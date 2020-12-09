Policial autua motorista em blitz Crédito: Arquivo/A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Policial terá acréscimo de 50% na diária para atuar no litoral do ES

Operação Verão 2021, com reforço de policiais e bombeiros nas cidades do litoral capixaba. Cada agente que for deslocado para esses municípios vai receber um acréscimo de 50% no valor da diária que receberia fora desse período. Para aumentar a segurança nos balneários do Espírito Santo durante a estação mais quente do ano, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) vai dar início à, com reforço de policiais e bombeiros nas cidades do litoral capixaba. Cada agente que for deslocado para esses municípios vai receber umque receberia fora desse período.

A Operação Verão 2021 terá início no dia 26 de dezembro e vai até 21 de fevereiro de 2021. Esse aumento na diária vai abranger policiais militares, policiais civis e bombeiros que forem transferidos para onze cidades: Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e São Mateus.

Os valores foram definidos em decreto assinado pelo governador Renato Casagrande nesta terça-feira (8). Cada agente recebia R$ 112 por dia para arcar com hospedagem e alimentação. Agora, esse valor vai subir para R$ 168 nessas cidades durante o período da operação da Sesp.

Na operação, policiais do setor administrativo são transferidos para reforçar o patrulhamento nas ruas das cidades que são mais procuradas pelos turistas no verão. Nos últimos anos, a Sesp intensificou as ações da polícia na estação, com blitze, patrulhamento e operações de bloqueio.