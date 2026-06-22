Máquinas pesadas: Brasif e japonesa Hitachi montam operação no ES

A Brasland, empresa criada pela Brasif Leblon Fundo de Investimentos em parceria com a Hitachi Construction Machinery, vai abrir uma unidade de distribuição na Serra. A inauguração será nesta terça-feira (23). Além da capixaba, outros dez estados terão operação da Brasland. A companhia observa com atenção os mercados de mineração e de construção do Estado.





"O Espírito Santo ocupa uma posição estratégica para o desenvolvimento dos setores de infraestrutura e mineração no Brasil. A inauguração desta unidade representa mais um passo importante na construção de uma operação sólida, próxima dos clientes e preparada para oferecer soluções de alto desempenho", afirma Gustavo Fonseca, diretor da Brasland.





As operações da Brasland foram iniciadas em 2026 e a meta é chegar a um faturamento de R$ 600 milhões até 2030. A Hitachi é um conglomerado japonês com mais de 100 anos e que atua nos mercados de energia, indústria, mobilidade, saúde e tecnologia. A Brasif, por sua vez, está nos mercados de máquinas, equipamentos, agro, logística e imobiliário. O faturamento da Brasif, em 2025, ficou na casa dos R$ 4 bi.