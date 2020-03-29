Coronavírus: prefeito de Muqui autoriza abertura do comércio e recua

A notícia de revogação do decreto que permitia o funcionamento do comércio em Muqui foi dada pelo próprio prefeito em um vídeo gravado, logo após a decisão. Prúcoli justifica que não quis confrontar a decisão do governo estadual.

O nosso objetivo não foi contrapor nenhum decreto do Estado e sim, colaborar com o nosso comércio e munícipe. Pedimos a compreensão de todos. Colabore com a secretaria de saúde, colabore com o governo do Estado e vamos continuar nesta campanha para que não tenhamos nenhum prejuízo a nossa sociedade, não tenhamos perdas e possamos evitar o pior, disse o prefeito. Confira o vídeo: