PF prende duas pessoas no ES por exploração sexual de menores na web

Material apreendido pela PF durante a Operação Interrupção II, contra exploração sexual de crianças e adolescentes na internet Crédito: Divulgação / PF

prendeu duas pessoas em flagrante por compartilhar arquivos com pornografia infanto-juvenil na internet. As prisões foram realizadas na manhã desta terça-feira (08) e os municípios onde elas aconteceram não foram divulgados. Uma operação da Polícia Federal no Espírito Santo,As prisões foram realizadas na manhã desta terça-feira (08) e os municípios onde elas aconteceram não foram divulgados.

A operação, batizada de "Interrupção II" contou com a participação de 10 policiais federais e cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, situadas no Espírito Santo. Nas casas dos investigados, após uma varredura nos dispositivos eletrônicos, a PF encontrou diversos arquivos de vídeos e imagens contendo exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com a Polícia Federal foram apreendidas diversas mídias e equipamentos eletrônicos dos investigados. Todo o material apreendido vai passar por perícia, para identificar os arquivos armazenados e compartilhados e verificar se existe algum indicativo de abuso sexual ou se há outros suspeitos envolvidos.