Saiba onde deve ser instalada fábrica de veículos elétricos da GWM no ES

Termo de compromisso com o governo do Estado para a implantação da segunda unidade da montadora no Brasil foi assinado nesta quarta-feira (14)

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:43

Espírito Santo deve ganhar fábrica de veículos da montadora chinesa GWM Crédito: Divulgação

A segunda fábrica no Brasil da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) está prevista para ser instalada no Espírito Santo. O termo de compromisso para instalação da nova unidade da fabricante de veículos elétricos no Estado foi assinado nesta quarta-feira (14), na China, em agenda do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) com representantes da empresa.

A previsão é que a indústria de produção de carros elétricos seja instalada em Aracruz, no Norte do Estado, dentro da área de desenvolvimento do ParkLog, de acordo com o governador Renato Casagrande (PSB).

"Atrair uma uma empresa, uma indústria, uma fábrica de automóveis aqui no Espírito Santo, é um passo a mais, porque torna a nossa economia mais sofisticada, mais complexa. Atrairá outros empreendedores e outras atividades ligadas à indústria de automóveis", destacou Casagrande, durante evento em um hotel de Vitória, nesta quarta-feira (14).

No ano passado, a GWM chegou a informar que o investimento total da montadora no Brasil será em torno de R$ 10 bilhões em dez anos. Na segunda fase, de 2027 a 2032, serão aplicados mais de R$ 6 bilhões.

A GWM foi procurada para dar mais detalhes sobre capacidade de produção da nova fábrica, bem como a previsão de novos empregos com o investimento previsto no Espírito Santo, mas informou que ainda não tem informações oficiais sobre o assunto.

A GWM conta com somente uma fábrica nas Américas e no Hemisfério Sul, inaugurada em agosto de 2025, em Iracemápolis, São Paulo. A planta conta com 600 trabalhadores e tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano. No local, são produzidos três modelos: SUV híbrido Haval H6, a picape média Poer P30 e o SUV de 7 lugares Haval H9.

