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PM foi acionada

Homem fica preso em 'roletão' de ônibus ao tentar passar sem pagar em Vitória

Passageiros gravaram um vídeo que mostra o homem preso por pelo menos quatro minutos. A Polícia Militar chegou a ser acionada para prestar socorro e registrar a ocorrência contra o homem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 14:03

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 14:03

Um homem ficou preso na roleta dupla de um ônibus de Vitória após tentar passar no meio da catraca para não pagar a passagem. O caso aconteceu no último domingo (06), em um coletivo municipal da linha 161, que faz o percurso entre os bairros Mário Cypreste e Jardim Camburi.
Passageiros gravaram um vídeo que mostra o homem preso por pelo menos quatro minutos. A Polícia Militar chegou a ser acionada para prestar socorro e registrar a ocorrência contra o homem, de acordo com a Unimar, empresa que opera a linha.
O passageiro, porém, conseguiu sair antes da chegada dos militares, segundo nota da Unimar que foi enviada através do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes).
De acordo com a empresa, o episódio tratou-se de uma tentativa de não pagamento da tarifa e o passageiro em questão conseguiu sair sozinho e sem ferimentos aparentes.

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A roleta alta, ou roletão, como é popularmente conhecida, foi instalada em coletivos municipais e do Transcol para evitar os famosos pulos de catraca sem o pagamento da passagem.
No início de 2019, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que representa as viações do sistema Transcol, apontou que as linhas com ônibus equipados com as roletas altas apresentam redução de 92% no número de pulos.

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