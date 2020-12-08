PF prende duas pessoas no ES por exploração sexual de menores na web

Uma operação da Polícia Federal no Espírito Santo, prendeu duas pessoas em flagrante por compartilhar arquivos com pornografia infanto-juvenil na internet. As prisões foram realizadas na manhã desta terça-feira (08) e os municípios onde elas aconteceram não foram divulgados.
A operação, batizada de "Interrupção II" contou com a participação de 10 policiais federais e cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, situadas no Espírito Santo. Nas casas dos investigados, após uma varredura nos dispositivos eletrônicos, a PF encontrou diversos arquivos de vídeos e imagens contendo exploração sexual de crianças e adolescentes.
De acordo com a Polícia Federal foram apreendidas diversas mídias e equipamentos eletrônicos dos investigados. Todo o material apreendido vai passar por perícia, para identificar os arquivos armazenados e compartilhados e verificar se existe algum indicativo de abuso sexual ou se há outros suspeitos envolvidos.
As duas pessoas presas vão responder pelo crime de compartilhamento de arquivos com pornografia infanto-juvenil, em que a pena varia de três a seis anos de reclusão, além de multa. Se, durante a perícia, a polícia encontrar arquivos armazenados nos equipamentos apreendidos que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, eles também poderão responder pelo crime de posse de arquivos, cuja pena varia de um a quatro anos de reclusão.