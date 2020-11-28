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Violência

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vila Velha

A vítima, que não teve a idade revelada, foi atingida na cabeça, no ombro direito e no pescoço. O motorista foi socorrido por populares e levado para o hospital.

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 11:18
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
O caso é investigado pela Polícia Civil  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motorista de aplicativo foi esfaqueado durante um assalto na noite dessa sexta-feira (27) em Vila Velha. O caso aconteceu no bairro Ulisses Guimarães, por volta das 20h.
Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vila Velha
O motorista de aplicativo, que não teve a idade revelada, foi atingido na cabeça, no ombro direito e no pescoço. Ele foi socorrido por populares e levado para o hospital.
O carro, um Toyota Etios de cor branca, foi tomado em assalto na rua Evaldo Braga, onde o motorista foi esfaqueado. Ainda não há informações de quantas pessoas participaram do assalto e se elas se passaram por clientes para cometer o crime. Mais tarde, o veículo roubado foi localizado no bairro 23 de Maio, também em Vila Velha, mas nenhum suspeito foi preso.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). "Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", declarou.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, segundo a Polícia. Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

OUTRO CASO

Esse não foi o único episódio de violência contra motoristas de aplicativo em Vila Velha, na noite dessa sexta-feira (27). No bairro Santa Paula, um motorista teve o carro roubado por três criminosos, um deles portando uma faca, que ameaçaram e agrediram a vitima, levando alem do veiculo um celular Motorola de cor bege e uma quantia em dinheiro.
A vítima acionou a Polícia Militar e conseguiu rastrear o carro, descobrindo que o veículo estava no bairro João Goulart. Os policiais foram ao local e prenderam quatro jovens, dois deles menores de idade, que estavam no veículo.

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