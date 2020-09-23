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Bairro Santa Terezinha

Adolescente é apreendido com submetralhadora em Viana

Arma estava dentro de mochila, que o rapaz jogou em um quintal, de acordo com informações da PM. Ele tentou fugir, mas foi pego pela polícia

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 13:31
Submetralhadora apreendida com adolescente em Viana
Submetralhadora apreendida com adolescente em Viana Crédito: Divulgação / PM
Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com uma submetralhadora calibre 380, na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Santa Terezinha, em Viana. Com ele, a Polícia Militar ainda encontrou dois carregadores e 74 munições.
De acordo com a PM, os militares realizavam o patrulhamento no bairro quando avistaram o menor com uma mochila nas costas. O adolescente fugiu assim que percebeu a aproximação da viatura e, durante a fuga, jogou a mochila em um quintal.
Alcançado e abordado pela polícia, os militares encontraram  os materiais apreendidos dentro da mochila do garoto. Ele foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Viana.

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