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Lei Rubem Braga: abertas inscrições para oficina de elaboração de projetos

Interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro pela internet

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 11:43
Novo selo reflete o aumento do número de linguagens artísticas contempladas na atual redação da Lei Rubem Braga
Lei Rubem Braga voltou neste ano e com novo selo Crédito: Divulgação/PMV
Com as inscrições para a Lei Rubem Braga abertas, artistas e produtores tem uma chance de realizar suas produções com aporte do poder público. Mas muita gente não sabe como produzir um projeto para disputar uma das cotas e acaba tendo o sonho queimado logo na partida.
Para ajudar os proponentes, a Oficina de Projetos Culturais está com inscrições abertas e gratuitas até o dia 9 de setembro ou até o preenchimento das turmas. São 150 vagas e os interessados podem se inscrever pela internet.
Realizada pela MM Projetos Culturais, que organiza o Formemus e o Marien Calixte Jazz Music Festival, a oficina visa capacitar os participantes a organizarem as informações técnicas relacionadas aos seus projetos culturais, bem como a atender adequadamente os campos exigidos no edital. O curso ainda vem com certificado.

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As aulas começam também no dia 9. Serão três turmas de 50 pessoas, cada, que terão aulas via plataforma de videoconferência Zoom.
Vamos falar de conceitos técnicos para se escrever um projeto, como organizar as ideias, montar planilha, cronograma, critérios específicos do edital, gestão de projetos e Prestação de Contas. Serão 3 turmas para atender a 150 pessoas, gratuitamente. Estamos muito animados para essa troca de conhecimentos, comenta Simone Marçal, que irá compartilhar o conteúdo juntamente com Daniel Morelo.
A dupla presta assessoria em gestão e produção cultural, além de Gestão Administrativa e Financeira de Projetos. Juntos, já aprovaram dezenas de projetos em leis e editais, com captação que já ultrapassou dois milhões de reais. São pareceristas em vários estados e Governo Federal.

SERVIÇO

  • Turma 1:
  • 9 e 10/09  quarta e quinta - 14h às 16h
  • 15 e 16/09  terça e quarta - 14h às 16h

  • Turma 2:
  • 9 e 10/09  quarta e quinta - 19h às 21h
  • 15 e 16/09  terça e quarta - 19h às 21h

  • Turma 3:
  • 11/09  sexta-feira  19h às 21h
  • 12 e 13/09  sábado e domingo - 14h às 17h

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