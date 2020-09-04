Lei Rubem Braga: abertas inscrições para oficina de elaboração de projetos

Com as inscrições para a Lei Rubem Braga abertas, artistas e produtores tem uma chance de realizar suas produções com aporte do poder público. Mas muita gente não sabe como produzir um projeto para disputar uma das cotas e acaba tendo o sonho queimado logo na partida.
Para ajudar os proponentes, a Oficina de Projetos Culturais está com inscrições abertas e gratuitas até o dia 9 de setembro ou até o preenchimento das turmas. São 150 vagas e os interessados podem se inscrever pela internet.
Realizada pela MM Projetos Culturais, que organiza o Formemus e o Marien Calixte Jazz Music Festival, a oficina visa capacitar os participantes a organizarem as informações técnicas relacionadas aos seus projetos culturais, bem como a atender adequadamente os campos exigidos no edital. O curso ainda vem com certificado.
As aulas começam também no dia 9. Serão três turmas de 50 pessoas, cada, que terão aulas via plataforma de videoconferência Zoom.
Vamos falar de conceitos técnicos para se escrever um projeto, como organizar as ideias, montar planilha, cronograma, critérios específicos do edital, gestão de projetos e Prestação de Contas. Serão 3 turmas para atender a 150 pessoas, gratuitamente. Estamos muito animados para essa troca de conhecimentos, comenta Simone Marçal, que irá compartilhar o conteúdo juntamente com Daniel Morelo.
A dupla presta assessoria em gestão e produção cultural, além de Gestão Administrativa e Financeira de Projetos. Juntos, já aprovaram dezenas de projetos em leis e editais, com captação que já ultrapassou dois milhões de reais. São pareceristas em vários estados e Governo Federal.
SERVIÇO
- OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS
- Inscrições: até o dia 9 de setembro pela internet
- Aulas: gratuitas e com carga horária total de 8 horas. Elas serão realizadas pela plataforma Zoom
- Informações: pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3376-1674
- Turma 1:
- 9 e 10/09 quarta e quinta - 14h às 16h
- 15 e 16/09 terça e quarta - 14h às 16h
- Turma 2:
- 9 e 10/09 quarta e quinta - 19h às 21h
- 15 e 16/09 terça e quarta - 19h às 21h
- Turma 3:
- 11/09 sexta-feira 19h às 21h
- 12 e 13/09 sábado e domingo - 14h às 17h