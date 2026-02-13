Setor náutico no ES cresce e grupo automotivo prepara loja de embarcações em Vitória

Nova concessionária Mult Boats fica na Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Divulgação

O segmento náutico tem crescido no Espírito Santo, com destaque para o turismo de pesca oceânica, mergulhos e passeios de lanchas e escunas na Grande Vitória e em Guarapari. Com isso, o setor se torna atrativo para novas lojas, a exemplo da Mult Boats, concessionária com foco na comercialização de motores e motos aquáticas, inaugurada na última quarta-feira (11), na Enseada do Suá, em Vitória.



Durante a abertura da loja, o CEO do grupo Mult, Marral Lage, adiantou que, em seis meses, uma nova unidade, desta vez para a revenda de embarcações, será inaugurada ao lado.

Marral Lage: mundo náutico não para de crescer. Crédito: Divulgação

“Somos a concessionária da NX Boats, que é a marca de barcos que mais cresceu no Brasil nos últimos três anos. Atualmente, estamos no Shopping Vila Velha, com a NX Boats, e vamos trazê-la para cá, na Enseada do Suá, pois compramos um imóvel aqui do lado para essa nova concessionária só de barcos”, adianta.

Sobre o crescimento do setor náutico no Estado, Lage ressalta o aumento das marinas e também da quantidade de barcos. “As marinas estão gigantes e não há mais espaço nem para jet ski. O objetivo é aproveitar a oportunidade de estar em um litoral maravilhoso, onde as possibilidades são gigantescas, principalmente nesse mundo náutico que não para de crescer, e surfar na onda”, afirma.

Nova loja comercializa motores e motos aquáticas. Crédito: Divulgação

A nova loja traz as marcas Ventura e NX Boats, além de apresentar a Yamaha como a nova parceira oficial do grupo, trazendo motos náuticas e motores de alta performance para embarcações.

“Estamos no segmento náutico há quatro anos e agora, aproveitamos o crescimento do mercado e investimos em motores da Yamaha”, complementa.

Inauguração loja Mult Boats





Denza presenteia Felipe Massa esportivo de 965 cv

O Denza Z9 GT tem recurso que permite ao carro estacionar "de lado". Crédito: Denza/Divulgação

A primeira unidade do Denza Z9 GT no Brasil foi entregue ao piloto Felipe Massa. O cupê esportivo 100% elétrico é o segundo modelo da marca premium da BYD a chegar ao mercado nacional, com lançamento oficial previsto para o primeiro trimestre de 2026 e preço sugerido de R$ 650.000.

O veículo apresenta design assinado por Wolfgang Egger (designer alemão que já atuou na Lamborghini, Alfa Romeo e Audi) e utiliza a plataforma e³, que inclui funcionalidades como assistência de estacionamento no estilo “crab walk”, onde as rodas possibilitam que o carro ande “de lado” para estacionar paralelo ao meio-fio. O modelo vem equipado com três motores elétricos, com potência de 965 cv.

O Denza Z9 GT possui características visuais marcadas por proporções esguias e rodas de dimensões destacadas em relação à carroceria. A estratégia da empresa foca no posicionamento dentro do segmento premium, utilizando a imagem do piloto para reforçar valores de precisão e desempenho no mercado brasileiro.

