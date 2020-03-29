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Após notificação do MPES

Coronavírus: prefeito de Muqui autoriza abertura do comércio e recua

Revogação foi assinada neste domingo (29) após o Ministério Público do Espírito Santo pedir que o município adotasse imediatamente todas as providências cabíveis para dar o fiel cumprimento ao decreto do governo do Estado

Publicado em 29 de Março de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 16:53
Prefeito de Muqui autoriza abertura do comércio, mas volta atrás depois de notificação do MP
Prefeito de Muqui autoriza abertura do comércio, mas volta atrás depois de notificação do MP Crédito: Redes Sociais
O prefeito de Muqui, no Sul do Espírito Santo, Carlos Renato Prúcoli, decretou na última sexta-feira (27) a autorização para que o comércio voltasse a funcionar no município antes do encerramento dos 15 dias determinados pelo governo do Estado. No entanto, ele foi notificado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e, neste domingo (29), um novo decreto foi assinado, revogando o anterior.

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O MPES pediu que o município adote, imediatamente, todas as providências cabíveis para dar o fiel cumprimento ao decreto do governo do Estado, principalmente, na suspensão do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, de acordo com a publicação feita no último dia 20.

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A notícia de revogação do decreto que permitia o funcionamento do comércio em Muqui foi dada pelo próprio prefeito em um vídeo gravado, logo após a decisão. Prúcoli justifica que não quis confrontar a decisão do governo estadual.
O nosso objetivo não foi contrapor nenhum decreto do Estado e sim, colaborar com o nosso comércio e munícipe. Pedimos a compreensão de todos. Colabore com a secretaria de saúde, colabore com o governo do Estado e vamos continuar nesta campanha para que não tenhamos nenhum prejuízo a nossa sociedade, não tenhamos perdas e possamos evitar o pior, disse o prefeito. Confira o vídeo:
A notificação recomendatória também orienta a adoção de medidas para que toda a população de Muqui, principalmente o grupo de risco, cumpra os decretos estaduais, elaborados após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a pandemia do novo coronavírus.

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