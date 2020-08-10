Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Lei Rubem Braga de incentivo à cultura ganha novo selo e cineclube

O lançamento da nova instrução normativa ocorre nesta quinta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 17:28

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:28

Novo selo reflete o aumento do número de linguagens artísticas contempladas na atual redação da Lei Rubem Braga
Novo selo reflete o aumento do número de linguagens artísticas contempladas na atual redação da Lei Rubem Braga Crédito: Divulgação/PMV
A nova Lei Rubem Braga começa a ganhar nova cara nesta semana. Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Vitória anunciou o novo selo e anunciou a criação de um cineclube, que terá sessões on-line durante o período de isolamento social, exibindo trabalhos realizados com o patrocínio da lei.
O lançamento da nova instrução normativa ocorre nesta quinta-feira (13), às 16 horas, em reunião on-line do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
A lei de incentivo à cultura de Vitória foi uma das pioneiras no País e já contemplou 1.840 trabalhos artísticos, como obras cinematográficas, teatrais, literárias, entre outras linguagens artísticas. No ano passado, a Câmara Municipal de Vitória aprovou uma nova redação para a Lei Rubem Braga, de autoria da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

Veja Também

Vitória cobra devedores da Lei Rubem Braga de incentivo à cultura

Lei Rubem Braga deve ser lançada até o final de março de 2020

Em Vitória, Lei Rubem Braga volta com mudanças em captação de recursos

Houve o aumento do número de áreas contempladas (saltou de 8 para 19), modernização no sistema de prestação de contas e desburocratização no acesso à lei. O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, lembrou ainda que a nova redação vai permitir aos artistas um acesso mais rápido aos recursos, já que, agora, o poder público será o patrocinador direto dos empreendimentos aprovados, sem o intermédio de empresas.
"Para marcar essa data, trazemos um novo selo, refletindo essas mudanças na lei, e também um cineclube para permitir o acesso a uma parte da produção financiada ao longo dos 29 anos da Lei Rubem Braga. É uma forma importante para que a sociedade conheça os trabalhos e possa, inclusive, conversar com os produtores", disse Grijó.

CINECLUBE

O Cineclube Rubem Braga lançará, em playlist no YouTube da Prefeitura de Vitória, uma obra audiovisual para ser assistida e debatida entre os interessados na segunda sexta-feira de cada mês. A discussão ocorre na semana seguinte, via Google Meet, que será divulgado junto à playlist.
A estreia este mês ocorre, excepcionalmente, no dia 21, com filme e debatedor que serão divulgados junto à playlist.

SELO

O novo selo reflete o aumento do número de linguagens artísticas contempladas na nova redação da lei, trazendo cores e símbolos na composição que simbolizam a diversidade. Ele se baseia em quatro palavras-chave: história, memória, arte e cultura, cada qual representada por uma sequência iconográfica que foi criada a partir de recortes das linhas que enquadram o selo.
O uso do selo é obrigatório em todos os produtos que são beneficiados com os recursos da lei, como CDs, DVDs, filmes, livros, peças de divulgação, entre outros.
A pintura digital inserida no selo foi produzida com base na fotografia de Vitor Nogueira, que registrou o escritor em diversas cenas do cotidiano. O fotógrafo e a família do escritor gentilmente cederam os direitos de uso da imagem à Prefeitura para que a nova marca fosse desenvolvida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados