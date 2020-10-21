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Vai voltar para casa

Rapaz que havia desaparecido em festa de Muqui é encontrado na Bahia

O jovem Paulo Sérgio Barreto Rodrigues, de Mimoso do Sul, na região Sul do Estado, que estava desaparecido desde o último dia 10 foi localizado em um abrigo e a família está organizando o seu retorno para casa

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 11:15
Paulo Sérgio Barreto Rodrigues, de 29 anos está desaparecido
Paulo Sérgio Barreto Rodrigues, de 29 anos estava desaparecido desde o dia 10 de outubro e foi localizado Crédito: Acervo pessoal
A família do jovem Paulo Sérgio Barreto Rodrigues, de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, que estava desaparecido há mais de uma semana, conseguiu encontrá-lo. Ele está em um abrigo na Bahia e os familiares estão organizando o retorno dele para casa.
O rapaz de 29 anos desapareceu enquanto estava em uma festa no município de Muqui, no último dia 10. Segundo a irmã, Daiana Alves da Silva, Paulo Sérgio está em um abrigo na Bahia e ela fez uma videochamada com ele.
Eu recebi a ligação de um pastor lá da Bahia ontem (20) à noite, falando que viu uma publicação numa rede social e o reconheceu. Ele estava somente com o cartão do SUS. Fiz uma videochamada para conversar com ele. Ele está em um abrigo com esse pastor e agora estamos organizando para trazer ele de volta para casa, disse Daiana.
Paulo Sérgio contou à irmã que queria chegar no Estado do Pará para se encontrar com uma mulher que conheceu pela internet, e pegou carona até a Bahia.

O QUE FAZER EM CASOS DE DESAPARECIMENTO

Em situações de desaparecimento nos casos ocorridos em municípios fora da região metropolitana, a Polícia Civil orienta que devem ser registrados, através de boletim de ocorrência, em qualquer delegacia, ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a PC tome ciência sobre o caso e inicie as investigações.
Para quem mora na Grande Vitória, o registro deve ser feito na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), que funciona no prédio do DHPP: Rua João Carlos de Souza, s/n, Bairro Vermelho, Vitória.
Não existem prazos definidos para que o registro do desaparecimento seja feito, nem para que as buscas iniciem ou encerrem.

INFORMAÇÕES

Quem tiver informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

NÚMEROS GRANDE VITÓRIA

Somente na Grande Vitória, até setembro de 2020, foram registrados 338 pessoas desaparecidos, destes, 257 foram encontrados e 13 óbitos. Em todo ano de 2019, 628 desapareceram, 498 foram encontrados e 31 óbitos registrados.

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