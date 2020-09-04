Lei Rubem Braga: abertas inscrições para oficina de elaboração de projetos

Lei Rubem Braga voltou neste ano e com novo selo Crédito: Divulgação/PMV

Com as inscrições para a Lei Rubem Braga abertas, artistas e produtores tem uma chance de realizar suas produções com aporte do poder público. Mas muita gente não sabe como produzir um projeto para disputar uma das cotas e acaba tendo o sonho queimado logo na partida.

Para ajudar os proponentes, a Oficina de Projetos Culturais está com inscrições abertas e gratuitas até o dia 9 de setembro ou até o preenchimento das turmas. São 150 vagas e os interessados podem se inscrever pela internet

Realizada pela MM Projetos Culturais, que organiza o Formemus e o Marien Calixte Jazz Music Festival, a oficina visa capacitar os participantes a organizarem as informações técnicas relacionadas aos seus projetos culturais, bem como a atender adequadamente os campos exigidos no edital. O curso ainda vem com certificado.

As aulas começam também no dia 9. Serão três turmas de 50 pessoas, cada, que terão aulas via plataforma de videoconferência Zoom.

Vamos falar de conceitos técnicos para se escrever um projeto, como organizar as ideias, montar planilha, cronograma, critérios específicos do edital, gestão de projetos e Prestação de Contas. Serão 3 turmas para atender a 150 pessoas, gratuitamente. Estamos muito animados para essa troca de conhecimentos, comenta Simone Marçal, que irá compartilhar o conteúdo juntamente com Daniel Morelo.

A dupla presta assessoria em gestão e produção cultural, além de Gestão Administrativa e Financeira de Projetos. Juntos, já aprovaram dezenas de projetos em leis e editais, com captação que já ultrapassou dois milhões de reais. São pareceristas em vários estados e Governo Federal.

SERVIÇO

OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS

Inscrições: até o dia 9 de setembro pela internet



até o dia 9 de setembro pela internet Aulas: gratuitas e com carga horária total de 8 horas. Elas serão realizadas pela plataforma Zoom



gratuitas e com carga horária total de 8 horas. Elas serão realizadas pela plataforma Zoom Informações: pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3376-1674

