Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Setor náutico no ES cresce e grupo automotivo prepara loja de embarcações em Vitória

Novidade foi adiantada durante evento de abertura de concessionária de motores e motos aquáticas Multi Boats na Capital

Vitória
Publicado em 13/02/2026 às 15h08
Inauguração Mult Boat
Nova concessionária Mult Boats fica na Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Divulgação

O segmento náutico tem crescido no Espírito Santo, com destaque para o turismo de pesca oceânica, mergulhos e passeios de lanchas e escunas na Grande Vitória e em Guarapari. Com isso, o setor se torna atrativo para novas lojas, a exemplo da Mult Boats, concessionária com foco na comercialização de motores e motos aquáticas, inaugurada na última quarta-feira (11), na Enseada do Suá, em Vitória.

Durante a abertura da loja, o CEO do grupo Mult, Marral Lage, adiantou que, em seis meses, uma nova unidade, desta vez para a revenda de embarcações, será inaugurada ao lado.

Marral Lage: mundo náutico não para de crescer. Crédito: Divulgação
Marral Lage: mundo náutico não para de crescer. Crédito: Divulgação

“Somos a concessionária da NX Boats, que é a marca de barcos que mais cresceu no Brasil nos últimos três anos. Atualmente, estamos no Shopping Vila Velha, com a NX Boats, e vamos trazê-la para cá, na Enseada do Suá, pois compramos um imóvel aqui do lado para essa nova concessionária só de barcos”, adianta.

Sobre o crescimento do setor náutico no Estado, Lage ressalta o aumento das marinas e também da quantidade de barcos. “As marinas estão gigantes e não há mais espaço nem para jet ski. O objetivo é aproveitar a oportunidade de estar em um litoral maravilhoso, onde as possibilidades são gigantescas, principalmente nesse mundo náutico que não para de crescer, e surfar na onda”, afirma.

Inauguração Mult Boat
Nova loja comercializa motores e motos aquáticas. Crédito: Divulgação

A nova loja traz as marcas Ventura e NX Boats, além de apresentar a Yamaha como a nova parceira oficial do grupo, trazendo motos náuticas e motores de alta performance para embarcações.

“Estamos no segmento náutico há quatro anos e agora, aproveitamos o crescimento do mercado e investimos em motores da Yamaha”, complementa.

Waze ganha monitoramento em tempo real e nova voz temática para o Carnaval

A plataforma Waze já está disponibilizando uma nova voz temática para orientação de trajetos, utilizando jargões do samba para alertar sobre radares e manobras. A iniciativa precedeu o lançamento de uma websérie documental, que aborda o trabalho conjunto entre motoristas, editores voluntários, concessionárias e órgãos públicos. A produção, em formato de vídeos verticais, demonstra como a tecnologia e a colaboração humana operam para manter o fluxo de informações durante grandes eventos. Em São Paulo, um veículo Volvo EX30 elétrico circulará adesivado para monitorar pontos de tráfego e a movimentação de blocos em tempo real, durante o Carnaval. Os usuários poderão interagir com a ação por meio de registros nas redes sociais. Como suporte complementar à navegação, o aplicativo também fornecerá links regionais com dados integrados de autoridades municipais para o rastreio de interdições em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife/Olinda.

Denza presenteia Felipe Massa esportivo de 965 cv

Denza Z9 GT
O Denza Z9 GT tem recurso que permite ao carro estacionar "de lado". Crédito: Denza/Divulgação

A primeira unidade do Denza Z9 GT no Brasil foi entregue ao piloto Felipe Massa. O cupê esportivo 100% elétrico é o segundo modelo da marca premium da BYD a chegar ao mercado nacional, com lançamento oficial previsto para o primeiro trimestre de 2026 e preço sugerido de R$ 650.000.

O veículo apresenta design assinado por Wolfgang Egger (designer alemão que já atuou na Lamborghini, Alfa Romeo e Audi) e utiliza a plataforma e³, que inclui funcionalidades como assistência de estacionamento no estilo “crab walk”, onde as rodas possibilitam que o carro ande “de lado” para estacionar paralelo ao meio-fio. O modelo vem equipado com três motores elétricos, com potência de 965 cv.

O Denza Z9 GT possui características visuais marcadas por proporções esguias e rodas de dimensões destacadas em relação à carroceria. A estratégia da empresa foca no posicionamento dentro do segmento premium, utilizando a imagem do piloto para reforçar valores de precisão e desempenho no mercado brasileiro.

Marcopolo conquista premiação pela 13ª vez

A Marcopolo foi a campeã do Prêmio Lótus Campeão de Vendas na categoria Carroceria Rodoviária. Esta é a 13ª vez que a empresa recebe a premiação. Em 2025, a fabricante registrou 2.542 unidades emplacadas no país, o que representa 42,69% de participação no volume total comercializado. O desempenho é impulsionado pela Geração 8, que já superou a marca de 5 mil unidades vendidas desde o seu lançamento, com destaque para o modelo Paradiso 1800 Double Decker, líder em volume de produção. O Prêmio Lótus, promovido pela Frota&Cia, utiliza dados oficiais do Renavam e de entidades como Fenabrave e Anfavea para certificar as marcas preferidas pelos transportadores nacionais.

Náutico Yamaha jet ski Moto Aquática Mercado Náutico

