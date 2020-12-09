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Foi para a delegacia

Adolescente é suspeito de estuprar crianças e filmar abusos em Vila Velha

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (8), na Região da Grande Terra Vermelha. As meninas, duas de quatro e uma de cinco anos, relataram aos pais estarem com dores nas partes íntimas. No celular do adolescente havia imagens dos abusos

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 10:48
Vila velha
Três meninas com idade entre 4 e 5 anos foram estupradas por um adolescente de 16 anos, em Vila velha Crédito: Reprodução
Três meninas, sendo duas de quatro anos e uma de cinco anos, foram abusadas sexualmente por um adolescente de 16 anos, que é tio de uma das crianças. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (8), por volta das 17h, em um bairro da região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. O nome do bairro não está sendo divulgado para preservar a identidade das crianças, que são vítimas, e do adolescente, como prevê a lei.
O caso foi descoberto depois que elas relataram aos pais que estavam com dores nas partes íntimas, principalmente a garotinha que é sobrinha do jovem apontado como responsável pelos abusos. As três meninas contaram aos pais o que havia ocorrido e, na sequência, os responsáveis detiveram o adolescente, que confessou aos pais ter praticado os atos com as crianças.

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Além do estupro, o adolescente filmou os atos com pelo menos uma das meninas no próprio celular, e os vídeos foram encontrados e vistos pelos próprios pais das vítimas.
Segundo apurações da TV Gazeta, a ocorrência da Polícia Militar aponta que haviam imagens de atos sexuais com uma das meninas do dia 28 de novembro. Ainda consta, segundo o boletim, que o menor também admitiu aos policiais ter praticado os abusos e o aparelho também foi recolhido pelos militares. A mãe do menor de idade acompanhou o filho até a delegacia. 
2ª Delegacia Regional de Vila Velha
O menor de idade foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta
Uma viatura da Polícia Militar conduziu o menor para a Delegacia Regional de Vila Velha, visto a possibilidade de retaliação por parte da população próxima ao local onde o caso ocorreu. Os pais e as crianças abusadas também foram à delegacia para prosseguirem com a ocorrência. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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