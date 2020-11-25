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Família de Conceição da Barra desaparece após voltar de velório em MG

Quatro pessoas da mesma família estavam voltando de um velório em Minas Gerais, não chegaram em Conceição da Barra e familiares estão sem contato há mais de 24 horas

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 17:08
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As pessoas que desapareceram estavam voltando de Carlos Chagas, em MG, para Conceição da Barra, no ES Crédito: Joshua Woroniecki/ Pixabay
Quatro pessoas da mesma família desapareceram quando estavam voltando para o Espírito Santo depois de participar de um velório em Minas Gerais. As pessoas que desapareceram estavam voltando para o município de Conceição da Barra, no Norte capixaba, e deveriam ter chegado no final da tarde de terça-feira (24). O velório que elas participaram aconteceu na cidade mineira de Carlos Chagas. Os familiares de Conceição da Barra afirmam que estão há mais de 24 horas sem conseguir nenhum contato com eles ou obter qualquer notícia.
De acordo com familiares, as pessoas desaparecidas foram identificadas como Mário Andrade, Maria Senhora Andrade, Jackson Santos Moreira e Jucimara Ramos. A idade das vítimas não foi informada.
O agricultor José Jerônimo Barbosa Ferreira, pai de criação de Jucimara Ramos, que está desaparecida, falou sobre a situação.
Eles viajaram para o velório do irmão do Mário Andrade e da Maria. Está todo mundo muito preocupado aqui (em Conceição da Barra). O último contato deles com os familiares aqui foi por volta de 14h30 de ontem (24), depois disso não houve nenhum contato, disse o agricultor.
No início da tarde desta quarta-feira (25), foram divulgadas informações e fotos de um carro que teria sido encontrado dentro de um rio em Minas Gerais, próximo da cidade de onde a família saiu. Segundo informações da Delegacia de Carlos Chagas, o veículo foi encontrado em um rio a 18 quilômetros da cidade mineira, nas margens da BR 418. A perícia da cidade de Nanuque foi acionada e foi para o local onde o carro foi encontrado. Não há confirmação se foram encontradas vítimas dentro do veículo.
Chegou a informação que encontraram esse carro, parece que é o mesmo modelo do carro que eles estavam, mas ainda não chegou nenhuma confirmação para a gente que eles foram encontrados. Não chegou nada, teve gente daqui que foi pra Minas para acompanhar a situação de perto, explicou Jerônimo.

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