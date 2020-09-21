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Herói homenageado

Veterano da Segunda Guerra Mundial completa 99 anos em Muqui

Wilson Lopes, que atuou na Itália durante o conflito mundial, foi homenageado pela família e militares neste domingo (20)

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 17:37
2º Tenente Wilson Lopes, veterano da Forc?a Expediciona?ria Brasileira Crédito: Divulgação/PM
Um veterano da Segunda Guerra Mundial comemorou 99 anos neste domingo (20). O 2º Tenente Wilson Lopes, veterano da Forc?a Expediciona?ria Brasileira, morador do Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo, foi homenageado pela família, policiais e representantes do Exército.
O herói de guerra recebeu o carinho de familiares e amigos em casa, no Centro do município, com todos de máscaras e respeitando o distanciamento social. O representante da Associac?a?o Nacional dos Veteranos da Forc?a Expediciona?ria Brasileira no Estado do Espirito Santo, Rodolfo Sperancin Della Valentina, conta que Wilson, que era farmacêutico, atuou na Itália, em 1945.
Ele compôs o 3º grupo suplementar no hospital norte-americano, por conta dos conhecimentos que tinha na área da saúde. Ficou na Itália por cerca de 9 meses. Ontem (20), já com a voz cansada, contou uma história de quando esteve lá, que não queria tirar a vida de ninguém, mas teve que atirar no pé de um soldado alemão. Disse que teve coragem e foi um orgulho poder lutar pelo Brasil, conta Rodolfo Sperancin Della Valentina.
Veterano Wilson Lopes, recebeu homenagem em casa Crédito: Divulgação/ PM
O Brasil entrou na guerra em 1942 e ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que, na época, ainda era ameaçada pelo exército alemão. O país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira (FEB).
O membro da associação contou ainda que há 9 ex-combatentes vivos da Segunda Guerra, dos 345 homens que foram convocados, na época, no Espírito Santo para servir a pátria. Geralmente, revela Rodolfo Sperancin, os veteranos recebem as homenagens no quartel do Exército, em datas patrióticas, mas por conta da pandemia do novo coronavírus as celebrações estão sendo realizadas nas casas dos homenageados.
Estiveram presentes ao evento, o Comandante da 15ª Cia Independente da Poli?cia Militar, Major Ne?rio Pereira da Silva Filho, o subsecreta?rio de Gesta?o do Estado Maior Geral da PMERJ, o coronel Nelson Pitta de Castro Neto, a Capita? Karla Menditi, da PMERJ e o Sargento Cristiano de Jesus, representante do 38º Batalha?o de Infantaria do Exército Brasileiro.

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