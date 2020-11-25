Família de Conceição da Barra desaparece após voltar de velório em MG

As pessoas que desapareceram estavam voltando de Carlos Chagas, em MG, para Conceição da Barra, no ES Crédito: Joshua Woroniecki/ Pixabay

Quatro pessoas da mesma família desapareceram quando estavam voltando para o Espírito Santo depois de participar de um velório em Minas Gerais. As pessoas que desapareceram estavam voltando para o município de Conceição da Barra, no Norte capixaba, e deveriam ter chegado no final da tarde de terça-feira (24). O velório que elas participaram aconteceu na cidade mineira de Carlos Chagas. Os familiares de Conceição da Barra afirmam que estão há mais de 24 horas sem conseguir nenhum contato com eles ou obter qualquer notícia.

De acordo com familiares, as pessoas desaparecidas foram identificadas como Mário Andrade, Maria Senhora Andrade, Jackson Santos Moreira e Jucimara Ramos. A idade das vítimas não foi informada.

O agricultor José Jerônimo Barbosa Ferreira, pai de criação de Jucimara Ramos, que está desaparecida, falou sobre a situação.

Eles viajaram para o velório do irmão do Mário Andrade e da Maria. Está todo mundo muito preocupado aqui (em Conceição da Barra). O último contato deles com os familiares aqui foi por volta de 14h30 de ontem (24), depois disso não houve nenhum contato, disse o agricultor.

No início da tarde desta quarta-feira (25), foram divulgadas informações e fotos de um carro que teria sido encontrado dentro de um rio em Minas Gerais, próximo da cidade de onde a família saiu. Segundo informações da Delegacia de Carlos Chagas, o veículo foi encontrado em um rio a 18 quilômetros da cidade mineira, nas margens da BR 418. A perícia da cidade de Nanuque foi acionada e foi para o local onde o carro foi encontrado. Não há confirmação se foram encontradas vítimas dentro do veículo.