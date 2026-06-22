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Coluna Abdo Filho

Máquinas pesadas: Brasif e japonesa Hitachi montam operação no ES

A Brasland iniciou os trabalhos no começo de 2026. A companhia observa com atenção os mercados de mineração e construção do Estado

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 17:18

Públicado em 

22 jun 2026 às 17:18
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Trator da japonesa Hitachi Construction Machinery em operação Divulgação/Hitachi

A Brasland, empresa criada pela Brasif Leblon Fundo de Investimentos em parceria com a Hitachi Construction Machinery, vai abrir uma unidade de distribuição na Serra. A inauguração será nesta terça-feira (23). Além da capixaba, outros dez estados terão operação da Brasland. A companhia observa com atenção os mercados de mineração e de construção do Estado. 


"O Espírito Santo ocupa uma posição estratégica para o desenvolvimento dos setores de infraestrutura e mineração no Brasil. A inauguração desta unidade representa mais um passo importante na construção de uma operação sólida, próxima dos clientes e preparada para oferecer soluções de alto desempenho", afirma Gustavo Fonseca, diretor da Brasland.


As operações da Brasland foram iniciadas em 2026 e a meta é chegar a um faturamento de R$ 600 milhões até 2030. A Hitachi é um conglomerado japonês com mais de 100 anos e que atua nos mercados de energia, indústria, mobilidade, saúde e tecnologia. A Brasif, por sua vez, está nos mercados de máquinas, equipamentos, agro, logística e imobiliário. O faturamento da Brasif, em 2025, ficou na casa dos R$ 4 bi.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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