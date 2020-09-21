ES registra 3.432 mortes e mais de 125 mil casos de coronavírus

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.432 mil mortes e 125.185 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (21). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 894 novos casos e 10 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.399 registros da doença, seguida por Serra (15.209), Vitória (14.910) e Cariacica (11.569). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.067 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 114.576 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado caiu de 2,8% para 2,7% desde a atualização anterior dos dados, feita no último domingo (20). Até agora, 361.519 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.