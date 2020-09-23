Adolescente é apreendido com submetralhadora em Viana

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com uma submetralhadora calibre 380, na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Santa Terezinha, em Viana. Com ele, a Polícia Militar ainda encontrou dois carregadores e 74 munições.
De acordo com a PM, os militares realizavam o patrulhamento no bairro quando avistaram o menor com uma mochila nas costas. O adolescente fugiu assim que percebeu a aproximação da viatura e, durante a fuga, jogou a mochila em um quintal.
Alcançado e abordado pela polícia, os militares encontraram os materiais apreendidos dentro da mochila do garoto. Ele foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Viana.