto.

"O Renault Design Center Latam é parte da nossa família de estúdios de design do Renault Group, tendo um papel fundamental para o International Game Plan 2027, o plano estratégico da marca Renault para os mercados internacionais", afirma Laurens van den Acker, Chief Design Officer do Renault Group.

Campo de provas da GM é selecionado pelo Inmetro

O Campo de Provas de Cruz Alta, da General Motors, em Indaiatuba. Crédito: Chevrolet/Divulgação

O Campo de Provas de Cruz Alta, da General Motors, em Indaiatuba (SP), foi selecionado pelo Inmetro para a realização dos testes de eficiência energética que compõem o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE), responsável pelo Selo de Eficiência Energética presente em todos os veículos vendidos no Brasil.

Serão realizadas duas etapas do programa no espaço: a pesagem dos veículos, seguida pelo teste de desaceleração, que avalia a eficiência aerodinâmica e a resistência ao rolamento. Essa etapa será realizada em uma pista projetada especificamente para esse tipo de medição, com duas retas paralelas de 2,2 quilômetros interligadas por curvas. O primeiro teste no CPCA contará com 27 modelos, um de cada fabricante. Pela Chevrolet, o Equinox EV foi o modelo selecionado para a medição.

