Homem é preso após espancar enteada de 1 ano por ciúmes da companheira em Cariacica

Por G1 e TV Gazeta Any Cometti e Daniela Carla

Com a mãe, a menina de 1 ano e 7 meses é internada após apanhar do padrasto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma criança de 1 ano e 7 meses foi internada no Hospital Infantil de Vitória após ser agredida pelo padrasto na manhã desta terça-feira (8). A mãe relatou que o homem de 24 anos teria chutado a cabeça da menina, dado socos e puxado o cabelo dela. Ele foi preso e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

De acordo com a mulher, que não quis ser identificada, o suspeito já havia agredido a menina outra vez, no domingo (6), quando bateu nela com um chinelo na casa onde moram, em Cariacica.

A mãe ainda não havia registrado Boletim de Ocorrência (BO) porque estava em cárcere privado e o companheiro teria retirado até o telefone dela. Ela também foi agredida.

Menina de 1 ano e 7 meses é internada após apanhar do padrasto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nesta terça-feira, ele voltou a agredir a criança após ela chorar. "Eu só ouvi um grito e uma tapa. Quando fui no quarto, ele estava batendo como se fosse em um homem adulto, de botina, dando soco, chute", disse a mãe, que relatou que já havia sido agredida por ele. "Inclusive minha bebezinha nasceu prematura por agressão: ele me bateu um dia antes. Dava tapa na cara, me xingava, me chamava daqueles nomes horríveis. Aí no dia seguinte pedia desculpa e falava que ia mudar", contou.

Quando o marido saiu para trabalhar, a mulher pediu ajuda a vizinhos e foi levada ao hospital por policiais militares. A menina teve hematomas nas costas e nos braços.

O padrasto da criança foi procurado no local de trabalho e encontrado pela Polícia Militar , que o levou à delegacia. À Polícia Civil , ele disse que espancou a criança por ciúmes da companheira, pois associa a menina ao antigo relacionamento da mãe.

O homem foi autuado pelos crimes de tortura majorada em razão de a vítima ser criança e pelos crimes de lesão corporal qualificada e constrangimento legal em face da companheira. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

A criança recebeu atendimento no Hospital Infantil de Vitória e teve alta no início da noite. Além da menina de um ano, a irmã dela de três também foi agredida pelo padrasto. Foi o Conselho Tutelar que identificou as agressões da segunda filha da dona-de-casa porque ela não havia percebido os hematomas no corpo da criança.

"Quando fomos à casa dessa vizinha, acredito que a mãe não sabia que essa criança estava machucada. Vamos estar conversando com essa mãe agora para que todos os procedimentos sejam realizados. Ele é um monstro que está fora de si", explicou o conselheiro tutelar Edmilson Tonini em entrevista à TV Gazeta.