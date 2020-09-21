ES registra 3.432 mortes e mais de 125 mil casos de coronavírus

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 114.576 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado caiu de 2,8% para 2,7% desde a atualização anterior dos dados, feita no último domingo (20). Até agora, 361.519 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.