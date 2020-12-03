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Operação Repressão Qualificada

Cinco suspeitos de envolvimento em assassinatos são presos em Cariacica

As prisões aconteceram durante a Operação Repressão Qualificada da PM com o apoio da PRF. O objetivo da ação é prevenir crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 18:29

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:29

Imagens da Operação Repressão Qualificada, realizada pela Polícia Civil em parceria com a PRF
A Polícia Civil realiza a Operação Repressão Qualificada nesta quinta-feira (3)  Crédito: Divulgação/PCES
Cinco pessoas suspeitas de envolvimento em assassinatos foram presas pela Polícia Civil em Cariacica durante a Operação Repressão Qualificada, que teve o objetivo de realizar ações preventivas a crimes como tráfico de drogas, roubos, latrocínios e homicídios. Segundo a PC, a operação foi realizada em duas etapas. Uma foi antecipada para quarta-feira (2), visto que havia iminente possibilidade de fuga do suspeito, e a outra foi colocada em prática nesta quinta-feira (3).
As prisões foram realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, com apoio da Força Nacional. No bairro Piranema, foram capturados três suspeitos de 33, 35 e 39 anos, investigados pelo homicídio de um homem de 34 anos, ocorrido no dia 07 de outubro.
O crime foi motivado por desavenças existentes entre a vítima e os capturados, em especial com suspeito de 39 anos. No curso da operação, foram apreendidos na residência do suspeito, de 33 anos, uma pistola Taurus calibre .380 e 20 munições de mesmo calibre, quatro munições calibre 38 especial, dois carregadores de pistola calibre .380 e um simulacro de arma de fogo, explicou o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour
Material apreendido na Operação Repressão Qualificada
Material apreendido na Operação Repressão Qualificada Crédito: Divulgação| PCES
Ainda de acordo com o delegado, dando prosseguimento às diligências, no bairro Porto Novo, foi capturado um suspeito de 20 anos, investigado em vários crimes contra vida na região e que estava de alvará judicial.
Ele foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e receptação  além de ser investigado em alguns inquéritos que apuram homicídios tentados e consumados, praticados na região. Ele se encontrava beneficiado por alvará judicial, expedido no dia 13 de março, disse Khaddour.
Segundo a autoridade policial, o detido é réu em dois processos judiciais que versam sobre tráfico de drogas e associação ao tráfico e, atualmente, está utilizando tornozeleira eletrônica.
Durante o cerco a residência, ele tentou dispensar os objetos que guarnecia de forma ilícita, arremessando uma sacola pela janela. O material caiu em uma área de mata e foi utilizado o cão da DHPP Canil, momento em que foram arrecadados e, posteriormente, apreendidos 16 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, 40 gramas de crack, uma bucha de maconha e um aparelho telefônico com restrição de furto/roubo, relatou o titular da DHPP Cariacica.
Um dos presos da Operação Repressão Qualificada usava uma tornozeleira eletrônica
Um dos presos da Operação Repressão Qualificada usava uma tornozeleira eletrônica Crédito: Divulgação| PCES
Ao final das diligências foi efetuada a captura de um suspeito de 27 anos em razão de um mandado de prisão preventiva, expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, pela prática do crime de homicídio qualificado.
O suspeito integra a associação criminosa que atua no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, e também é objeto de investigação em inquéritos policiais em trâmite nesta unidade, destacou Khaddour.
Todos os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.
Imagens da Operação Repressão Qualificada, realizada pela Polícia Civil em parceria com a PRF
A Polícia Civil realiza a Operação Repressão Qualificada nesta quinta-feira (3) em parceria com a PRF Crédito: Divulgação/PCES
A Operação Repressão Qualificada também tem o objetivo de identificar motocicletas irregulares que, segundo a Polícia Civil, são geralmente utilizadas como meio de transporte nos crimes combatidos pela operação. Foram realizados diversos pontos de abordagem no município com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.
Em cada ponto de fiscalização, segundo a polícia, havia um guincho e os policiais faziam revistas nos veículos abordados e nos condutores, para encontrar drogas, armas ou identificar veículos com restrição de furto e roubo.

Correção

04/12/2020 - 4:51
A Polícia Civil informou equivocadamente na quinta-feira (3) que seis suspeitos de homicídio foram presos na operação. A corporação corrigiu a informação nesta sexta-feira (4), relatando que foram cinco prisões. O título e o texto da reportagem foram atualizados.

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