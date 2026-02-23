Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Marca capixaba de motocicletas fica no top 20 de vendas no Brasil e projeta expansão para SP

Avanço ocorre um ano depois do anúncio de investimento de R$ 14 milhões para a montagem de modelos da Mobili no Polo Industrial de Manaus

Vitória
Publicado em 23/02/2026 às 14h46
Fábrica da Mobili em Manaus: investimento de R$ 14 milhões. Crédito: Divulgação
A marca capixaba de motocicletas Mobili chegou à 18ª posição no ranking das marcas mais vendidas em janeiro, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A Mobili “estreou” na lista em dezembro, quando apareceu na 21ª colocação, quase um ano depois do anúncio de R$ 14 milhões para estruturar a montagem das motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com a empresa em expansão, já está em andamento a estruturação da entrada da Mobili em São Paulo, maior mercado consumidor de motocicletas do país. Além disso, a empresa prepara a ampliação de sua atuação no Espírito Santo, com a abertura de uma loja em Vila Velha, ainda neste trimestre.

Segundo o diretor-proprietário da Mobili, Kaian Belmok, a combinação entre operação industrial em Manaus, modelo digital próprio e expansão geográfica, começa a se refletir nos números de emplacamento.

“A subida no ranking da Fenabrave indica que a marca deixa de atuar apenas regionalmente e passa a ganhar relevância nacional em um dos setores mais competitivos da indústria automotiva brasileira”, avalia.

Time da Mobili
Time da Mobili: empresa lançou aplicativo próprio que permite ao cliente realizar todo o processo de locação de forma digital. Crédito: Divulgação

No segmento de 125 cilindradas, de acordo com Kaian, a Mobilli aposta em diferenciais operacionais e de custo para competir em um mercado dominado por grandes montadoras.

“Nosso modelo está entre os mais potentes da categoria e reforça a política de manutenção acessível como parte da proposta de valor. Um exemplo é a pastilha de freio, que pode ultrapassar R$ 200 em modelos tradicionais, enquanto na Mobilli tem custo médio em torno de R$ 20, com peças amplamente disponíveis no mercado”, diz.

Além disso, a Mobilli lançou, recentemente, um aplicativo próprio que permite ao cliente realizar todo o processo de locação de forma digital, com retirada da moto em até 24 horas após aprovação. Segundo Kaian, a digitalização do processo é vista como elemento central para acelerar a expansão territorial e reduzir fricções operacionais.

Capixaba ganha Tera em promoção da Volkswagen

Um cliente da unidade de Vitória da Vitoriawagen foi um dos ganhadores das 10 unidades do VW Tera zero quilômetro da campanha nacional Best Drive Premiado VolksVale+. Mauro Sergio Mafra Moreira foi à concessionária para conhecer e testar modelos da Volkswagen e participou da promoção. O carro será entregue pelo consultor de vendas Ronaldo Botelho e pela gerente de vendas Mauricea Oliveira da Vitoriawagen, juntamente com representantes da Volkswagen do Brasil.

Semana de lançamentos: Yaris Cross, CG 50 anos e Ram Dakota

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross chega para concorrer no segmento dos SUVs compactos . Crédito: Divulgação/Toyota

A última semana de fevereiro começa com alguns importantes lançamentos automotivos nas concessionárias capixabas. O primeiro é o tão aguardado Toyota Yaris Cross, que chega à Kurumá nesta quarta-feira (25), em um evento para clientes e convidados, a partir das 18h30.

O modelo vem para competir no segmento dos SUVs compactos, que tem crescido cada vez mais, com representantes como Renault Kardian, Honda WR-V e Volkswagen Tera. Ele traz uma proposta de preço mais competitiva, principalmente em relação à versão híbrida, que parte de R$ 189.990, que atualmente só tem como concorrente o Fiat Pulse.

Ram Dakota 2026
A nova Ram Dakota quer disputar um espaço na concorrida categoria das picapes médias. Crédito: Ram/Divulgação

Já na sexta-feira (27) é dia da Ram Dakota estrear em terras capixabas. O modelo marca a entrada da fabricante no segmento de picapes médias desde que se tornou uma marca independente em 2009 e vai buscar um lugar ao sol entre veteranas como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. O lançamento da Dakota será na Vitória Motors Ram Leitão da Silva, em Vitória, a partir das 12h30.

honda cg
A Honda CG 160 50 Anos é produzida exclusivamente na cor vermelha. Crédito: Honda/Divulgação

E, no sábado (28), é dia de conhecer de perto a CG 160 Special Edition 50 Anos da Honda, na Moto Vena. Lançada em outubro de 1976, a Honda CG foi o primeiro modelo produzido na fábrica do Polo Industrial de Manaus (PIM) e se tornou a mais vendida do país (478.430 unidades em 2025, segundo a Fenabrave).

De seu lançamento até os dias de hoje, a linha ultrapassou a marca de 15 milhões de unidades produzidas, consolidando-se como a motocicleta mais vendida da história do Brasil. A Honda CG 160 50 Anos é produzida exclusivamente na cor vermelha, com uma série de detalhes visuais que remetem à celebração do cinquentenário.

O evento de lançamento ocorre simultaneamente nas lojas de Vitória e Vila Velha (Aribiri) com café da manhã, a partir das 9h.

Museu da Moto está em Guarapari

A exposição itinerante do Museu da História da Moto está em Guarapari até o dia 21 de março, no Guará Centro de Eventos, que fica na área externa da Guarapousada. A entrada é gratuita aos sábados e funciona no horário das 10h às 18h, mas é possível agendar visitas, caso tenha a intenção de visitar a exposição de segunda a sexta. E parte do acervo também está, atualmente, em exposição no Boulevard Shopping Vila Velha.

