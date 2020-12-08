Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Compartilhavam na internet

PF prende duas pessoas no ES por exploração sexual de menores na web

As duas pessoas presas vão responder pelo crime de compartilhamento de arquivos com pornografia infanto-juvenil, em que a pena varia de três a seis anos de reclusão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 13:05

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 13:05

Material apreendido pela PF durante a Operação Interrupção II, contra exploração sexual de crianças e adolescentes na internet
Material apreendido pela PF durante a Operação Interrupção II, contra exploração sexual de crianças e adolescentes na internet Crédito: Divulgação / PF
Uma operação da Polícia Federal no Espírito Santo, prendeu duas pessoas em flagrante por compartilhar arquivos com pornografia infanto-juvenil na internet. As prisões foram realizadas na manhã desta terça-feira (08) e os municípios onde elas aconteceram não foram divulgados.
A operação, batizada de "Interrupção II" contou com a participação de 10 policiais federais e cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, situadas no Espírito Santo. Nas casas dos investigados, após uma varredura nos dispositivos eletrônicos, a PF encontrou diversos arquivos de vídeos e imagens contendo exploração sexual de crianças e adolescentes.
De acordo com a Polícia Federal foram apreendidas diversas mídias e equipamentos eletrônicos dos investigados. Todo o material apreendido vai passar por perícia, para identificar os arquivos armazenados e compartilhados e verificar se existe algum indicativo de abuso sexual ou se há outros suspeitos envolvidos.
As duas pessoas presas vão responder pelo crime de compartilhamento de arquivos com pornografia infanto-juvenil, em que a pena varia de três a seis anos de reclusão, além de multa. Se, durante a perícia, a polícia encontrar arquivos armazenados nos equipamentos apreendidos que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, eles também poderão responder pelo crime de posse de arquivos, cuja pena varia de um a quatro anos de reclusão. 

Veja Também

Homem atira contra cliente de loja de conveniência de posto em Maruípe

Delegado sobre menor apreendido em Vitória: "Foi criado para o tráfico"

Bombeiros resgatam filhotes de gavião presos em caixa de ar-condicionado no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados