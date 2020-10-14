Família procura rapaz que desapareceu em festa de Muqui

Paulo Sérgio Barreto Rodrigues, de 29 anos está desaparecido Crédito: Internauta

ATUALIZAÇÃO: Paulo Sérgio foi localizado no Estado da Bahia e está em um abrigo. A família está organizando uma forma de ir buscá-lo.

A família do jovem Paulo Sérgio Barreto Rodrigues, de 29 anos, está desesperada desde a noite de sábado, dia 10 de outubro. Ele desapareceu enquanto estava em uma festa no município de Muqui, localizado no Sul do Espírito Santo.

De acordo com Daiana Alves da Silva de 27 anos, irmã de Paulo Sérgio, ele estava acompanhado de uma outra irmã, Ana Paula Barreto Rodrigues, em uma festa localizada na "Casa de Show do Polati", no mesmo município. Quando, por volta das 23h, Paulo se afastou para pegar uma bebida no bar e desapareceu. "Ela ficou desesperada atrás dele, procurou por toda a festa, ligava o tempo todo, mas o telefone só caía na caixa postal e ele não apareceu mais, nem na saída", contou.

Ainda segundo Daiana, depois do desaparecimento, conhecidos do município disseram ter visto o jovem, na madrugada após a festa, andando às margens da Rodovia Muqui x Cachoeiro, não muito longe do local da festa. "Não sei se é verdade ou não, mas na hora do desespero, acredito em tudo. Andamos pela mesma estrada dias depois, mas não tivemos nenhum sinal dele. Até hoje não conseguimos nenhum tipo de contato pelo celular", completou.

Na esperança de encontrar Paulo Sérgio, seus familiares realizaram um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Muqui.

Paulo estava vestindo uma camisa preta florida, calça jeans escura e tênis. Quem tiver qualquer informação do jovem ou de seu paradeiro pode ajudar passando informações ao Disque-Denúncia, pelo número 181. Outra possibilidade é o contato direto com a irmã dele Daiana, por meio do telefone (28) 9 9913-0144.

O QUE FAZER EM CASOS DE DESAPARECIMENTO

Em situações de desaparecimento nos casos ocorridos em municípios fora da região metropolitana, a Polícia Civil orienta que devem ser registrados, através de boletim de ocorrência, em qualquer delegacia, ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a PC tome ciência sobre o caso e inicie as investigações.

Para quem mora na Grande Vitória , o registro deve ser feito na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), que funciona no prédio do DHPP: Rua João Carlos de Souza, s/n, Bairro Vermelho, Vitória.

Não existem prazos definidos para que o registro do desaparecimento seja feito, nem para que as buscas iniciem ou encerrem.

INFORMAÇÕES

Quem tiver informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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