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Indústria automotiva

ES quer doar área igual a 240 campos de futebol para fábrica da GWM em Aracruz

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa projeto enviado pelo governo do Estado para formalizar doação de área para montadora

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 16:54

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 jun 2026 às 16:54
Área industrial de Aracruz
Área industrial de Aracruz onde a fábrica da GWM deve ser instalada. Divulgação/Prefeitura de Aracruz

A instalação da futura fábrica da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) no Espírito Santo está próxima de ter mais um avanço. O governo do Estado formalizou em projeto enviado para a Assembleia Legislativa a intenção de doar uma área de 1,74 milhão de metros quadrados em Aracruz, no Norte capixaba, para a instalação do complexo industrial. 


Para efeito de comparação, o tamanho dessa área equivale a 10 estádios do Maracanã inteiros, colocados lado a lado, ou a cerca de 240 campos de futebol, conforme o tamanho padrão adotado na Copa do Mundo deste ano (105x68m).


A previsão é que a área fique próxima à planta industrial da Suzano, em Barra do Riacho, e também dentro da área do Parklog/ES. O projeto de lei autorizando a doação – que também inclui a transmissão de uma área de 79,5 mil metros quadrados doada ao município de Aracruz para a implantação de estruturas públicas ligadas ao Parklog/ES – começou a tramitar na Casa de Leis nesta segunda-feira (22), tendo o regime de urgência aprovado.


De acordo com informações do projeto, o terreno para a montadora chinesa vai ser destinadp a unidades produtivas, áreas logísticas, infraestrutura associada e futuras expansões.


A futura fábrica da GWM prevê capacidade produtiva de até 200 mil veículos por ano, investimentos estimados em R$ 4,6 bilhões e potencial para gerar até 10 mil empregos diretos e indiretos.


A primeira fase do empreendimento, prevista para começar este ano, contempla produção de até 100 mil veículos anuais, investimentos entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,9 bilhões e geração de até 5 mil empregos. As etapas seguintes poderão ampliar a capacidade para 200 mil veículos por ano a partir de 2030.


Ainda na justificativa para a cessão da área, o governador Ricardo Ferraço afirma que a destinação do imóvel constitui um instrumento de fomento vinculado que envolvem expressivos investimentos privados, implantação de unidades produtivas, geração de empregos diretos e indiretos, transferência de tecnologia, qualificação de mão de obra local, incremento da arrecadação tributária e indução ao desenvolvimento da cadeia produtiva regional. 


“O projeto também apresenta relevante dimensão tecnológica, com potencial para estimular parcerias entre empresas, universidades, centros de pesquisa e instituições de inovação, promovendo a qualificação profissional, a formação de mão de obra especializada e a difusão de conhecimento aplicado à indústria avançada”, argumenta o governador no projeto.


O texto estabelece que os imóveis deverão ser utilizados exclusivamente para as finalidades previstas no projeto. Caso os encargos não sejam cumpridos até o final de 2029 ou haja alteração da destinação das áreas, os terrenos poderão retornar ao patrimônio estadual.


Outra parte da área, de quase 80 mil m², será destinada ao município para apoiar a implantação do Parklog/ES, programa que reúne investimentos públicos e privados superiores a R$ 12 bilhões e abrange portos, ferrovias, rodovias, aeródromos e zona de processamento de exportação.


A iniciativa, segundo a mensagem governamental, “permitirá a instalação da infraestrutura administrativa e operacional necessária à gestão do programa, ao apoio da integração logística multimodal e ao fortalecimento da governança territorial do complexo industrial e portuário”.

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