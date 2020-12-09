Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Verão 2021

Policial terá acréscimo de 50% na diária para atuar no litoral do ES

Esse aumento na diária vai abranger policiais militares, policiais civis e bombeiros que forem transferidos para onze cidades do litoral capixaba. A Operação Verão 2021 terá início no dia 26 de dezembro e vai até 21 de fevereiro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 08:31

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 08:31

Policial autua motorista em blitz
Policial autua motorista em blitz Crédito: Arquivo/A Gazeta
Policial terá acréscimo de 50% na diária para atuar no litoral do ES
Para aumentar a segurança nos balneários do Espírito Santo durante a estação mais quente do ano, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) vai dar início à Operação Verão 2021, com reforço de policiais e bombeiros nas cidades do litoral capixaba. Cada agente que for deslocado para esses municípios vai receber um acréscimo de 50% no valor da diária que receberia fora desse período.
A Operação Verão 2021 terá início no dia 26 de dezembro e vai até 21 de fevereiro de 2021. Esse aumento na diária vai abranger policiais militares, policiais civis e bombeiros que forem transferidos para onze cidades: Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e São Mateus.
Os valores foram definidos em decreto assinado pelo governador Renato Casagrande nesta terça-feira (8). Cada agente recebia R$ 112 por dia para arcar com hospedagem e alimentação. Agora, esse valor vai subir para R$ 168 nessas cidades durante o período da operação da Sesp.

Veja Também

Homem condenado por adulterar placas de carros é preso em Vila Velha

O mistério do motoboy que sumiu após entrega na Serra completa um mês

PM desarticula quadrilha que furtou pelo menos 20 motos em um mês no ES

Na operação, policiais do setor administrativo são transferidos para reforçar o patrulhamento nas ruas das cidades que são mais procuradas pelos turistas no verão. Nos últimos anos, a Sesp intensificou as ações da polícia na estação, com blitze, patrulhamento e operações de bloqueio.
Essas ações aconteceram, principalmente, em locais com aumento de movimentação no verão, como saídas de boates e próximo às praias capixabas. O objetivo é combater os crimes de maior incidência durante o verão, como roubo, furto e tráfico de drogas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados