Marca capixaba de motocicletas fica no top 20 de vendas no Brasil e projeta expansão para SP

Fábrica da Mobili em Manaus: investimento de R$ 14 milhões. Crédito: Divulgação

A marca capixaba de motocicletas Mobili chegou à 18ª posição no ranking das marcas mais vendidas em janeiro, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A Mobili “estreou” na lista em dezembro, quando apareceu na 21ª colocação, quase um ano depois do anúncio de R$ 14 milhões para estruturar a montagem das motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com a empresa em expansão, já está em andamento a estruturação da entrada da Mobili em São Paulo, maior mercado consumidor de motocicletas do país. Além disso, a empresa prepara a ampliação de sua atuação no Espírito Santo, com a abertura de uma loja em Vila Velha, ainda neste trimestre.

Segundo o diretor-proprietário da Mobili, Kaian Belmok, a combinação entre operação industrial em Manaus, modelo digital próprio e expansão geográfica, começa a se refletir nos números de emplacamento.

“A subida no ranking da Fenabrave indica que a marca deixa de atuar apenas regionalmente e passa a ganhar relevância nacional em um dos setores mais competitivos da indústria automotiva brasileira”, avalia.

Time da Mobili: empresa lançou aplicativo próprio que permite ao cliente realizar todo o processo de locação de forma digital. Crédito: Divulgação

No segmento de 125 cilindradas, de acordo com Kaian, a Mobilli aposta em diferenciais operacionais e de custo para competir em um mercado dominado por grandes montadoras.

“Nosso modelo está entre os mais potentes da categoria e reforça a política de manutenção acessível como parte da proposta de valor. Um exemplo é a pastilha de freio, que pode ultrapassar R$ 200 em modelos tradicionais, enquanto na Mobilli tem custo médio em torno de R$ 20, com peças amplamente disponíveis no mercado”, diz.

Além disso, a Mobilli lançou, recentemente, um aplicativo próprio que permite ao cliente realizar todo o processo de locação de forma digital, com retirada da moto em até 24 horas após aprovação. Segundo Kaian, a digitalização do processo é vista como elemento central para acelerar a expansão territorial e reduzir fricções operacionais.

Semana de lançamentos: Yaris Cross, CG 50 anos e Ram Dakota

Toyota Yaris Cross chega para concorrer no segmento dos SUVs compactos . Crédito: Divulgação/Toyota

A última semana de fevereiro começa com alguns importantes lançamentos automotivos nas concessionárias capixabas. O primeiro é o tão aguardado Toyota Yaris Cross, que chega à Kurumá nesta quarta-feira (25), em um evento para clientes e convidados, a partir das 18h30.

O modelo vem para competir no segmento dos SUVs compactos, que tem crescido cada vez mais, com representantes como Renault Kardian, Honda WR-V e Volkswagen Tera. Ele traz uma proposta de preço mais competitiva, principalmente em relação à versão híbrida, que parte de R$ 189.990, que atualmente só tem como concorrente o Fiat Pulse.

A nova Ram Dakota quer disputar um espaço na concorrida categoria das picapes médias. Crédito: Ram/Divulgação

Já na sexta-feira (27) é dia da Ram Dakota estrear em terras capixabas. O modelo marca a entrada da fabricante no segmento de picapes médias desde que se tornou uma marca independente em 2009 e vai buscar um lugar ao sol entre veteranas como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10. O lançamento da Dakota será na Vitória Motors Ram Leitão da Silva, em Vitória, a partir das 12h30.

A Honda CG 160 50 Anos é produzida exclusivamente na cor vermelha. Crédito: Honda/Divulgação

E, no sábado (28), é dia de conhecer de perto a CG 160 Special Edition 50 Anos da Honda, na Moto Vena. Lançada em outubro de 1976, a Honda CG foi o primeiro modelo produzido na fábrica do Polo Industrial de Manaus (PIM) e se tornou a mais vendida do país (478.430 unidades em 2025, segundo a Fenabrave).

De seu lançamento até os dias de hoje, a linha ultrapassou a marca de 15 milhões de unidades produzidas, consolidando-se como a motocicleta mais vendida da história do Brasil. A Honda CG 160 50 Anos é produzida exclusivamente na cor vermelha, com uma série de detalhes visuais que remetem à celebração do cinquentenário.

O evento de lançamento ocorre simultaneamente nas lojas de Vitória e Vila Velha (Aribiri) com café da manhã, a partir das 9h.

