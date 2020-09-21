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Baía de Vitória

Aquaviário: governo do ES finaliza projetos para abrir edital de obras

O novo sistema vai operar inicialmente com quatro estações (Prainha - Vila Velha, Centro e Enseada do Suá - Vitória, Porto de Santana - Cariacica), e será integrado ao sistema de transporte coletivo (Transcol)

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 13:34
Navio entrando na Baía de Vitória
Baía de Vitória: o novo sistema vai operar inicialmente com quatro estações Crédito: Ricardo Medeiros
Aquaviário: governo do ES finaliza projetos para abrir edital de obras
Os projetos para a construção dos píeres do aquaviário na Grande Vitória estão em fase de finalização. A informação é da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). 
A pasta informou ainda que está preparando o edital para contratar a execução das obras. Segundo a Semobi, a volta da operação do modal é uma das prioridades da secretaria.
Em julho deste ano, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que a pandemia poderia gerar impactos no cronograma das obras, mas garantiu que o aquaviário vai sair do papel, sem estabelecer uma data para início da operação  em janeiro, antes da pandemia, o governador Renato Casagrande disse que a previsão era de que essa operação começasse em 2021.

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"Tem a questão da pandemia, mas o aquaviário é prioridade e é bom destacar que nenhum projeto na área de mobilidade foi parado. O nosso desejo é de conseguir lançar neste ano a licitação, mas tem a questão da pandemia. Não temos ainda uma previsão de início de obras, agora que vamos definir datas", ponderou Damasceno em julho.

INTEGRAÇÃO

O novo sistema vai operar inicialmente com quatro estações (Prainha, em Vila Velha; Centro e Enseada do Suá, em Vitória; e Porto de Santana, em Cariacica), e será integrado ao sistema de transporte coletivo (Transcol), segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura.
Os pontos de embarque foram escolhidos para integrar a Grande Vitória, em locais com grande fluxo de pessoas e com integração com sistema de ônibus. De acordo com o governo, antes da execução do projeto, a empresa fará análise de estruturas, questões ambientais e iluminação dos pontos estabelecidos.

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