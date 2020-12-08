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Em Vitória

Homem atira contra cliente de loja de conveniência de posto em Maruípe

O incidente ocorreu por volta das 21h30 desta segunda (07), no Posto Eucalipto, que fica na Avenida Maruípe. Os tiros atingiram a porta de vidro do estabelecimento, que ficou estilhaçada. Apesar do susto, ninguém se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 11:31

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 11:31

Vitória
A porta de vidro da loja de conveniência do Posto Eucalipto ficou estilhaçada após ser atingida por disparos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma conversa terminou em tiros e com uma porta de vidro completamente estilhaçada em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Avenida Maruípe, em Vitória. Funcionários do estabelecimento contaram à reportagem da TV Gazeta que por volta das 21h30, um homem chegou ao local, se dirigiu ao caixa eletrônico para realizar um saque e na sequência foi em direção ao caixa.
Enquanto escolhia os produtos que queria, outro homem se aproximou dele e perguntou de qual bairro ele era. A pessoa que estava no caixa limitou-se a dizer que era do bairro Santa Martha, também na Capital, pagou a conta e saiu.

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Revoltado com a resposta e com o fato da pessoa que estava no caixa ser de Santa Martha, esse homem, que não foi identificado, disse que o "bagulho ia ficar doido" e que não queria pessoas daquele bairro por ali. Depois, ainda de acordo com os trabalhadores que presenciaram a cena, ele sacou uma arma e começou a disparar.
Os tiros estilhaçaram a porta de vidro que dá acesso à loja de conveniência e o homem que era alvo conseguiu correr sem ser atingido. Os disparos assustaram os funcionários e também outras pessoas que abasteciam no posto, que funciona 24 horas por dia.
Na manhã desta terça-feira (08), o gerente do Posto Eucalipto, que não será identificado, disse por telefone à reportagem de A Gazeta que tanto o serviço da loja de conveniência, quanto o abastecimento de veículos funcionam normalmente. Apenas o prejuízo material em relação à porta de vidro foi registrado e o reparo será providenciado. Ele salientou ainda que a polícia esteve no local pouco após o incidente, mas não soube dizer se alguém foi preso.
Em nota, a assessoria da Polícia Militar, disse que na noite dessa segunda-feira (07), policiais militares foram acionados para averiguar a informação de disparo de arma de fogo em um posto de combustível no bairro São Cristóvão, em Vitória. No local foi verificado que a porta de vidro da loja de conveniência estava quebrada. Um funcionário da loja disse que dois indivíduos estavam no interior do estabelecimento comprando mercadorias e um deles saiu do local. Neste momento, o suspeito que ainda estava na loja efetuou disparos em direção ao indivíduo que estava do lado de fora, provocando o dano na porta.

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A PM acrescentou ainda que, segundo informações levantadas no local, o suspeito que atirou fugiu a pé e o outro indivíduo saiu do local em um veículo. A ocorrência foi entregue na 1ª Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso será investigado. As munições apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística. A PC acrescentou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia no telefone 181 ou pelo site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Todas as informações recebidas são investigadas.

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