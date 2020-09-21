Baía de Vitória: o novo sistema vai operar inicialmente com quatro estações Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Aquaviário: governo do ES finaliza projetos para abrir edital de obras

aquaviário na Os projetos para a construção dos píeres dona Grande Vitória estão em fase de finalização. A informação é da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

A pasta informou ainda que está preparando o edital para contratar a execução das obras. Segundo a Semobi, a volta da operação do modal é uma das prioridades da secretaria.

"Tem a questão da pandemia, mas o aquaviário é prioridade e é bom destacar que nenhum projeto na área de mobilidade foi parado. O nosso desejo é de conseguir lançar neste ano a licitação, mas tem a questão da pandemia. Não temos ainda uma previsão de início de obras, agora que vamos definir datas", ponderou Damasceno em julho.

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