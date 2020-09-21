Veterano da Segunda Guerra Mundial completa 99 anos em Muqui

Ele compôs o 3º grupo suplementar no hospital norte-americano, por conta dos conhecimentos que tinha na área da saúde. Ficou na Itália por cerca de 9 meses. Ontem (20), já com a voz cansada, contou uma história de quando esteve lá, que não queria tirar a vida de ninguém, mas teve que atirar no pé de um soldado alemão. Disse que teve coragem e foi um orgulho poder lutar pelo Brasil, conta Rodolfo Sperancin Della Valentina.