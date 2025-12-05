Moto Morini inaugura primeira loja no ES de olho no público premium

Marca prepara inauguração da sua primeira loja no Espírito Santo. Crédito: Moto Morini/Divulgação

Uma das marcas italianas mais tradicionais de motocicletas, a Moto Morini, que chegou ao país em novembro do ano passado, terá sua primeira concessionária no Espírito Santo a partir da próxima terça-feira (9). A marca foi fundada na Itália em 1937 e é especializada em modelos do segmento premium, abrangendo três categorias: trail, naked e custom.



A nova loja, que é a quinta do país a ser inaugurada, vai ficar em Vitória, na avenida Cézar Hilal. Dentro dos planos de expansão da marca, ainda serão inauguradas outras duas até o final de dezembro (Brasília e Goiânia), sendo que a meta prevê 16 concessionárias até o final de 2026, alinhada ao investimento de mais de R$ 250 milhões realizado pela operação brasileira.

Fabricio Morini é presidente da marca no Brasil. Crédito: Moto Morini/Divulgação

“Escolhemos o Espírito Santo por ser um Estado bastante pujante, onde estão todas as grandes marcas, e não poderíamos ficar de fora. Além disso, o Estado é um polo de recebimento de grandes marcas por meio de seus portos e incentivos”, afirma o presidente da Moto Morini Brasil, Fabricio Morini.

Atualmente, as motos da Morini são montadas em CKD (completely knocked-down, ou completamente desmontadas) na Zona Franca de Manaus e distribuídas para os concessionários de todo o país. O foco da marca é no segmento premium de entrada, já que o posicionamento de preços dos modelos fica em torno dos R$ 52 mil.

Primeira loja da marca vai ficar em Vitória. Crédito: Moto Morini/Divulgação

“Somos hoje a marca mais acessível desse segmento e temos altas expectativas para a nossa chegada ao Espírito Santo. Para ter uma ideia, antes mesmo de abrir a loja no Estado, já foram comercializados seis modelos. Estamos falando de um mercado que está pronto para receber novas marcas de duas e de quatro rodas”, acrescenta.

A loja de Vitória terá showroom dedicado. Crédito: Moto Morini/Divulgação

A loja de Vitória terá showroom dedicado e será administrada por Eduardo Spadetto Ramlow, da Du Motors, representante da Kawasaki, SBM e Shineray em Vitória. “Estou há 36 anos no mercado de motociclismo e a marca Moto Morini tem um conceito que, desde que coloquei minha carta de intenção em ser um investidor na marca, só tive certeza da importância do negócio no Brasil”, destaca Spadetto.

Grupo Prime tem agora a sua própria corretora de seguros

Prime Corretora de Seguros fez parceria com algumas das principais seguradoras do país. Crédito: Freepik

O Grupo Prime, que tem concessionárias de marcas como Hyundai, Caoa Chery, Mitsubishi e Omoda & Jaecoo, anunciou o lançamento de uma corretora de seguros. Inicialmente, a nova unidade de negócios vai se concentrar em seguro automotivo, tendo como foco clientes das concessionárias do grupo e colaboradores e seus familiares.

Segundo a supervisora de Seguros da Prime Hyundai, Sueli Gomes Corrêa, a Prime Corretora de Seguros fez parceria com algumas das principais seguradoras do país, entre elas Allianz, Banestes, Bradesco, Grupo HDI, Grupo Porto e Tokio Marine. “A união permite oferecer condições competitivas, variedade de coberturas e atendimento próximo, adequado aos diferentes perfis de cliente”, diz.

A Prime também dará destaque às assistências — como guincho, troca de pneu, motorista reserva, falta de combustível e traslado em viagens. De acordo com a gestora, uma das apostas será traduzir, de forma simples, informações sobre esse segmento de forma clara e consultiva, simplificando termos técnicos e fazendo coberturas e comparações entre seguradoras.

“A corretora chega com a missão de aumentar a fidelização por meio da oferta do segundo produto – o seguro automotivo – além de ampliar a receita do grupo com a venda e o pós-venda das apólices. O lançamento terá forte presença digital, com campanhas no Instagram, Facebook e ações voltadas para as concessionárias do grupo”, comenta.

Renegade lidera vendas de carros PCD na OLX e Honda City tem maior valorização

Jeep Renegade 2021 respondeu a 19,6% das transações avaliadas na plataforma. Crédito: Jeep/Divulgação

Um levantamento realizado pelo Data OLX Autos mostrou que o Jeep Renegade 2021 (1.8 aspirado) foi o carro para pessoas com deficiência (PCDs) mais vendido na plataforma de janeiro a setembro de 2025, respondendo por 19,6% das transações avaliadas. A versão 2016 do SUV da Jeep ficou em segundo lugar nas vendas, com 16,6% de participação, mas liderou a lista de modelos mais procurados, com 19,2% das buscas.

Quando se fala em valorização, o Honda City 2013 (1.5 aspirado) teve a melhor média entre os dez modelos mais vendidos, registrando um aumento de 5% em seu preço médio de janeiro a setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, modelos mais recentes como o Renegade 2021 e o Fiat Pulse 2022 apresentaram desvalorização de -3,7% e -3,2%, respectivamente.

Já em relação aos modelos acima de R$ 1 milhão, o Porsche 911 é o mais vendido e o mais procurado na plataforma. Em seguida estão o Porsche Cayenne e o Chevrolet Corvette nas vendas. Na faixa de veículos a partir de R$ 250 mil, a Toyota Hilux se destaca como líder tanto em vendas quanto em procura, com a Ford Ranger e o BMW 320iA completando o pódio de comercializações.

