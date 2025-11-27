Novas apostas

Toyota Yaris Cross faz sua primeira aparição pública e Honda revive um clássico

Marcas japonesas movimentam seus públicos apresentando lançamentos recentes no Salão do Automóvel de São Paulo; já a Kia aposta no grande volume de opções

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:00 - Atualizado em 3 horas

A Toyota trouxe o SUV compacto Yaris Cross, seu lançamento mais aguardado do ano Crédito: Karine Nobre

A Honda e a Toyota chegaram ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo trazendo suas duas grandes apostas para o mercado nacional. A Toyota trouxe o SUV compacto Yaris Cross, que seria seu maior lançamento do ano, mas foi postergado devido uma forte tempestade que destruiu uma de suas fábricas.

Por outro lado, a Honda lançou o compacto WR-V em outubro, um concorrente de peso para o segmento dos SUV compactos, mesma categoria do Yaris Cross. Mas o modelo que criou um verdadeiro alvoroço tanto entre a imprensa especializada quanto entre o público do salão, foi o anúncio da volta de um de seus clássicos, o Prelude.

O cupê esportivo da marca teve, inclusive, o piloto Ayrton Senna como um de seus garotos-propaganda na década de 1980. Ele tem motorização híbrida, a mesma que equipa o Civic híbrido, e sua potência é de 203 cv. A empresa ainda não informou os preços, mas provavelmente o carro chega em versão única ao Brasil.

O Prelude da Honda tem motorização híbrida, a mesma que equipa o Civic híbrido, e sua potência é de 203 cv Crédito: Karine Nobre

O Yaris Cross também chamou uma multidão para o estande da Toyota, já que o modelo, aguardado para este ano, está fazendo sua primeira aparição pública no Salão do Automóvel de São Paulo. Este é o primeiro SUV compacto híbrido flex full do segmento até agora.

Disponível em quatro versões – XRE, XRE Hybrid, XRX e XRX Hybrid –, o veículo já está em pré-venda e será entregue aos primeiros clientes em fevereiro de 2026. Inicialmente, o modelo será oferecido em um pacote especial de pré-venda com preço especial, R$ 500 de acessórios grátis para as primeiras 8.500 unidades. Os preços partem de R$ 161.390.

Disponível em quatro versões, o Yaris Cross já está em pré-venda e será entregue aos primeiros clientes em fevereiro de 2026 Crédito: Karine Nobre

Segundo a Toyota, o modelo alcança médias de até 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada. As versões XRX Hybrid e XRE Hybrid são equipadas com motor flex 1.5L trabalhando em conjunto com dois motores elétricos, atingindo uma potência combinada de até 111 cv quando abastecido com etanol.

Nas versões XRE e XRX, o Yaris Cross é equipado com motor flex 1.5L, que entrega até 122 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm. A transmissão é a CVT Multidrive e paddle-shift atrás no volante para uma condução mais dinâmica.

Jeep Avenger

O Avenger encenou entrada clássica de outro modelo da Jeep na década de 1990 Crédito: Jeep/Divulgação

Outro que faz sua primeira aparição pública é o Jeep Avenger, que chegou “quebrando tudo” na sua apresentação para a imprensa. A ação foi uma homenagem a uma cena icônica de 1992, durante o Salão Internacional dos Estados Unidos, em Detroit, durante a apresentação do Jeep Grand Cherokee, que subiu as escadas do Cobo Hall e quebrou o vidro do centro de convenções.

Aliás, o Avenger é mais um integrante do cada vez mais crescente e concorrido segmento dos SUVs compactos e deve chegar às lojas no ano que vem. Ainda sem as especificações finais do modelo, a Jeep adiantou apenas que o modelo terá integração com inteligência artificial via ChatGPT, em parceria com a OpenIA.

Novidades da Kia

A Kia foi um caso à parte, já que a marca trouxe 11 modelos diferentes, marcando uma nova ofensiva de produtos durante os dias do Salão do Automóvel, inckuindo a Tasman, primeira picape da Kia e que se encontra em fase de homologação no Brasil.

Além disso, trouxe os SUVs EV3, 100% elétrico; Sportage MHEV totalmente reestilizado; Stonic MHEV, que volta ao portfólio com novo visual, cabine 100% redesenhada e tecnologia híbrida; Sorento 4x4 diesel de sete lugares que retorna ao Brasil com geração completamente redesenhada.

A linha K4 marca uma nova geração de veículos médios premium com o K4 nas versões hatch e sedã, ainda inéditos no país Crédito: Karine Nobre

A linha K4 marca uma nova geração de veículos médios premium com o K4 nas versões hatch e sedã, ainda inéditos no país. Ambos serão comercializados em versão única topo de linha GT-Line, equipados com o motor 1.6 turbo de 193 cv. A expectativa é que cheguem às concessionárias brasileiras no primeiro semestre de 2026.

Outra novidade é a entrada na eletrificação de veículos comerciais 100% elétricos com o PV5. O modelo é desenvolvido integrado à estratégia global da marca PBV (Platform Beyond Vehicle), novo conceito personalizável e voltado a múltiplos usos profissionais.

Exibido na versão Cargo, o modelo permite usar a bateria do veículo para alimentar equipamentos externos e traz o sistema Easy Swap, que possibilita a troca de módulos para transformar o veículo rapidamente: de van de carga para transporte de passageiros ou mesmo para aplicações especiais.

Além dos lançamentos, estão presentes no estande da Kia o EV5, SUV 100% elétrico; o Kia EV9, SUV elétrico de grande porte com sete lugares; o Kia Niro, SUV híbrido; e a Kia Carnival, minivan de luxo que recentemente ganhou novo visual.

*A jornalista viajou a convite da Anfavea.

