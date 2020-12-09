Adolescente é suspeito de estuprar crianças e filmar abusos em Vila Velha

Três meninas com idade entre 4 e 5 anos foram estupradas por um adolescente de 16 anos, em Vila velha Crédito: Reprodução

região da Grande Terra Vermelha, em Três meninas, sendo duas de quatro anos e uma de cinco anos, foram abusadas sexualmente por um adolescente de 16 anos, que é tio de uma das crianças. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (8), por volta das 17h, em um bairro da, em Vila Velha . O nome do bairro não está sendo divulgado para preservar a identidade das crianças, que são vítimas, e do adolescente, como prevê a lei.

O caso foi descoberto depois que elas relataram aos pais que estavam com dores nas partes íntimas, principalmente a garotinha que é sobrinha do jovem apontado como responsável pelos abusos. As três meninas contaram aos pais o que havia ocorrido e, na sequência, os responsáveis detiveram o adolescente, que confessou aos pais ter praticado os atos com as crianças.

Além do estupro, o adolescente filmou os atos com pelo menos uma das meninas no próprio celular, e os vídeos foram encontrados e vistos pelos próprios pais das vítimas.

TV Gazeta, a ocorrência da Segundo apurações da, a ocorrência da Polícia Militar aponta que haviam imagens de atos sexuais com uma das meninas do dia 28 de novembro. Ainda consta, segundo o boletim, que o menor também admitiu aos policiais ter praticado os abusos e o aparelho também foi recolhido pelos militares. A mãe do menor de idade acompanhou o filho até a delegacia.

O menor de idade foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta

Uma viatura da Polícia Militar conduziu o menor para a Delegacia Regional de Vila Velha, visto a possibilidade de retaliação por parte da população próxima ao local onde o caso ocorreu. Os pais e as crianças abusadas também foram à delegacia para prosseguirem com a ocorrência.