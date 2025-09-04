Karine Nobre
Toyota Corolla é carro usado mais procurado no ES em site de vendas

Modelo teve a maior participação das buscas no primeiro semestre em marketplace e foi o segundo mais vendido no mês de agosto

Vitória
Publicado em 04/09/2025 às 01h58
Atualizado em 04/09/2025 às 04h58
Preço médio do seguro do Toyota Corolla Altis Flex 2020/2020 é de R$ 3.957,48.
Toyota Corolla é o modelo mais procurado em site de compra e vendas de carros. Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Corolla é o automóvel usado mais procurado no Espírito Santo por meio do site da OLX, no primeiro semestre. Segundo levantamento exclusivo para a coluna, o sedã da montadora japonesa teve 5,3% de participação dentre todos os modelos anunciados no marketplace de classificados para autos.

Em segundo lugar está o Volkswagen Gol, com 4,3%, e o Honda Civic, em terceiro, com 3,5%. Completam as sete primeiras posições o Toyota Hilux, com 2,6%, Fiat Palio, com 2,5%, Fiat Strada e Fiat Uno, empatados, com 2,4%, e Chevrolet Onix, com 2,3%.

Por outro lado, segundo levantamento mais recente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o mês de agosto mostra que o Corolla foi o segundo modelo usado/seminovo mais vendido no Estado, totalizando 1.908 unidades (6,63% do mercado), atrás apenas do Gol, que vendeu 1.913 carros (5 unidades a mais que o sedã), chegando a 6,64% do mercado. Os dois modelos, aliás, têm se revezado, ao longo do primeiro semestre, na primeira posição.

O restante da lista é completado por Hyundai HB20 com 1.414 unidades comercializadas em agosto, Chevrolet Onix com 1.077 carros, Fiat Uno com 994 unidades, Fiat Palio (864), Fiat Siena (791), Ford Ka (666), Ford Fiesta (644) e Honda Civic (614) fechando o top 10.

Ao todo, foram comercializados 48.804 veículos seminovos e usados no Espírito Santo durante o mês de agosto. Um crescimento de 2,9% diante de julho e de 29,2% em comparação a agosto do ano passado (37.775 unidades). No acumulado do ano, 319.960 veículos seminovos e usados foram vendidos no Estado, uma alta de 23,6% em relação ao mesmo período de 2024.

Grupo Orletti recebe homenagem de montadora chinesa

O Grupo Orletti foi reconhecido pela Omoda/Jaecco Brasil pelo desempenho da concessionária capixaba, que representa a marca no Espírito Santo, e pelo atingimento das metas de varejo, no primeiro trimestre de 2025.

Chevrolet faz teste-drive do Spark em concessionárias de todo o país

Chevrolet Spark
Chevrolet Spark chega para concorrer com modelos elétricos de entrada. Crédito: GM/Divulgação

A Chevrolet realiza neste sábado, 6, o Spark Drive, test-drive simultâneo do “jipinho” elétrico da marca cujo preço foi apresentado recentemente. A ação envolverá 138 concessionárias em todo o país, incluindo a CVC, que realiza, das 9h às 13h, o Spark Eletric Day, nas lojas de Vitória e Serra.

Durante o lançamento, os clientes poderão aproveitar condições exclusivas para aquisição do modelo. O Chevrolet Spark EUV é equipado com motor elétrico de torque instantâneo e bateria com autonomia de 258 km, de acordo com o ciclo do Inmetro, e recarga rápida que recupera até 80% da bateria em 35 minutos.

Outro destaque é o Chevrolet Intelligent Driving, pacote de tecnologias de assistência ao motorista que amplia a segurança e o conforto. O modelo chega para competir em um patamar mais “popular” de elétricos, sendo comparado, em termos de preços, ao BYD Dolphin. A Chevrolet já trouxe outros elétricos para o Brasil, no caso o Blazer EV e o Equinox EV, mas ambos com foco em um público mais premium.

Geração Z na América Latina: 9 em cada 10 sonham com o carro próprio

Contrariando o estereótipo global em relação aos mais jovens, uma pesquisa realizada pelo instituto De la Riva Group e pela Nissan mostra que a geração Z (com idade entre 13 e 28 anos) da América Latina quer sim ter um carro. De acordo com o levantamento, de cada 10 jovens latino-americanos, 9 demonstraram o desejo de adquirir um veículo no futuro. Para muitos, o carro representa liberdade, segurança e estabilidade. Por outro lado, a compra de um carro é encarada como uma meta distante, sendo as barreiras financeiras e a falta de conhecimento a respeito de alternativas viáveis. Cerca de 58% pagariam à vista para “evitar dívidas” mesmo que os planos de financiamento apresentem oportunidades. E 7 a cada 10 indicaram estar economizando.

Ford Transit celebra 60 anos

Ford Transit
Montagem feita pela Ford com várias fases da Transit. Crédito: Ford/Divulgação

A Ford celebra os 60 anos da Transit, van que nasceu na Europa e já teve produzidas mais de 13 milhões de unidades desde o seu lançamento, em 1965. Conhecida por sua robustez e versatilidade, a van se modernizou ao longo de quatro gerações e, em sua versão atual, tem 22 modelos e mais de 60 configurações.

A primeira geração, equipada com motores V4 ou V6 a gasolina, ou diesel de quatro cilindros em linha, foi a que permaneceu mais tempo no mercado sem grandes alterações, até a primeira remodelação em 1977. A segunda geração, lançada em 1986, trouxe o chamado design “one-box”, com para-brisa e capô inclinados praticamente no mesmo ângulo, e suspensão dianteira independente.

A terceira geração, em 2000, seguia o design New Edge e tinha a oferta de tração dianteira ou traseira. Com a quarta geração, lançada em 2013, a Transit tornou-se um produto global, estreando na América do Norte em 2014, substituindo a linha E-Series.

No Brasil, a Transit chegou ao Brasil em 2021 e, para 2026, a montadora confirmou o lançamento de uma nova versão, mais equipada. A linha conta com novidades como retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré, sensor de estacionamento, farol de neblina, piloto automático e monitoramento da pressão dos pneus.

A van agora tem também uma nova arquitetura elétrica, que permite atualizações de software remotas. A linha de vans Transit tem 24 meses de garantia, sem limite de quilometragem nos modelos a diesel e três anos ou 100.000 km na versão elétrica, a E-Transit.

