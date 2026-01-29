Grupo automotivo capixaba expande para Cachoeiro e Jetour chega ao ES

O Jetour T1 tem valor de R$ 249.900 e é um dos primeiros lançamentos da marca no Brasil. Crédito: Jetour/Divulgação

O mercado automotivo no Espírito Santo tem ganhado novas marcas à medida que estas chegam ao país, mostrando o cenário favorável ao setor no Estado, prova disso é a chegada da Jetour, que anunciou esta semana sua estreia no país. Outro sinal é a expansão de novas lojas fora da Grande Vitória, como é o caso do Grupo Prime, que leva duas marcas que representa: a Omoda & Jaecoo e a Mitsubishi. Ambas terão operações em Cachoeiro de Itapemirim.



“Cachoeiro é um polo regional estratégico, com consumidores atentos à inovação e à performance. A Omoda & Jaecoo chega trazendo um novo olhar sobre mobilidade, enquanto a Mitsubishi, com sua história vencedora nos ralis, reforça nossa proposta de oferecer marcas fortes, experiências completas e atendimento de excelência, contribuindo também para o desenvolvimento econômico da cidade”, afirma o gestor das operações Prime Omoda & Jaecoo e Prime Mit, Leonardo Medeiros.

Concessionária da Omoda & Jaecoo em Cachoeiro já está funcionando. Crédito: Divulgação

Enquanto a Prime Omoda & Jaecoo acabou de abrir as portas no município do Sul do Estado, a Prime Mit tem inauguração prevista para os próximos dias. Para Medeiros, essa movimentação acompanha a tendência de interiorização de grandes grupos automotivos, que enxergam em Cachoeiro um mercado estratégico, com potencial de crescimento e influência sobre cidades vizinhas do Sul capixaba.

“As unidades chegam com estrutura moderna, seguindo os padrões internacionais das marcas, oferecendo showroom, vendas e pós-venda completos. Além da comercialização de veículos novos, os espaços contam com assistência técnica especializada, peças originais e serviços de manutenção, reforçando a proposta de conveniência e proximidade com o cliente”, complementa.

Jetour no ES

A Jetour anunciou sua chegada nesta semana ao país e as primeiras lojas da marca chinesa de veículos eletrificados no Espírito Santo devem abrir até o final de março, com a pré-venda dos modelos estreantes começando ainda em fevereiro. Parte do conglomerado Chery Holding Group, a marca chega com uma proposta focada em SUVs de alto padrão, design robusto e tecnologia híbrida.

O Jetour S06 é um dos modelos que estrearam com a marca no país. Crédito: Jetour/Divulgação

Entre os primeiros modelos disponíveis no Espírito Santo estão o Jetour S06 por R$ 199.900, Jetour T1, com valor de R$ 249.900, e o Jetour T2, por R$ 289.900. Segundo o diretor do Grupo Orletti, Luciano Garcia, pré-venda terá início em fevereiro e o atendimento ao público a partir da próxima semana, nos shoppinga Vitória e Vila Velha.

“Quantas às lojas, as obras seguem aceleradas na avenida Reta da Penha, em Vitória, e na Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Em poucos dias, o capixaba terá testes drives disponíveis para essa nova experiência. A estreia da marca no Estado reforça o movimento do Grupo Orletti de ampliar o portfólio com marcas globais alinhadas às novas tendências do mercado”, complementa.

A expectativa para mais essa nova marca, segundo Garcia, é grande, por conta do perfil dos veículos, que unem estilo urbano e aventureiro, mantendo porte robusto, mas ao mesmo tempo, com acabamento premium. Uma proposta bem próxima à linha Tank da GWM, que se mostrou um fenômeno de vendas.

“São SUVs que vão de R$ 200.000 a R$ 299.900, o que os torna ainda mais interessantes, com valor extremamente competitivo, chamando a atenção do público para o eletrificado”, destaca.

Chevrolet Onix lidera categoria de hatches de carros usados

Chevrolet Onix lidera a categoria Hatch nas faixas de até 3 anos e a de 4 a 8 anos, com pontuação de 81,1 em cada uma. Crédito: Chevrolet/Divulgação

A nova edição do Índice de Veículos Usados Grupo OLX - Fenauto, com dados de dezembro de 2025 para a região Sudeste, traz como destaque o Chevrolet Onix liderando a categoria Hatch nas faixas de até 3 anos e a de 4 a 8 anos, com pontuação de 81,1 em cada uma. Já o Fiat Palio encabeça a lista de modelos com 9 a 12 anos e o e o Volkswagen Gol, ficou em primeiro nos veículos acima de 13 anos.

Nos Sedãs, o Toyota Corolla consolidou sua liderança em três faixas: até 3 anos (com 81,1 pontos), dos 4 a 8 anos (81,3 pontos), desbancando o Honda Civic na faixa dos 9 a 12 anos, com 70,3. Mas o Civic continua a liderar dentre os sedãs a partir dos 13 anos.

Já na categoria SUV, a liderança é dividida entre o Volkswagen T-Cross (seminovos, com 76,6 pontos), Jeep Renegade (4 a 8 anos) e Ford EcoSport, que assumiu a ponta entre os modelos de 9 a 12 anos e mantém o topo nos veículos acima de 13 anos.

O levantamento, realizado pelo Data OLX Autos em parceria com a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), analisa o desempenho do mercado cruzando informações da plataforma OLX e da federação por categoria e idade do veículo.

