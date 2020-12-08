Homem fica preso em 'roletão' de ônibus ao tentar passar sem pagar em Vitória

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Um homem ficou preso na roleta dupla de um ônibus de Vitória após tentar passar no meio da catraca para não pagar a passagem. O caso aconteceu no último domingo (06), em um coletivo municipal da linha 161, que faz o percurso entre os bairros Mário Cypreste e Jardim Camburi.

Passageiros gravaram um vídeo que mostra o homem preso por pelo menos quatro minutos. A Polícia Militar chegou a ser acionada para prestar socorro e registrar a ocorrência contra o homem, de acordo com a Unimar, empresa que opera a linha.

O passageiro, porém, conseguiu sair antes da chegada dos militares, segundo nota da Unimar que foi enviada através do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes).

De acordo com a empresa, o episódio tratou-se de uma tentativa de não pagamento da tarifa e o passageiro em questão conseguiu sair sozinho e sem ferimentos aparentes.